Írán zařadil na seznam nepřátelských vojenských cílů rádio sídlící v Praze

Iránské ministerstvo zpravodajských služeb vydalo novou směrnici, ve které označilo desítky jednotlivců, médií a účtů na sociálních sítích za nepřátelské. Mezi dotčenými subjekty se ocitla také perskojazyčná služba Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda známá pod názvem Radio Farda. Směrnice navíc jmenovitě uvádí redaktorku Fereshteh Ghazi. Jakékoliv poskytování fotografií, videí či jiného digitálního obsahu těmto médiím a novinářům je v Iránu nově trestným činem.
Na seznamu se ocitla i britská stanice BBC Persian nebo soukromá televizní stanice Iran International se sídlem v Londýně. Radio Farda v Praze provozuje Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda. Íránské úřady již v roce 2022 označily BBC Persian a Iran International za teroristické organizace.
Armádní mluvčí v prohlášení označil zmíněná média za nepřátelské subjekty působící ve službách Sionismu a Spojených států. Podle jeho slov jsou tyto redakce přímo napojeny na izraelskou službu Mossad, americkou CIA a další zpravodajské služby protivníků. Abolfazl Shekarchi zároveň zdůraznil, že íránské ozbrojené síly zmíněné organizace v žádném případě nepovažují za standardní sdělovací prostředky.
Tento krok zapadá do širšího rámce opatření, kterými teheránský režim reaguje na dlouhodobou dostupnost zahraničních perskojazyčných médií přes privátní sítě VPN. Íránské vedení pravidelně obviňuje tato zahraniční média ze spolupráce s Izraelem. Od únorového vypuknutí konfliktu na Blízkém východě navíc dochází k výraznému zpřísňování státní kontroly nad tokem informací.
Restrikce se dotýkají i internetového prostředí a nezávislých tvůrců působících přímo v zemi. Uprostřed srpna úřady zakázaly provoz kanálu na platformě YouTube, který se zaměřoval na rozhovory s íránskými intelektuály a veřejně známými osobnostmi o politickém a společenském dění. Zakladatel a moderátor tohoto kanálu byl po výslechu zástupci bezpečnostních složek propuštěn na kauci.
O zařazení na seznam informovalo na svém webu přímo i Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda, které připomnělo, že v íránském vězení Evín nadále zůstává bývalý novinář uvedené stanice Reza Valizadeh. Během červencového tiskového brífinku se redaktor zeptal amerického ministra zahraničí Marca Rubia na situaci zadržovaných občanů Spojených států. Rubio potvrdil, že uvolnění neprávem vězněných osob zůstává trvalou prioritou při jednáních s iránskou stranou.
Podmínky v teheránské věznici Evín jsou podle dostupných zpráv velmi tvrdé. Vedle přeplněných cel se Valizadeh potýká s fyzickým i psychickým nátlakem. Novinář navíc trpí zhoršujícím se astmatem a nedostatečným přístupem k základní zdravotní péči včetně potřebného inhalátoru.
Pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování se zabývala případem novinářky Niky Novak, kterou ruské úřady vězní již téměř 1000 dní. Pracovní skupina označila její věznění za svévolné a vyzvala k okamžitému propuštění. Podle expertů OSN byla uplatněná právní kvalifikace tajné spolupráce se zahraniční organizací zneužita k potrestání její novinářské práce pro Rádio Svobodná Evropa. Novak je držena v sibiřské věznici, kde čelí mrazivým teplotám a psychickému tlaku.
V Ázerbájdžánu strávil novinář Farid Mehralizada a bývalá reportérka Hlasu Ameriky Ulviyya Ali Dnešní den národních novinářů za mřížemi. Podle Výboru na ochranu novinářů je v zemi neprávem vězněno nejméně 25 žurnalistů. Snoubenec vězněné reportérky Ramin Guluzada publikoval v americkém deníku The Hill výzvu, ve které žádá vládu Spojených států o aktivní diplomacii k zajištění jejího propuštění.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil při příležitosti Dne ústavy novináři a bývalému politickému vězni Vladyslavu Yesypenkovi Řád za zásluhy III. stupně. Ocení tak jeho přínos pro domácí žurnalistiku a osobní odvahu při pokrývání událostí během ruské invaze. Yesypenko byl propuštěn z ruského vězení na okupovaném Krymu v červnu roku 2025.
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Zdroj: Libor Novák