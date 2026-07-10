Írán nekontroluje Hormuz, zní z USA. Nezávislá zjištění ale potvrzují komplikace

Lucie Podzimková

10. července 2026 11:25

Hormuzský průliv
Hormuzský průliv Foto: NASA

Hormuzský průliv není pod kontrolou Íránu, tvrdí Američané v reakci na tvrzení íránských médií. Pentagon se pochlubil tím, jak stovkám lodí pomohl s dopravou ropy přes průliv. Podle posledních informací se však situace v klíčové oblasti pro světovou lodní dopravu opět zkomplikovala. 

Americké vojenské velení se rozhodlo reagovat na tvrzení íránských státních médií, která uvedla, že lodní provoz přes Hormuzský průliv je možný pouze po cestách vytyčených Teheránem. Podle Pentagonu to není pravda.

"Írán nekontroluje Hormuzský průliv. Od začátku května pomohly americké jednotky s úspěšným přesunem více než 800 komerčních lodí a 380 milionů barelů ropy přes klíčový mezinárodní dopravní koridor," napsala americká armáda na sociální síti X. 

Podle zjištění britské stanice BBC se však situace v oblasti opět zkomplikovala. Lodí, které se snaží proplout Hormuzským průlivem, ubylo poté, co tři tankery čelily útoku v předchozím průběhu týdne. Jen 23 plavidel se vydalo do kritických míst během středy, zatímco před týdnem jich bylo dvojnásobně, konkrétně 47. 

I čísla z minulého týdne přitom výrazně zaostávala za těmi, která byla evidována před začátkem konfliktu mezi Washingtonem a Teheránem. Než boje započaly, proplulo denně průlivem téměř 140 lodí. 

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

včera

Útok Spojených států mířil na jadernou elektrárnu, tvrdí Teherán

Související

Více souvisejících

Hormuzský průliv lodní doprava Americká armáda (U.S. ARMY) Írán USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 41 minutami

před 1 hodinou

Vláda ČR

Plníme, co jsme řekli, tvrdí Babiš po půl roce u moci

Babišova vláda je půl roku u moci. Premiér ve čtvrtek s ministry vyhodnocoval plnění programového prohlášení, což slíbil veřejnosti už před loňskými sněmovními volbami. Podle Babiše si zatím kabinet plní své úkoly. Za největší úspěch označil jednu z nejnižších inflací v Evropě. 

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 5 hodinami

včera

Marine Le Pen, předsedkyně Národní fronty (NF)

Le Penová odstartovala kampaň pro prezidentské volby

Lídryně francouzské krajní pravice Marine Le Penová odstartovala svou kampaň pro prezidentské volby v západní Francii s jasnou strategií, jejímž ústředním prvkem je neustálá přítomnost jejího třicetiletého chráněnce Jordana Bardelly.

včera

Karolína Muchová

Sen se stal skutečností. Wimbledon uvidí v sobotu ryze české ženské finále mezi Muchovou a Noskovou

V dobrých tradicích je dobré pokračovat a proto i letos dal český tenis výrazně světu najevo, jak moc mu dobře v legendárním All England Clubu, kde se koná veleslavný tenisový travnatý turnaj Wimbledon. V novodobé historii stačí vzpomenout na Janu Novotnou, Tomáše Berdycha, Petru Kvitovou, Karolínu Plíškovou, Markétu Vondroušovou a Barboru Krejčíkovou. Přesně tato jména se objevila ve finále tohoto grandslamu, ne-li ho dokonce vyhrála, v případě Petry Kvitové dokonce dvakrát. Nyní v roce 2026 se k nim přidávají další dvě česká jména – Karolína Muchová a Linda Nosková. Právě tyto hráčky si v sobotu zahrají velké finále.

včera

včera

U.S. Air Force, ilustrační fotografie

Útok Spojených států mířil na jadernou elektrárnu, tvrdí Teherán

Americká a íránská strana se opět střetly v rámci vzájemného ostřelování, což vedlo k opětovnému nárůstu napětí na Blízkém východě. Podle informací íránského ministerstva zdravotnictví si útoky z úterý a středy vyžádaly čtrnáct lidských životů. Úterní události představovaly nejvážnější narušení vzájemné dohody od 17. června, kdy obě země podepsaly memorandum o porozumění. Vojenské akce pokračovaly také během středeční noci a další údery byly hlášeny i během čtvrtka.

včera

včera

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Policie si rozpočtově polepší. Peníze půjdou na investice i platy

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) rozhodl o posílení rozpočtu Policie České republiky o téměř 544 milionů korun. Finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtové rezervy Ministerstva vnitra a zamíří do oblastí, které mají přímý dopad na bezpečnost občanů, pracovní podmínky policistů i další rozvoj. Peníze půjdou zejména na nutné jednorázové investice a posílení platů policistů i občanských zaměstnanců. 

včera

včera

Petr Pavel

Pavel zveřejnil lékařskou zprávu. Má doporučenou dietu

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek zveřejnil aktuální lékařskou zprávu, podle které nemá žádné zdravotní potíže. Ošetřující lékař konstatoval, že Pavel je zdravotně plně způsobilý k vykonávání jedné z nejvyšších politických funkcí v zemi. 

včera

včera

včera

Aktualizováno včera

Bonnie Tyler

Zemřela legendární zpěvačka Bonnie Tyler

Světovou popmusic zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 75 let zemřela legendární velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Naposledy vydechla v nemocnici v Portugalsku, kde byla hospitalizována kvůli zdravotním problémům, s nimiž se potýkala v závěru života. 

včera

Andy Burnham

V Británii fakticky začal výběr nového premiéra. Favorit je jasný

Ve Velké Británii právě dnes fakticky začíná výběr příštího ministerského předsedy, jenž nahradí současného premiéra Keira Starmera, jenž v červnu oznámil rezignaci. Labouristé ve čtvrtek odstartovali nominační proces pro volbu nového stranického lídra, informovala BBC. Favorit je jasný. 

včera

Velký požár ve Zlíně. Hoří v areálu Svitu, platí třetí stupeň poplachu

Hasiči od čtvrtečního dopoledne zasahují u požáru výškové budovy ve Zlíně. Hoří jedna z budov v bývalém areálu Svitu, vyhlášen byl třetí stupeň poplachu. Podle záchranných složek se očekávají značné materiální škody. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy