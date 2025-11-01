Nepotřebujeme peníze, ale jídlo a vodu, zní z hurikánem zničené Jamajky

Jamajka
Jamajka Foto: reprofoto twitter

Přístavní město Black River na Jamajce se stalo epicentrem zkázy poté, co se přes něj přehnal hurikán Melissa. I několik dní po úderu jedné z nejsilnějších bouří páté kategorie v regionu se místní obyvatelé potýkají s rostoucím zoufalstvím a chaosem. Lidé se brodí zablácenými cestami, prohrabávají trosky ve snaze najít jídlo, nebo se snaží dostat do poškozených obchodů, kde hledají balenou vodu a další zásoby. Zatímco se počet obětí zvyšuje, přeživší pátrají po svých blízkých a bojují o přežití.

Z města, které leží téměř 150 km západně od hlavního města Kingstonu, hlásí obyvatelé stav beznaděje. Silný vítr a přívalová vlna zničily téměř vše, cesty jsou neprůjezdné a lidé jsou v izolaci bez elektřiny a tekoucí vody. Převrácené lodě leží na chodnících, cihlové budovy jsou rozpůlené a velké kusy kovu se kroutí mezi větvemi stromů. Pomoc do oblasti zatím nedorazila, a obyvatelé jsou tak nuceni živit se tím, co najdou v troskách a sutinách podél silnic.

Někteří se dostali do poškozených supermarketů a brali si, co potřebovali. Demar Walker, který se skrýval před horkem a vlhkostí, potvrdil, že museli do obchodu vlézt kvůli zřícené střeše. Popsal, jak si s ostatními nenechávali vše pro sebe a házeli jídlo a vodu lidem, kteří se shromáždili pod nimi. Řekl: „Nemohli jsme být sobečtí, museli jsme házet jídlo i dalším lidem.“

Jiné zprávy hovoří o anarchii a rabování místní lékárny v Black River. Aldwayne Tomlinson popsal, jak viděl lidi s plnými náručemi léků a alkoholu, přičemž někteří dokonce odnášeli věci zamazané od bahna. „Potřebujeme jídlo, nemáme jídlo,“ zoufá si Jimmy Esson, který přišel o všechen svůj majetek a opírá se o mohutný, k zemi sražený kovový trám. Přežití je hlavní starostí většiny lidí, stejně jako rostoucí počet obětí.

Úřady na Jamajce ve čtvrtek potvrdily, že v zemi zemřelo nejméně 19 lidí, což je výrazný nárůst oproti předchozímu dni. Dalších 30 obětí si bouře vyžádala v sousedním Haiti. Demar Walker uvedl, že v jeho komunitě jsou mrtvá těla a že se stejně jako mnoho dalších nemůže spojit s rodinou. Andrewův syn je v sousední farnosti Westmoreland, která byla bouří také silně zasažena. Neprůjezdné silnice, nedostatek mobilního signálu a nefunkční elektřina a voda znemožňují jakékoli cestování a kontakt.

Starosta města Black River, Richard Solomon, prohlásil, že „celé město je zdevastováno“. I když rabování neschvaluje, vyjádřil pochopení pro zoufalství obyvatel. Solomon dodal, že se jedná o křehkou rovnováhu: „Někteří lidé se chopí příležitosti posbírat, co mohou, ale jiní jsou agresivnější a snaží se dostat do cizích objektů pro zásoby.“ Odhaduje se, že hurikán zničil až 90 % domů a také klíčovou infrastrukturu, jako je místní nemocnice, policejní a hasičská stanice.

Humanitární pomoc sice rychleji proudí na hlavní letiště v Kingstonu, ale menší regionální letiště jsou jen částečně funkční. Humanitární organizace a armáda sice vozí naléhavé zásoby po zemi z Kingstonu, ale mnoho silnic, včetně těch do Black River, zůstává neprůjezdných. Místní zdravotník Michael Tharkurdeen popsal, jak byl v hasičské stanici, když udeřila bouře, a přízemí bylo zaplaveno vodou sahající do výše přes metr.

Tharkurdeen ošetřoval zraněné lidi se „sečnými ranami na rukou a nohou“ a dokonce našel muže „bez života a pulsu“. V pátek odpoledne přiletěla do Black River formace vojenských vrtulníků s ozbrojenými složkami. Ty vytlačily davy rabující lékárnu a obchody, a vyklidily ucpanou silnici, čímž chaos vystřídal relativní klid. Shawn Morris shrnul naděje místních slovy: „Nejde o peníze. Potřebujeme jídlo a vodu.“

Pentagon schválil možnost předání raket Tomahawk Ukrajině

Hurikán

Nová bilance hurikánu Melissa. Počet obětí se značně zvýšil

V Karibiku stále vychází najevo rozsah zkázy, kterou má na svědomí hurikán Melissa. Počet obětí na Jamajce a Haiti se přiblížil pěti desítkám, informovala BBC. Není přitom vyloučeno, že tragická bilance katastrofy se ještě bude zhoršovat. Panují navíc problémy s dodávkami nezbytné humanitární pomoci. 

Jamajka

