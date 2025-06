Hegseth: Americký útok zdevastoval íránský jaderný program, Trump zasadil Teheránu rozhodující úder

Hegseth a předseda sboru náčelníků štábů Dan Caine dnes na tiskové konferenci v Pentagonu přiblížili podrobnosti nočního útoku na tři klíčová jaderná zařízení v Íránu. Podle Hegsetha útok „zdevastoval“ íránský jaderný program, aniž by zasáhl vojáky nebo civilní obyvatelstvo. Operace měla být výsledkem měsíců utajeného plánování, které znala jen hrstka lidí ve Washingtonu.

„Byla to vysoce utajená mise, o jejímž načasování a rozsahu vědělo jen velmi málo lidí,“ uvedl generál Caine, který rovněž poděkoval armádnímu personálu zapojenému do operace. Novinářům promítal detaily zásahu na obrazovce a označil útok za „precizní a efektivní“.

Hegseth následně oznámil, že při útoku byly nasazeny neviditelné bombardéry B-2 Spirit, které se podle něj dostaly nad íránská zařízení a zpět, aniž by si toho svět všiml. Právě tyto stroje jsou schopny nést MOAB (Massive Ordnance Penetrator) – bombu určenou k ničení hluboko pod zemí ukrytých bunkrů, jakým je například zařízení Fordow.

„Šlo o nejdelší misi bombardérů B-2 od roku 2001 a zároveň o první ostré nasazení MOP,“ dodal Hegseth.

Opět zopakoval, že Spojené státy neusilují o válku, ale že budou jednat rychle a rozhodně, pokud budou ohroženi američtí občané, spojenci nebo strategické zájmy země. „Írán by měl poslouchat prezidenta Trumpa. Řekl to už dříve – a myslí to vážně.“

Podle Hegsetha i Cainea byl útok veden s cílem „zničení íránského jaderného programu“. „Mnoho prezidentů snilo o tom zasadit Íránu rozhodující úder, ale jen Donald Trump měl odvahu a schopnost to skutečně udělat,“ řekl Hegseth. Prezident podle něj dokazuje, že „míru lze dosáhnout silou“.

Operace byla také podpořena izraelskými spojenci, s nimiž probíhala koordinace v předchozích týdnech. Hegseth ocenil všechny vojáky slovy: „Byli to bojovníci, každý jeden z nich. Všichni odvedli bezchybnou práci.“

Výsledkem podle Pentagonu je, že Íránské jaderné ambice byly „vymazány z povrchu země“.