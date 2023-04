Jak probíhá setkání s Putinem? Bývalý člen jeho ochranky prozradil detaily

Takzvaní dohodáři by mohli mít nárok na dovolenou. Jejich práce by také měla být předvídatelná. Lidé, kteří pracují z domova, by mohli od zaměstnavatele dostávat paušál na náhradu nákladů. Rodiče s dětmi do devíti let by měli mít nárok na kratší úvazky či práci na dálku.