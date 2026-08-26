Írán zařadil na seznam nepřátelských vojenských cílů rádio sídlící v Praze

Libor Novák

26. srpna 2026 22:31

Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda
Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda Foto: Google Earth

Iránské ministerstvo zpravodajských služeb vydalo novou směrnici, ve které označilo desítky jednotlivců, médií a účtů na sociálních sítích za nepřátelské. Mezi dotčenými subjekty se ocitla také perskojazyčná služba Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda známá pod názvem Radio Farda. Směrnice navíc jmenovitě uvádí redaktorku Fereshteh Ghazi. Jakékoliv poskytování fotografií, videí či jiného digitálního obsahu těmto médiím a novinářům je v Iránu nově trestným činem.

Na seznamu se ocitla i britská stanice BBC Persian nebo soukromá televizní stanice Iran International se sídlem v Londýně. Radio Farda v Praze provozuje Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda. Íránské úřady již v roce 2022 označily BBC Persian a Iran International za teroristické organizace.

Armádní mluvčí v prohlášení označil zmíněná média za nepřátelské subjekty působící ve službách Sionismu a Spojených států. Podle jeho slov jsou tyto redakce přímo napojeny na izraelskou službu Mossad, americkou CIA a další zpravodajské služby protivníků. Abolfazl Shekarchi zároveň zdůraznil, že íránské ozbrojené síly zmíněné organizace v žádném případě nepovažují za standardní sdělovací prostředky.

Tento krok zapadá do širšího rámce opatření, kterými teheránský režim reaguje na dlouhodobou dostupnost zahraničních perskojazyčných médií přes privátní sítě VPN. Íránské vedení pravidelně obviňuje tato zahraniční média ze spolupráce s Izraelem. Od únorového vypuknutí konfliktu na Blízkém východě navíc dochází k výraznému zpřísňování státní kontroly nad tokem informací.

Restrikce se dotýkají i internetového prostředí a nezávislých tvůrců působících přímo v zemi. Uprostřed srpna úřady zakázaly provoz kanálu na platformě YouTube, který se zaměřoval na rozhovory s íránskými intelektuály a veřejně známými osobnostmi o politickém a společenském dění. Zakladatel a moderátor tohoto kanálu byl po výslechu zástupci bezpečnostních složek propuštěn na kauci.

O zařazení na seznam informovalo na svém webu přímo i Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda, které připomnělo, že v íránském vězení Evín nadále zůstává bývalý novinář uvedené stanice Reza Valizadeh. Během červencového tiskového brífinku se redaktor zeptal amerického ministra zahraničí Marca Rubia na situaci zadržovaných občanů Spojených států. Rubio potvrdil, že uvolnění neprávem vězněných osob zůstává trvalou prioritou při jednáních s iránskou stranou.

Podmínky v teheránské věznici Evín jsou podle dostupných zpráv velmi tvrdé. Vedle přeplněných cel se Valizadeh potýká s fyzickým i psychickým nátlakem. Novinář navíc trpí zhoršujícím se astmatem a nedostatečným přístupem k základní zdravotní péči včetně potřebného inhalátoru.

Pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování se zabývala případem novinářky Niky Novak, kterou ruské úřady vězní již téměř 1000 dní. Pracovní skupina označila její věznění za svévolné a vyzvala k okamžitému propuštění. Podle expertů OSN byla uplatněná právní kvalifikace tajné spolupráce se zahraniční organizací zneužita k potrestání její novinářské práce pro Rádio Svobodná Evropa. Novak je držena v sibiřské věznici, kde čelí mrazivým teplotám a psychickému tlaku.

V Ázerbájdžánu strávil novinář Farid Mehralizada a bývalá reportérka Hlasu Ameriky Ulviyya Ali Dnešní den národních novinářů za mřížemi. Podle Výboru na ochranu novinářů je v zemi neprávem vězněno nejméně 25 žurnalistů. Snoubenec vězněné reportérky Ramin Guluzada publikoval v americkém deníku The Hill výzvu, ve které žádá vládu Spojených států o aktivní diplomacii k zajištění jejího propuštění.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil při příležitosti Dne ústavy novináři a bývalému politickému vězni Vladyslavu Yesypenkovi Řád za zásluhy III. stupně. Ocení tak jeho přínos pro domácí žurnalistiku a osobní odvahu při pokrývání událostí během ruské invaze. Yesypenko byl propuštěn z ruského vězení na okupovaném Krymu v červnu roku 2025.

