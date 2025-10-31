Nová bilance hurikánu Melissa. Počet obětí se značně zvýšil

Hurikán
V Karibiku stále vychází najevo rozsah zkázy, kterou má na svědomí hurikán Melissa. Počet obětí na Jamajce a Haiti se přiblížil pěti desítkám, informovala BBC. Není přitom vyloučeno, že tragická bilance katastrofy se ještě bude zhoršovat. Panují navíc problémy s dodávkami nezbytné humanitární pomoci. 

Podle nejnovějších informací od ministerstva informací zemřelo na Jamajce nejméně 19 lidí. Na ostrově pokračují záchranné práce. Většina míst je nadále bez elektrické energie, obyvatelé se snaží zachránit, co se dá. Některé oblasti jsou už několik dní bez pitné vody, zároveň dochází jídlo. 

Ze zahraničí sice do země proudí stále více humanitární pomoci, protože se podařilo obnovit relativně běžný provoz letiště v hlavním městě Kingstonu. Problémy ale hlásí menší regionální letiště, která se nacházejí v okolí míst, kde je pomoc nejvíce potřeba. 

Nejméně 30 obětí hlásí Haiti, kde se mnoho lidí utopilo, když se jedna z místních řek následkem bouře vylila z koryta. Úřady se stále nedostaly do některých míst, takže tragická bilance ještě nemusí být konečná. Podle údajů OSN se asi 15 tisíc lidí nachází v úkrytech mimo svá bydliště. 

Na Kubě se v ohrožení života ocitly více než tři miliony lidí, ale oběti na životech hlášeny nejsou. Bezpečně evakuováno bylo přes 700 tisíc lidí. Přes 240 komunit ale zůstává odříznuto od zbytku země. 

Podle BBC se neočekává, že by Melissa dosáhla pevniny i v Severní Americe. Stále ale půjde o silnou bouři, až se v pátek večer přiblíží k pobřeží Kanady. Tuzemští meteorologové již dříve uvedli, že později může mít vliv i na počasí na starém kontinentu.

"Jakým způsobem se Melissa zapojí do cirkulace Atlantik-Evropa a zda a jak počasí v Evropě ovlivní, budeme v dalších dnech sledovat," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. 

