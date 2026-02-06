Íránští diplomaté se nechovají jako zástupci hroutícího se režimu. Věří, že Trump Teherán nesesadí

Írán sází na to, že Donald Trump nemá žádný konkrétní plán na změnu tamního režimu. Přestože je Teherán oslaben leteckými údery, sankcemi i vnitřními nepokoji, před rozhovory se Spojenými státy vystupuje překvapivě sebevědomě. Do pátečního vyjednávání vstoupil s maximalistickými požadavky, které se v podstatě neliší od jeho postojů před loňským izraelským útokem.
Tato neústupnost je zarážející vzhledem k tomu, jak moc země v posledních osmi měsících utrpěla. Během dvanáctidenní války s Izraelem se ukázaly slabiny íránské protivzdušné obrany i hloubka infiltrace tamních elit izraelskými tajnými službami. Zemřely desítky velitelů a Spojené státy navíc v červnu pomocí bombardérů B-2 a střel Tomahawk citelně zasáhly klíčová íránská jaderná zařízení.
Kromě vojenských ran čelí země drtivému ekonomickému tlaku. Hodnota íránské měny se od června propadla o polovinu a inflace u potravin dosahuje závratných výšek. Tyto faktory v lednu vyvolaly celonárodní protesty, které bezpečnostní složky brutálně potlačily. Vláda má z nálady veřejnosti takový strach, že i měsíc po začátku cenzury stále omezuje přístup k internetu.
Íránští diplomaté se však nechovají jako zástupci hroutícího se režimu. Působí dojmem, že mohou diktovat parametry rozhovorů i jejich témata. Podle zkušeností amerických vyjednavačů je íránský tým vždy perfektně připravený, právnicky důsledný a nikdy nedává najevo slabost. Teherán zjevně věří, že Trump své hrozby útokem nesplní kvůli riziku destabilizace celého regionu.
Bezpečnostní elity v Teheránu jsou přesvědčeny, že americký prezident netouží po vleklých a nákladných válkách. Strategií Íránu je proto dát jasně najevo, že jakýkoliv konflikt by byl nepředvídatelný a extrémně drahý. Írán se navíc domnívá, že Washington nemá žádnou strategii pro vnitřní změnu v zemi ani zájem o spojení s tamní opozicí.
Tento předpoklad potvrzují i vyjádření amerických představitelů. Marco Rubio nedávno připustil, že USA nemají jasnou odpověď na to, co by následovalo po případném pádu nejvyššího vůdce. Situaci v Íránu označil za mnohem složitější než ve Venezuele, a to i kvůli dlouhověkosti současného režimu.
Názory na zahraniční intervenci se mezi íránskými opozičníky liší. Zatímco stoupenci exilového následníka trůnu Rezy Pahlavího věří, že americký útok by mohl vybudit davy k rozhodujícímu odporu, jiní disidenti uvnitř země varují, že válka by podkopala domácí demokratické hnutí. Například skupina osobností kolem nositelky Nobelovy ceny Narges Mohammadiové odmítá vnější zásah a požaduje demokratickou transformaci vlastními silami.
Členové této skupiny, včetně vězněné Mohammadiové nebo aktivistky Vidy Rabbáníové, čelí za své postoje tvrdým represím a zatýkání. Donald Trump se však v tuto chvíli zdá být osudem vězněných disidentů nezaujat. Tento postoj se může změnit pouze v případě, že íránští vyjednavači při rozhovorech v Ománu své karty příliš přecení.
Zdroj: Libor Novák