25. srpna 2026 14:42

Už to není Palestina ani Írán. Netanjahu vytáhl krátce před volbami nového úhlavního nepřítele

Související

Více souvisejících

rádio svobodná evropa rádio Írán

Aktuálně se děje

včera

Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda

Írán zařadil na seznam nepřátelských vojenských cílů rádio sídlící v Praze

Iránské ministerstvo zpravodajských služeb vydalo novou směrnici, ve které označilo desítky jednotlivců, médií a účtů na sociálních sítích za nepřátelské. Mezi dotčenými subjekty se ocitla také perskojazyčná služba Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda známá pod názvem Radio Farda. Směrnice navíc jmenovitě uvádí redaktorku Fereshteh Ghazi. Jakékoliv poskytování fotografií, videí či jiného digitálního obsahu těmto médiím a novinářům je v Iránu nově trestným činem.

včera

Péter Magyar

Maďarsko poprvé oficiálně označilo Rusko za hrozbu. Vyjádřilo plnou podporu Ukrajině

Maďarsko pod vedením nového premiéra Pétera Magyara oficiálně označilo Rusko za hrozbu. Tento krok vyplývá z dokumentu schváleného pro zářijové Valné shromáždění Organizace spojených národů, který podepsal samotný předseda vlády. Událost představuje zásadní obrat v dosavadní zahraniční politice státu a jasný rozchod s proruskou linií dlouholetého bývalého premiéra Viktora Orbána.

včera

Eurotunnel

Spoj každých 15 minut? Eurotunel pod Lamanšským průlivem čeká vlaková revoluce

Vysokorychlostní železniční doprava mezi Velkou Británií a kontinentální Evropou pod Lamanšským průlivem směřuje k výraznému rozvoji. Počet denních spojů spojujících Londýn s Paříží, Bruselem či Amsterdamem by se mohl ze současných 25 zpátečních jízd provozovaných společností Eurostar zvýšit do konce desetiletí až na 55 denně. Tento nárůst představuje přibližně čtyři odjezdy během každé hodiny.

včera

Bleskové povodně v Nepálu

Záběry, ze kterých mrazí. Lidé neměli šanci, voda brala mosty, domy i auta, mrtvých mohou být stovky

Masivní bleskové povodně v Himalájích na hranicích mezi Nepálem a Čínou smetly celé vesnice i klíčovou infrastrukturu. Během katastrofy zemřelo nejméně devadesát pět lidí a stovky dalších se stále pohřešují. Mezi pohřešovanými osobami se nachází také zahraniční turisté a indičí poutníci. Záchranné složky a úřady v postižených oblastech se v současnosti snaží doručit potřebnou humanitární pomoc.

včera

Facebook, autor: Kon Karampelas

Meta zaplatí pokutu 17 miliard dolarů. Facebook a Instagram čekají stěžejní změny

Společnost Meta souhlasila s rozsáhlými změnami svých sociálních sítí Facebook a Instagram a se zaplacením až 17 miliard dolarů. Dohodou tak ukončila soudní spor s desítkami amerických států, které ji obviňovaly z vědomého vytváření závislosti u dětí a jejich poškozování. K vyrovnání došlo v probíhajícím procesu v Kalifornii necelý týden od jeho zahájení.

včera

včera

Policie SR, ilustrační fotografie

Slovensko překazilo žhářský útok na továrnu na drony. Nešlo o první případ ohrožení, řekl Kaliňák

Příslušníci slovenského Úřadu pro boj proti organizovanému zločinu (ÚBOK) překazili plánovaný žhářský útok na továrnu zabývající se výrobou bezpilotních systémů. V souvislosti s tímto případem policie obvinila tři cizince z přípravy zvlášť závažného trestného činu obecného ohrožení na objednávku. Dva ze stíhaných mužů byli zadrženi přímo na území Slovenska, třetí podezřelý skončil v rukou policie v Německu.

včera

Poslanecká sněmovna

Sněmovna přehlasovala Pavlovo veto a schválila rozvolnění rozpočtových pravidel. Opozice se obrátí na soud

Poslanecká sněmovna po dvoudenním bouřlivém jednání přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla k novele rozpočtových pravidel. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě tak prosadila legislativní změnu, která uvolňuje dosavadní omezení pro růst státních výdajů a zadlužování. Pro přehlasování prezidentského veta hlasovalo 104 ze 176 přítomných poslanců, přičemž potřebné minimum činilo 101 hlasů.

včera

Dovoz a vývoz zboží

Kanada oznámila zavedení odvetných cel na zboží z USA

Kanada oznámila zavedení odvetných cel na širokou škálu zboží ze Spojených států amerických až do výše 50 procent. Reaguje tak na nejnovější vlnu dovozních poplatků, které na kanadské zboží uvalila administrativa prezidenta Donalda Trumpa po krachu vzájemných obchodních jednání. Kanadská opatření se dotknou amerických produktů v celkové hodnotě téměř 28 miliard kanadských dolarů a vstoupí v platnost 8. září.

