Izrael a Hizballáh dosáhly dohody o příměří

Libor Novák

20. června 2026 12:10

Izrael, ilustrační foto
Izrael, ilustrační foto Foto: Pixabay

Spojené státy oznámily, že Izrael a hnutí Hizballáh dosáhly dohody o příměří. Toto oznámení přišlo po vlně intenzivních izraelských náletů v jižním Libanonu, které si vyžádaly 47 lidských životů. Nová dohoda reaguje na vážné obavy, že pokračující střety – při nichž Hizballáh v Libanonu zabil také čtyři izraelské vojáky – by mohly zcela podkopat širší dohodu o ukončení války mezi Spojenými státy a Íránem.

Izraelská armáda platnost příměří potvrdila, avšak její mluvčí Effie Defrin následně prohlásil, že vojska budou i nadále eliminovat bezprostřední hrozby a reagovat na případná porušení ze strany Hizballáhu. Samotné hnutí Hizballáh klid zbraní oficiálně nepotvrdilo, jeho generální tajemník šejk Naím Kásim nicméně prohlásil, že projekt na likvidaci jeho organizace selhal a Izraelci se nakonec stáhnou z každého centimetru libanonské půdy. Podle informací záchranářů z města Nabatíja však bylo i po oficiálním začátku příměří zaznamenáno nejméně dvanáct dalších leteckých úderů.

Tato kritická situace naznačuje, že americký prezident Donald Trump nemá vývoj kolem dohody s Íránem plně pod kontrolou, což vede Teherán k obviněním, že Washington nedokáže svého spojence usměrnit. Sám Trump v minulých dnech vznesl bezprecedentní obvinění na adresu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, když prohlásil, že v boji proti Hizballáhu nesmyslně zabíjí civilisty. Zatímco Bílý dům trvá na tom, že příměří platí, izraelský krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir reagoval na smrt vojáků prohlášením, že Libanon musí pykat za každou prolitou izraelskou slzu.

V reakci na to íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí obvinil Izrael z touhy po permanentní válce a zdůraznil, že jakékoli porušení závazků z prozatímního memoranda bude připsáno Spojeným státům. Trumpův mírový plán přitom stojí na předpokladu, že obě strany dokážou udržet na uzdě své radikály a projeví zdrženlivost, k čemuž na bojišti zatím nedochází. Netanjahu čelí silnému domácímu tlaku na pokračování vojenských operací, zatímco Hizballáh podmiňoval zastavení svých raketových útoků úplným ukončením izraelské invaze na jihu Libanonu.

Právě tam vypukly tvrdé střety, když Hizballáh přepadl izraelskou jednotku, zničil řízenými střelami tři tanky a zabil čtyři vojáky včetně velitele praporu. Následné noční izraelské bombardování okresu Nabatíja označila libanonská státní tisková agentura za jedno z nejintenzivnějších v celé válce, přičemž libanonské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo desítky mrtvých a téměř stovku zraněných. Uprchlí Libanonci proto přijímají zprávy o příměří se značnou skepsí a pochybují, že Izrael bude dohodu dlouhodobě dodržovat.

Americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že přímé rozhovory mezi libanonskou vládou a Izraelem budou pokračovat příští týden ve Washingtonu s cílem zajistit trvalý mír. Libanonský prezident Joseph Aoun však v rozhovoru s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem zdůraznil, že pro pokrok v jednáních je nezbytné úplné zastavení izraelských útoků na libanonské území.

Libanon byl do konfliktu vtažen poté, co Hizballáh začal ostřelovat Izrael v odvetě za útok, který zabil íránského nejvyššího vůdce. Odvetná izraelská kampaň a okupace zhruba pěti procent libanonského území si dosud vyžádaly přes 3 900 lidských životů a vyhnaly z domovů přibližně milion lidí.

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Zdroj: Jan Hrabě

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