Tragická bilance hurikánu Melissa. V Karibiku zemřelo přes 20 lidí

Lucie Podzimková

30. října 2025 17:09

Hurikán
Hurikán Foto: Pixabay

V Karibiku se začíná ukazovat, jak velkou spoušť napáchal hurikán Melissa, který byl například označen za nejsilnější bouři v historii Jamajky. Tam přišlo o život několik lidí, ještě více obětí ale hlásí Haiti. Informovala o tom BBC

Na Jamajce se až ve středu ukázalo, jaké škody bouře způsobila. Melissa ostrov zasáhla jako hurikán pátého a nejvyššího stupně, jeden z nejsilnějších v historii regionu. Podle úřadů zemřelo nejméně pět lidí. Někteří obyvatelé stále čekají na pomoc na střechách, spousta míst zůstává bez elektrické energie.

Jamajský premiér Andrew Holness konstatoval, že došlo k totální devastaci napříč ostrovem. Podle jeho informací je zničeno až 90 procent střech, škody se nevyhnuly ani nemocnicím, knihovnám či policejním stanicím. Ještě tragičtější je bilance přírodní katastrofy na Haiti, kde zemřelo nejméně 20 osob. 

Američané poslali na Jamajku specializovaný tým, který má zhodnotit rozsah katastrofy. O pomoc požádaly Washington také úřady na Haiti a Bahamách. Americký prezident Donald Trump ale dříve nařídil ukončení provozu agentury USAID, která byla největší svého druhu na světě, připomněla BBC. 

Podle britské stanice se neočekává, že by Melissa dosáhla pevniny i v Severní Americe. Stále ale půjde o silnou bouři, až se v pátek večer přiblíží k pobřeží Kanady. Tuzemští meteorologové již dříve uvedli, že později může mít vliv i na počasí na starém kontinentu.

"Jakým způsobem se Melissa zapojí do cirkulace Atlantik-Evropa a zda a jak počasí v Evropě ovlivní, budeme v dalších dnech sledovat," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. 

včera

Hurikán Melissa udeřil. Může ovlivnit i počasí v Evropě, meteorologové ho sledují

Související

hurikán Melissa

Celé pobřeží je pryč. Hurikán Melissa je druhou nejsilnější bouří v historii Atlantiku, Jamajku zpustoší

Hurikán Melissa, jedna z nejsilnějších bouří v historii Atlantiku, má každou chvíli dorazit na pevninu Jamajky. Poháněná ničivými trvalými větry o rychlosti 185 mil za hodinu (zhruba 297 km/h), hrozí, že Melissa ostrovní stát naprosto zpustoší. Bouře je tak silná, že podle odhadů OSN přetvoří Jamajku na následující léta a může vyvolat humanitární katastrofu.
hurikán Melissa

Živě Na Jamajku se řítí nejsilnější bouře na světě. Hurikán Melissa je dvakrát rychlejší než auto na dálnici

Podmínky na Jamajce se rychle zhoršují s blížícím se příchodem hurikánu Melissa, který má být nejsilnější bouří roku na planetě. Melissa prošla extrémní rychlou intenzifikací a zesílila na vzácnou Kategorii 5 s rychlostí větru 175 mil za hodinu (asi 282 km/h) a silnějšími nárazy. Země nezažila přímý zásah hurikánem déle než deset let a nikdy nečelila páté kategorii.

Více souvisejících

hurikán Melissa Hurikán Jamajka Haiti Počasí

Aktuálně se děje

před 34 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Bratislava, ilustrační fotografie.

Pokuta hrozí komukoliv. Ficova vláda se snaží o kontrolu každého aspektu života, včetně chůze

Slovenský parlament schválil zákon, který zakazuje pohyb po chodníku rychlejší než šest kilometrů za hodinu. Opatření, jež má údajně zvýšit bezpečnost chodců, se však vztahuje i na samotné chodce, a tím posouvá hranici legislativní absurdity o kus dál. Novela, která je prakticky nevymahatelná, se tak stává symbolem vlády, jež místo skutečných problémů reguluje rychlost lidského kroku.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Otázkou není, zda Rusko udeří, ale kdy a kde. Moskva má kapacity a není radno ji podceňovat

Navzdory diplomatickým gestům mezi Moskvou a Washingtonem se Rusko zjevně připravuje na dlouhodobou konfrontaci se Západem. Od testů mezikontinentálních raket přes militarizaci Arktidy až po provokace v Severním a Baltském moři Moskva systematicky rozšiřuje prostor nestability. Zatímco Západ hlídá moře na severu Evropy, Kreml posiluje logistiku, testuje obranné linie NATO a přesouvá konflikt z Ukrajiny do širší geopolitické roviny.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Donald Trump

Trump po schůzce se Si Ťin-pchingem hlásí průlom. Dohoda má uklidnit světové trhy

Americký prezident Donald Trump po setkání s čínským vládcem Si Ťin-pchingem oznámil, že Spojené státy a Čína dosáhly dohody o zrušení či odkladu čínských omezení vývozu vzácných zemin. Tento krok má podle něj uklidnit napětí na globálních trzích a zajistit stabilní dodávky klíčových surovin pro technologický a obranný průmysl. Dohoda působí jako významný posun po měsících obchodních sporů, které ohrožovaly světové dodavatelské řetězce a vyvolávaly obavy z nové obchodní války.

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Prezident Trump

Trump nařídil armádě spustit jaderné testy. Poprvé od roku 1992

Americký prezident Donald Trump oznámil, že nařídil přípravu k obnovení testování jaderných zbraní Spojených států. Svůj záměr zveřejnil na sociální síti Truth Social těsně před setkáním s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji. Oznámení přišlo jen několik dní poté, co Trump ostře kritizoval ruské testy nových jaderných nosičů a varoval, že Spojené státy nemohou zůstat pozadu.

před 9 hodinami

Francouzská policie

Novinky v případu krádeže šperků v Louvru. Policie dosáhla pokroku

Francouzská policie dosáhla významného pokroku v případu krádeže šperků z muzea Louvre. Podle místních rozhlasových a televizních stanic bylo v uplynulých hodinách zadrženo několik dalších podezřelých. Strážci zákona už dříve zajistili dvojici mužů, jeden z nich se snažil odcestovat ze země. 

před 9 hodinami

Geert Wilders

Wilders ztratil půdu pod nohama. Nizozemsko se po volbách vrací k umírněnému středu

Po roce vnitropolitického chaosu se Nizozemsko zřejmě znovu vrací k umírněnému středu. Středeční předčasné parlamentní volby, které proběhly po téměř ročním období nejistoty a rozkladu, znamenaly zásadní obrat v náladě veřejnosti. Krajně pravicový populista Geert Wilders, který předloni s přehledem zvítězil, tentokrát ztratil téměř třetinu voličů, zatímco proevropský liberál Rob Jetten ze strany Demokracie 66 (D66) zaznamenal historický úspěch a má největší šanci stát se novým premiérem.

před 11 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Učitelé si od ledna polepší, rozhodla končící Fialova vláda

Platové tarify pedagogických pracovníků v regionálním školství a akademických pracovníků státních vysokých škol vzrostou od 1. ledna buď o pevnou částku 2 000 korun, nebo v případě 8. až 16. platové třídy o sedm procent. Příslušnou novelu nařízení schválila vláda na středečním zasedání. Potvrdila také novou politiku krajiny nebo tři koncepční materiály ministerstva spravedlnosti, které se týkají zásad trestní politiky v Česku, budoucnosti vězeňství a probační a mediační služby.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy