Hrozí Evropě jaderná katastrofa? Ukrajina se ocitá pod palbou ostré kritiky

Rozhodnutí Donalda Trumpa navrhnout přesun palestinských obyvatel z Pásma Gazy do Egypta a Jordánska vyvolává vážné otázky o jeho dopadech na regionální stabilitu, identitu Palestinců a budoucnost konfliktu. Přesídlení, ať už dočasné či trvalé, by mohlo být vnímáno jako zásah do práva Palestinců na vlastní půdu a jejich historické nároky na území Gazy.