Izrael usiluje o podporu Trumpa pro plán na vysídlení Palestinců z Pásma Gazy

Izraelský ministr obrany Jisra'el Kac prohlásil, že Izrael usiluje o podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro plán na vysídlení Palestinců z Pásma Gazy. Podle jeho slov neexistuje pro Gazu žádné konečné řešení bez této migrace a izraelská vláda je připravena organizovat odchod obyvatel mořskou, leteckou i jakoukoli jinou cestou. Násilná deportace obyvatelstva z okupovaného území je přitom podle mezinárodního práva považována za možný válečný zločin a etnickou čistku.
Donald Trump se myšlenkou na převzetí Pásma Gazy a vysídlení místních obyvatel zabýval již počátkem roku 2025, později však od tohoto záměru ustoupil. Mírový plán o dvaceti bodech, který Bílý dům vypracoval v loňském roce, deportace Palestinců neobsahoval.
Ministr Kac nicméně na konferenci pořádané serverem Ynet a deníkem Jedi'ot achronot uvedl, že americká podpora by mohla přimět regionální aktéry k akceptaci nuceného přesídlení, jelikož žádost o převzetí uprchlíků ze strany třetích zemí vyžaduje garance Washingtonu.
Kac upozornil, že plán nebyl americkou administrativou zrušen, ale pouze pozastaven. Poukázal především na postoj Egypta, který intenzivně lobboval ve Washingtonu proti jakémukoli nucenému odsunu palestinského obyvatelstva na své území. Izraelský ministr dodal, že diskuse o možnostech odchodu obyvatel probíhají neustále a představují podle něj jediné schůdné řešení.
Prohlášení přichází v období vyostřené volební kampaně v Izraeli, během níž premiér Benjamin Netanjahu i jeho pravicoví spojenci oslovují voliče výzvami k tvrdším opatřením vůči Palestincům.
Součástí této politické rétoriky jsou i kontroverzní kroky ministra pro národní bezpečnost Itamara Ben Gvira, který zveřejnil video ze ženské věznice, v němž otevřeně vyjádřil spokojenost se zhoršenými podmínkami, nedostatkem lékařské péče a omezením hygienických potřeb pro zadržované osoby.
Premiér Netanjahu v rámci bezpečnostních opatření navštívil vojenské stanoviště v blízkosti takzvané žluté linie v Pásmu Gazy. Zdůraznil, že izraelská armáda se z této pozice nestáhne, dokud nedojde k úplnému odzbrojení hnutí Hamás a demilitarizaci celého území. Izrael si tímto krokem hodlá zajistit plnou kontrolu nad územím tak, aby Gaza již nepředstavovala pro bezpečnost státu žádnou hrozbu.
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Zdroj: Libor Novák