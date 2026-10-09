Blížící se hurikán Isaias ohrožuje klíčová centra ropného průmyslu na jižním pobřeží Spojených států v době, kdy je globální energetický systém pod extrémním tlakem. Americké rafinérie v oblasti Mexického zálivu v současnosti pracují na hranici svých kapacit, aby nahradily výpadky dodávek způsobené mezinárodními konflikty. Případné odstávky či škody způsobené živlem by tak mohly okamžitě vyvolat další celosvětový růst cen pohonných hmot.
Podle údajů úřadu Marine Minerals Administration byla kvůli postupujícímu hurikánu v Mexickém zálivu přerušena těžba přibližně 1,3 milionu barelů ropy denně, což představuje zhruba 63 procent celkové produkce v tomto regionu. Těžba zemního plynu se zastavila dokonce z více než poloviny. Ropné společnosti jako Shell, Chevron nebo BP již evakuovaly z těžebních plošin nepotřebný personál a přistoupily k preventivnímu omezení provozu.
V projektované dráze hurikánu nebo v její těsné blízkosti se nacházejí rafinérie s kapacitou přibližně 2,7 milionu barelů denně, což odpovídá čtrnácti procentům celkového zpracovatelského výkonu Spojených států. Ačkoli současné předpovědi naznačují, že by se střed bouře měl vyhnout nejvýznamnějším těžebním uzlům východně od New Orleans, experti očekávají zpomalení zpracování ropy v oblastech okolo států Louisiana, Mississippi a Alabama. Zpoždění dodávek ropnými tankerskými loděmi navíc ohrožuje zejména Floridu, která je na zásobení z Mexického zálivu plně závislá.
Spojené státy představují jedno z posledních stabilních center globální produkce paliv, neboť zpracovatelské kapacity na Blízkém východě poškodila válka v Íránu a ruské rafinérie čelí útokům ukrajinských dronů. Čína navíc zavedla restrikce na vývoz pohonných hmot, aby předešla domácímu nedostatku. Ceny nafty na světových trzích v důsledku toho dosáhly historických maxim a cena benzínu ve Spojených státech přesáhla 4,40 dolaru za galon, což je na tuto roční dobu rekordní hodnota.
Situaci zásadně komplikuje fakt, že trh nemá téměř žádné záložní polštáře. Komerční zásoby benzínu v USA klesly na nejnižší sezónní úroveň od roku 2012 a zásoby destilátů včetně nafty jsou na začátku října nejnižší od zahájení sledování v osmdesátých letech. Americké Strategické ropné rezervy se navíc z důvodu předchozích zásahů na uklidnění trhu ztenčily na přibližně 283 milionů barelů ropy, což je nejnižší stav od roku 1982.
Energetičtí analytici podle CNN varují, že pokud by musel být provoz amerických rafinérií výrazně omezen, mohlo by to vyvolat tlak na zavedení zákazu vývozu nafty z USA. Návrat poškozených nebo preventivně odstavených zařízení k běžnému provozu přitom trvá i při menší intenzitě hurikánu obvykle nejméně týden. Konečné škody na infrastruktuře a rychlost obnovení dodávek budou záviset především na intenzitě záplav a síle větru při dopadu hurikánu na pevninu.
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Zdroj: Libor Novák