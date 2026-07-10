Írán nekontroluje Hormuz, zní z USA. Nezávislá zjištění ale potvrzují komplikace

Hormuzský průliv není pod kontrolou Íránu, tvrdí Američané v reakci na tvrzení íránských médií. Pentagon se pochlubil tím, jak stovkám lodí pomohl s dopravou ropy přes průliv. Podle posledních informací se však situace v klíčové oblasti pro světovou lodní dopravu opět zkomplikovala.
Americké vojenské velení se rozhodlo reagovat na tvrzení íránských státních médií, která uvedla, že lodní provoz přes Hormuzský průliv je možný pouze po cestách vytyčených Teheránem. Podle Pentagonu to není pravda.
"Írán nekontroluje Hormuzský průliv. Od začátku května pomohly americké jednotky s úspěšným přesunem více než 800 komerčních lodí a 380 milionů barelů ropy přes klíčový mezinárodní dopravní koridor," napsala americká armáda na sociální síti X.
Podle zjištění britské stanice BBC se však situace v oblasti opět zkomplikovala. Lodí, které se snaží proplout Hormuzským průlivem, ubylo poté, co tři tankery čelily útoku v předchozím průběhu týdne. Jen 23 plavidel se vydalo do kritických míst během středy, zatímco před týdnem jich bylo dvojnásobně, konkrétně 47.
I čísla z minulého týdne přitom výrazně zaostávala za těmi, která byla evidována před začátkem konfliktu mezi Washingtonem a Teheránem. Než boje započaly, proplulo denně průlivem téměř 140 lodí.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
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Hormuzský průliv , lodní doprava , Americká armáda (U.S. ARMY) , Írán , USA (Spojené státy americké)
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