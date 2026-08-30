Island v referendum odmítl návrh na obnovení přístupových rozhovorů s EU

Libor Novák

30. srpna 2026 11:59

Reykjavík
Reykjavík Foto: Pixabay

Ostrovní stát Island v referendum podle předběžných výsledků odmítl návrh na obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Po sečtení většiny hlasů se tábor odpůrců vstupu přiblížil k vítězství s 52,5 procenty hlasů, zatímco příznivci obnovení jednání získali 47,5 procenta.

Islandská veřejnoprávní televize RÚV uvedla, že zbývá dopočítat již jen nepatrný počet volebních lístků v posledním okrsku, který se dlouhodobě přikláněl k zamítnutí. Národní vysílač zhodnotil výsledek hlasování slovy, že národ přístupové rozhovory s evropským blokem odmítl.

Předběžný výsledek představuje komplikaci pro představitele v Bruselu, kteří dávali najevo ochotu vyjít Islandu vstříc v klíčových sporných tématech a uvítat bohatý severský stát v unii. Islandská premiérka Kristrún Frostadóttir již dříve označila toto referendum za zásadní okamžik a zdůraznila, že případné ne postaví všechny spekulace o členství stranou.

Šéfka vlády po sečtení většiny hlasů vyjádřila přání, aby výsledek hlasování nezpůsobil hluboké rozdělení společnosti. Přiznala zároveň, že významná část obyvatelstva, především z venkovských oblastí, vyjadřovala dlouhodobé obavy z dopadů unijních pravidel na rybolov, zemědělství a správu přírodních zdrojů.

Příznivci vstupu do Evropské unie v kampani argumentovali především vyšší stabilitou, snížením úrokových sazeb a posílením bezpečnosti v reakci na geopolitické napětí spojené s válkou na Ukrajině. Odpůrci naopak varovali před ztrátou národní suverenity a narušením kontroly nad vlastním mořským bohatstvím.

Island podal žádost o členství v Evropské unii v roce 2009 v reakci na těžkou finanční krizi, která zasáhla tamní ekonomiku. Rozhovory však byly zmrazeny v roce 2013 po nástupu euroskeptické vlády a k otázce se země vrátila až po letech debaty.

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Zdroj: Libor Novák

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