včera

Alena Schillerová v Poslanecké sněmovně

Sněmovna plánuje přehlasovat Pavlovo veto. Opozice se obrátí na Ústavní soud

Poslanecká sněmovna v jednacím sále podobně jako v úterý i dnes čelí vyostřeným debatám ohledně vládní novely k veřejným rozpočtům. Zákonné úpravy prosazuje koalice stran ANO, SPD a Motoristé sobě, přičemž předloha upravuje rozpočtová pravidla pro následující roky. Poslanci se k samotnému projednávání dostali až po zhruba deseti hodinách úvodních jednání, během kterých koaliční většina zamítla několik desítek opozičních návrhů na změnu programu schůze.

včera

Prezident Trump

Trump stupňuje nátlak. Přejmenování jezera Ontario není jediný kontroverzní krok, který připravuje

Americký prezidentský úřad podle analýzy CNN provázejí další kontroverzní kroky, ve kterých Donald Trump stupňuje svůj tlak na tradiční instituce i zahraniční spojence. V rámci nejnovějších sporů hlava státu hrozí demolicí kulturního centra v hlavním městě a navrhuje přejmenování jednoho z Velkých jezer. Tyto kroky ukazují na snahu prezidenta prosazovat svou vůli bez ohledu na zavedené právní i politické zvyklosti.

včera

Čína, ilustrační fotografie

Trump má před sebou nesplnitelný úkol. Aby protiíránské sankce fungovaly, potřebuje Čínu

Spojené státy oznámily spuštění nové sankční iniciativy s názvem Operation Economic Outcast, jejímž cílem je úplná izolace íránského režimu a odstřihnutí Teheránu od globálního finančního systému. Americký ministr financí Scott Bessent při představování této kampaně zdůraznil, že Washington zavede tvrdé sekundární sankce vůči všem třetím zemím a zahraničním subjektům, které budou s Íránem nadále obchodovat. Kampaň rozšiřuje postihy na pět klíčových sektorů, kterými jsou technologie, digitální aktiva, zlato, letecká doprava a lodní přeprava.

včera

Dolly Parton

Smrt Dolly Parton zasáhla celý svět. Amerika se halí do smutku, Trump nařídil svěsit vlajky

Hudební svět postihla těžká ztráta, když ve věku 80 let zemřela legendární americká country zpěvačka, skladatelka a filantropka Dolly Parton. Zástupci jejího týmu potvrdili, že umělkyně podlehla v nemocnici v Nashvillu krátkému boji s rakovinou. V posledních měsících musela hvězda zrušit řadu veřejných vystoupení a plánovaných koncertů kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu.

včera

25. srpna 2026 21:58

Vladimir Putin

Kreml může převzít budovy, které majitelé neochrání před ukrajinskými útoky, schválil Putin

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnos, který umožňuje státu převzít dočasnou správu nad klíčovými infrastrukturními objekty, pokud jejich majitelé nezajistí dostatečnou ochranu před bezpečnostními hrozbami. Nové opatření se zaměřuje především na rizika spojená s útoky bezpilotních letounů, které v posledních měsících stále častěji zasahují průmyslová a energetická zařízení po celé zemi.

25. srpna 2026 20:49

Evropský parlament

Už není cesty zpět. Extrémní počasí vyjde EU na desítky miliard, musí začít jednat hned

Evropská unie čelí závažným dopadům změny klimatu, přičemž letošní léto poznamenané vlnami veder, suchou a rozsáhlými požáry způsobilo rozsáhlé hospodářské škody. Podle odhadů ekonomů pro web Politico tyto extrémy zlikvidují očekávaný mírný růst HDP celé Unie. Evropský komisař pro klimata Wopke Hoekstra v reakci na situaci zdůraznil, že investice do adaptace na klimatické změny již představují nevyhnutelnou nutnost.

25. srpna 2026 20:09

25. srpna 2026 19:36

25. srpna 2026 18:17

Donald Trump a nový ředitel CIA John Ratcliffe

V Moskvě v tichosti přistálo americké letadlo se šéfem CIA na palubě. USA i Rusko mlčí

Nečekané přistání amerického vojenského transportního letounu na moskevském letišti Vnitřkovo vyvolalo řadu otázek a mezinárodní pozornost. Podle informací webu CBS NEws byl na palubě stroje ředitel Ústřední zpravodajské služby John Ratcliffe. Přítomnost jednoho z nejvýše postavených bezpečnostních představitelů Spojených států v ruské metropoli nebyla předem oznámena a obě strany o ní zpočátku mlčely.

25. srpna 2026 17:01

Čína se oficiálně postavila za Írán. USA otevřeně hrozí odvetou za sankce

Peking se ostře ohradil proti novému balíku hospodářských sankcí, kterými se Spojené státy americké snaží izolovat Írán a jeho obchodní partnery. Čínské ministerstvo zahraničí označilo americká opatření za nelegální jednostranné kroky a varovalo, že podnikne všechna nezbytná opatření k ochraně svých národních zájmů. Bleskový nárůst napětí přichází poté, co Washington vyhlásil rozsáhlou finanční ofenzívu zaměřenou na úplné odstřižení íránského režimu od globálních příjmů.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy