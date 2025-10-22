ICJ: Izrael je povinen podporovat UNRWA. Neprokázal, že zaměstnanci jsou členy Hamásu

Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) OSN se sídlem v Haagu ve středu rozhodl, že Izrael je povinen podporovat humanitární úsilí Organizace spojených národů a jejích agentur, včetně Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), v Pásmu Gazy. Jedenáct soudců ICJ uvedlo, že Izrael nepodložil svá tvrzení, podle nichž je významná část zaměstnanců UNRWA „členy Hamásu“.
Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon označil poradní stanovisko ICJ týkající se UNRWA za „hanebné“. Prohlásil, že soud místo obviňování Izraele z neochoty spolupracovat s orgány OSN by měl vinit spíše tyto orgány. Podle Danona se totiž „staly líhněmi teroristů“, s odkazem na UNRWA, která prý „podporovala Hamás po léta“.
Současně s rozhodnutím ICJ hlasovali izraelští zákonodárci o postupu dvou návrhů zákonů směřujících k anexi okupovaného Západního břehu Jordánu. Tyto snahy otevřeně prosazují ministři z krajní pravice v posledních měsících. Během předběžného čtení ve středu poslanci odhlasovali zkoumání dvou návrhů, což znamená, že postoupí k dalšímu projednávání v parlamentu.
První text, který prošel poměrem 32 poslanců pro a devět proti, navrhuje anexi Ma'ale Adumim. Jedná se o velkou izraelskou osadu s přibližně 40 tisíci obyvateli, ležící východně od Jeruzaléma. Druhý návrh, týkající se anexe celého Západního břehu, získal podporu 25 poslanců, zatímco 24 bylo proti.
Hlasování v Izraeli proběhlo v době, kdy Izrael navštívil americký viceprezident JD Vance, aby podpořil příměří v Gaze zprostředkované prezidentem Donaldem Trumpem. Trump dal jasně najevo, že anexi Západního břehu nepodpoří. Izraelská média uvedla, že premiér Benjamin Netanjahu vyzval poslance ze své strany Likud, aby se hlasování zdrželi.
Palestinský delegát při Mezinárodním soudním dvoru Ammar Hijazi vyzval svět, aby zajistil, že Izrael bude dodržovat rozhodnutí soudu ohledně dodávek pomoci do Gazy. Hijazi uvedl, že „je na čase, aby mezinárodní společenství povstalo k této výzvě, protože víme, že Izrael se nebude podřizovat a nebude dodržovat tyto povinnosti“ vymezené soudem. Dodal, že odpovědnost spočívá na mezinárodním společenství, aby „udrželo tyto hodnoty a přinutilo Izrael k dodržování těchto zákonů“.
Související
Proruská "hrozba pro národní bezpečnost." Europoslance Dostála vyhostili z Moldavska
Izrael proměnil Gazu v masový hrob, zaznělo na půdě Mezinárodního soudního dvora
Mezinárodní soudní dvůr v Haagu (ICJ) , Izrael , Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA)
Aktuálně se děje
před 45 minutami
ICJ: Izrael je povinen podporovat UNRWA. Neprokázal, že zaměstnanci jsou členy Hamásu
před 2 hodinami
Britská armáda u pobřeží Spojeného království spatřila ruskou válečnou loď
před 3 hodinami
Francie spočítala cenu ukradených klenotů z Louvre. Je astronomická
před 4 hodinami
Exprezident Sarkozy bude mít ve vězení stálou policejní ochranu
Aktualizováno před 4 hodinami
V Nehvizdech u Prahy hoří hala, vyhlášen třetí stupeň poplachu
před 5 hodinami
Příměří v Gaze je jen začátek. Vance řekl, co bude následovat
před 5 hodinami
Další politička přiznala problémy. Komunistka Konečná zápasí s nemocí
před 6 hodinami
Ministr Dvořák měl autonehodu po cestě do televize. Utrpěl zlomeninu
před 7 hodinami
Zelenskyj vítá Trumpův kompromis, který by mohl vést ke konci války
před 7 hodinami
Demokraticky legitimizovaní nacisté? AfD nabírá na síle a zpochybňuje poválečný konsenzus
před 8 hodinami
Tragická dopravní nehoda na Plzeňsku se překvalifikovala. Je z ní pokus o vraždu
před 8 hodinami
Do důchodu v 65 letech? Neudržitelné, tvrdí Jurečka. Prozradil, proč u voleb nefungovaly eDoklady
před 9 hodinami
Ruské útoky opět zabíjely na Ukrajině. Mezi mrtvými jsou i děti
před 10 hodinami
Proč Trump uspěl v Gaze, ale mír na Ukrajině zajistit nedokázal?
před 11 hodinami
Ukrajina zasáhla chemickou továrnu v Rusku střelami Storm Shadow
před 12 hodinami
Co odhalilo zrušení setkání s Putinem? Trumpova snaha nastolit mír naráží na vlastní vnitřní limity
před 13 hodinami
Počasí přinese do Česka silný vítr
včera
Loupež století v Louvru: Co vše o krádeži francouzských korunovačních klenotů víme?
včera
Netrpělivý a vzteklý Trump je to nejlepší, v co Moskva může doufat. Válku na Ukrajině ukončit nedokáže
včera
Příměří v Gaze nevydrží, obávají se Trumpovi lidé
Viceprezident Spojených států JD Vance se v úterý během svého projevu v Izraeli snažil mírnit obavy z křehkosti příměří mezi Izraelem a Hamásem. To se stalo navzdory skutečnosti, že někteří představitelé Trumpovy administrativy jsou soukromě znepokojeni z možného selhání dohody, jak uvedly zdroje obeznámené se situací.
Zdroj: Libor Novák