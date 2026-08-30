Hrdina povodní v Nepálu: Ředitel zachránil život 900 studentů

Rychlé rozhodnutí ředitele školy v nepálském okrese Nuwakot zachránilo život devíti stům žáků před ničivou bleskovou povodní. Ředitel školního zařízení Rajendra Dawadi nařídil okamžitou evakuaci pouhých deset minut předtím, než budovu zasáhl proud vody a bahna. Katastrofální záplavy v regionu si již vyžádaly stovky lidských životů a tisíce lidí zůstávají pohřešovány.
Ředitel školy Tribhuvan Trishuli obdržel během několika málo minut čtyři telefonní hovory, které ho varovaly před blížící se pohromou. Rozhodujícím momentem byl příchod jednoho z rodičů, který si přišel vyzvednout svou dceru s varováním, že se blíží velká voda. Dawadi si uvědomil, že rodiče bez vážného důvodu nepanikaří, a rozhodl se neotálet ani vteřinu.
Vedení školy okamžitě vyzvalo děti, aby se rozeběhly směrem k výše položeným místům. Ředitel zároveň zastavil přijíždějící školní autobusy plné studentů a přikázal řidičům, aby se okamžitě otočili a z nebezpečné oblasti odjeli. Pokud by rozhodnutí padlo o deset minut později, nikdo ze studentů ani učitelů by podle slov ředitele nepřežil.
Přívalová vlna dorazila do areálu s obrovskou rychlostí a okamžitě zatopila budovu ubytovny, která stála přibližně sto metrů od řečiště. Krátce nato voda zcela zničila také přilehlé místní tržiště a budovu školy zavalilo bahno a sutiny. Celá oblast se během chvíle proměnila v neprůchodné ruinové pole.
Šestnáctiletá studentka Yunisha Amatya pro BBC popsala, že žáci ještě těsně před vyhlášením poplachu seděli ve třídách a učili se. Učitelé se nejprve shromáždili k vyhodnocení situace a následně instruovali děti, aby okamžitě opustily budovu a odešly domů. Yunisha se spolu se svými spolužáky dostala do bezpečí doslova v posledních sekundách před příchodem vody.
Úniková cesta vedla po úzkém žebříku za zadní částí školní budovy směrem do kopce. Podle výpovědi studentky byl ústup velmi dramatický, přičemž lidé se navzájem tlačili a pomáhali si v náročném terénu. Někteří jedinci, kteří si pro útěk zvolili jinou trasu, byli dravým proudem strženi.
Po dosažení vrcholu kopce se studenti a učitelé přesunuli do sousední vesnice, kde vyčkali na pomoc. Zničené silnice a přerušená doprava způsobily, že zasažení lidé zůstali na místě odříznuti po dobu dvou nocí. Ředitel i studentka byli následně přepraveni zpět do svých domovských vesnic pomocí letecké evakuace.
Rodiče dětí prožívali během katastrofy obrovský strach a marně se snažili se svými blízkými telefonicky spojit. Otec studentky Yubaraj Amatya se okamžitě vydal směrem ke škole, a když uviděl zničené tržiště, obával se nejhoršího. Po téměř hodině marných pokusů se mu nakonec podařilo s dcerou spojit a po třech dnech se celá rodina opět v pořádku shledala.
Ředitel Dawadi upozornil, že k včasné reakci obyvatel by v budoucnu mohly přispět lepší výstražné systémy se sirénami. Sám je však hrdý na to, že neváhal a nařídil evakuaci bez ohledu na probíhající výuku. Rychlá reakce vedení školy zabránila masivní tragédii a zachránila stovky mladých životů.
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Zdroj: Libor Novák