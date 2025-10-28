Celé pobřeží je pryč. Hurikán Melissa je druhou nejsilnější bouří v historii Atlantiku, Jamajku zpustoší

Libor Novák

28. října 2025 19:30

hurikán Melissa
hurikán Melissa Foto: reprofoto twitter

Hurikán Melissa, jedna z nejsilnějších bouří v historii Atlantiku, má každou chvíli dorazit na pevninu Jamajky. Poháněná ničivými trvalými větry o rychlosti 185 mil za hodinu (zhruba 297 km/h), hrozí, že Melissa ostrovní stát naprosto zpustoší. Bouře je tak silná, že podle odhadů OSN přetvoří Jamajku na následující léta a může vyvolat humanitární katastrofu.

Agentura OSN označila Melissu za „bouři století“ pro Jamajku, která dosud nikdy nezažila přímý zásah hurikánu 5. kategorie. Hurikán je už nyní smrtící. Je zodpovědný za sedm obětí – tři v Jamajce během příprav na bouři, tři na Haiti a jednu v Dominikánské republice. O oko bouře, tedy její centrum, se začalo dotýkat pevniny kolem 12:00 hodin ET.

Podle amerického Národního hurikánového centra (NHC) se střed Melissy nachází zhruba 30 mil jihovýchodně od Negrilu. Oficiální dosažení pevniny nastane, jakmile alespoň polovina oka hurikánu přejde nad pevninu, což se očekává v nejbližších hodinách.

Majitel restaurace z vesnice Alligator Pond, Evrol Christian, popsal pro CNN scény paniky a ničení, když se snažil evakuovat do bezpečí. „Celé pobřeží je pryč,“ prohlásil Christian. Popsal vlny vysoké až kolem 15 stop a rychlost větru, která je „neuvěřitelná“. Podnikatel se litoval, že neevakuoval dříve a naléhavě vyzval ostatní, aby vzali hrozbu hurikánu vážně a okamžitě odešli.

Jamajku před samotným příchodem bouře postihly rozsáhlé výpadky elektrické energie. Ministr pro vědu, energetiku, telekomunikace a dopravu, Daryl Vaz, uvedl, že větry o síle hurikánu vyřadily z provozu několik elektráren, kritických rozvoden a distribučních linek. Před zásahem pevniny bylo bez proudu zhruba 35 % zákazníků, což představuje asi 240 000 lidí.

Většina nemocnic na ostrově je stále zásobována elektřinou. Výjimku tvoří zařízení v jihozápadních oblastech Manchester a St. Elizabeth, která jsou napájena záložními generátory. Ministr zdůraznil, že „v tuto chvíli neexistuje plán na vypnutí sítě“. Pracovníci energetické společnosti Jamaica Public Service (JPS) aktivně pracují na obnově dodávek tam, kde je to bezpečné.

Hurikán Melissa se s tlakem ve svém centru 892 mb a rychlostí větru 185 mil za hodinu oficiálně stává druhou nejsilnější bouří v historii Atlantiku z hlediska rychlosti větru. Je tak silná jako čtyři jiné bouře, přičemž překonal ji pouze hurikán Allen z roku 1980. Již nyní se stěna oka, kde se nacházejí nejsilnější větry, začala pohybovat nad Jamajkou.

WMO odhaduje, že bouře přinese přívalové vlny vysoké až 13 stop (4 metry). Očekávají se srážky dosahující až 40 palců, které vyvolají katastrofální bleskové povodně a sesuvy půdy. Mezinárodní federace Červeného kříže (IFRC) varuje, že hurikán přímo zasáhne až 1,5 milionu lidí na Jamajce, což představuje více než polovinu celkového obyvatelstva ostrova.





