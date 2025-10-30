Tragická bilance hurikánu Melissa. V Karibiku zemřelo přes 20 lidí

V Karibiku se začíná ukazovat, jak velkou spoušť napáchal hurikán Melissa, který byl například označen za nejsilnější bouři v historii Jamajky. Tam přišlo o život několik lidí, ještě více obětí ale hlásí Haiti. Informovala o tom BBC.
Na Jamajce se až ve středu ukázalo, jaké škody bouře způsobila. Melissa ostrov zasáhla jako hurikán pátého a nejvyššího stupně, jeden z nejsilnějších v historii regionu. Podle úřadů zemřelo nejméně pět lidí. Někteří obyvatelé stále čekají na pomoc na střechách, spousta míst zůstává bez elektrické energie.
Jamajský premiér Andrew Holness konstatoval, že došlo k totální devastaci napříč ostrovem. Podle jeho informací je zničeno až 90 procent střech, škody se nevyhnuly ani nemocnicím, knihovnám či policejním stanicím. Ještě tragičtější je bilance přírodní katastrofy na Haiti, kde zemřelo nejméně 20 osob.
Američané poslali na Jamajku specializovaný tým, který má zhodnotit rozsah katastrofy. O pomoc požádaly Washington také úřady na Haiti a Bahamách. Americký prezident Donald Trump ale dříve nařídil ukončení provozu agentury USAID, která byla největší svého druhu na světě, připomněla BBC.
Podle britské stanice se neočekává, že by Melissa dosáhla pevniny i v Severní Americe. Stále ale půjde o silnou bouři, až se v pátek večer přiblíží k pobřeží Kanady. Tuzemští meteorologové již dříve uvedli, že později může mít vliv i na počasí na starém kontinentu.
"Jakým způsobem se Melissa zapojí do cirkulace Atlantik-Evropa a zda a jak počasí v Evropě ovlivní, budeme v dalších dnech sledovat," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X.
hurikán Melissa , Hurikán , Jamajka , Haiti , Počasí
Platové tarify pedagogických pracovníků v regionálním školství a akademických pracovníků státních vysokých škol vzrostou od 1. ledna buď o pevnou částku 2 000 korun, nebo v případě 8. až 16. platové třídy o sedm procent. Příslušnou novelu nařízení schválila vláda na středečním zasedání. Potvrdila také novou politiku krajiny nebo tři koncepční materiály ministerstva spravedlnosti, které se týkají zásad trestní politiky v Česku, budoucnosti vězeňství a probační a mediační služby.
Zdroj: Jan Hrabě