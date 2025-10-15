Jak dokázali Sanders a Ocasio-Cortez zastavit financování vlády a uvrhnout USA do shutdownu?

Libor Novák

15. října 2025 15:24

Bernie Sanders
Bernie Sanders Foto: Facebook Sanders, Bernie (kandidát na post prezidenta USA)

Šest dní poté, co lídr senátních demokratů Chuck Schumer a devět jeho kolegů hlasovali s republikány pro udržení vlády v chodu, vyjádřili senátor za Vermont Bernie Sanders a kongresmanka za New York Alexandria Ocasio-Cortez své rozhořčení v Las Vegas před tisíci lidmi. „Nejde jen o republikány. Potřebujeme Demokratickou stranu, která za nás také bojuje tvrději,“ řekla tehdy Ocasio-Cortez. Dodala, že by si lidé měli volit takové demokraty a volené úředníky, kteří se umí postavit za pracující třídu. 

O sedm měsíců později se jejich postoj stal konsensem strany. Sanders a Ocasio-Cortez, možná dva nejvýraznější hlasy progresivního hnutí, mobilizovali své příznivce k udržení tlaku na demokratické vůdce. Zčásti kvůli tomuto viditelnému tlaku zleva Schumer v září změnil kurz a aktivně se zapojil do současného boje o shutdown (zastavení financování vlády).

Během jedné neveřejné strategické schůzky ohledně shutdownu v září, poslanec za Floridu Jared Moskowitz výslovně uvedl, že by se demokraté měli držet požadavků týkajících se zdravotní péče, i kdyby to mělo znamenat shutdown. Upozornil své kolegy, že se ve straně „něco mění“. Varoval, že by mohla vzniknout „čajová strana“ i na demokratické straně, pokud by neuznali sílu levice. Narážel na vlnu tvrdých konzervativců z roku 2010.

Sanders a Ocasio-Cortez představí své argumenty pro demokratickou strategii ohledně shutdownu dnes večer ve vysílání CNN Town Hall. Vláda je nefunkční od 1. října, kdy vypršelo financování. Pro krátkodobé prodloužení hlasovali pouze tři senátoři z demokratického klubu, a tak republikánům chybělo 60 hlasů potřebných k přijetí opatření. Demokraté požadují, aby se Republikánská strana dohodla na prodloužení miliardových dotací na pojistné plány prodávané na trhu Obamacare, jejichž platnost má vypršet koncem roku.

Vládní shutdown se neustále protahuje. Zhruba 1,4 milionu federálních zaměstnanců bylo posláno na nucenou dovolenou nebo pracují bez platu. Přerušení financování se již dotklo cestování a brzy by se mohlo projevit i na programech potravinové pomoci a na celkové ekonomice. Veřejnost viní z tohoto stavu spíše republikány. Podle průzkumu CBS News/YouGov viní Trumpa a republikány v Kongresu nejvíce 39 % Američanů, zatímco demokraty v Kongresu 30 % a obě strany stejně 31 %.

Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson a lídr senátní většiny John Thune trvají na tom, že nebudou s demokraty jednat o financování zdravotního pojištění, dokud nebude vláda znovu otevřena. Johnson v úterý uvedl, že Schumer prosazuje „stranické politické“ požadavky, protože nechce, aby ho v primárkách vyzval „marxistický kandidát“ – zjevný odkaz na Ocasio-Cortez. Demokraté jsou podobně neústupní.

Lídr sněmovní menšiny Hakeem Jeffries v úterý řekl, že top demokraté nezmění svůj postoj v patové situaci ohledně dotací na Obamacare. Uvedl, že „musí existovat ochota mezi republikány skutečně vést konverzaci“. Pokrokáři a vedoucí představitelé Demokratické strany čelí určitému tlaku ze strany umírněných členů. Zejména poslanec za Maine Jared Golden, který ve svém zpravodaji uvedl, že shutdown je „poháněn požadavky, aby strana viditelně ,bojovala‘ s Donaldem Trumpem“.

Golden, který má jedno z nejvíce konkurenčních křesel strany, napsal, že nepovažuje za správné zastavit vládu – ohrozit nebo zrušit plat vojáků, potravinovou pomoc pro matky a děti a zákaznický servis sociálního zabezpečení – kvůli běžné politické debatě o daňových úlevách na zdravotní péči. Navzdory tomu, Golden si rychle vysloužil primární výzvu od Matthewa Dunlapa, který kritizoval jeho hlas pro prodloužení financování vlády.

Ocasio-Cortez a Sanders mají v Demokratické straně mimořádný vliv. V prvních týdnech Trumpova druhého funkčního období panovala mezi kongresovými demokraty sklíčenost. Mnozí cítili, že strana „zhasla“ a neměla soudržný hlas ani národního lídra, který by plánoval další kroky. Pak přišly „známky života“, jak to nazval jeden z asistentů. Sanders a jeho tým, spolu s Ocasio-Cortezovou a hrstkou dalších progresivistů, organizovali masivní shromáždění po celé zemi.

Od začátku shutdownu Sanders využívá svůj vliv v Senátu, aby umírněným demokratům připomínal, že je veřejnost v boji podporuje. Senátor, nezávislý politik, který se neúčastní pravidelných schůzek demokratického klubu, se nyní účastní častějších osobních interakcí s kolegy. Často s sebou nosí kopie nedávných průzkumů, které ukazují, že voliči za shutdown viní republikány.

„Myslím, že chápou, že američtí lidé chtějí zajistit, aby se náš systém zdravotní péče nezhroutil, aby 15 milionů lidí neztratilo své zdravotní pojištění a aby se pro více než 20 milionů lidí nezdvojnásobily prémie,“ řekl Sanders CNN o tom, proč Schumer a další senátoři nyní drží linii. Ocasio-Cortez mezitím opakovaně odmítla vyloučit primární výzvu proti Schumerovi, což by jí mohlo dát větší páku. 

