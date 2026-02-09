Epstein pronikal i do nejvyšších pater ruské politiky. Pokusil se dostat až k Putinovi

Libor Novák

9. února 2026 11:41

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.
Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023. Foto: Kremlin.ru

Nové dokumenty zveřejněné americkým ministerstvem spravedlnosti odhalují dosud neznámé podrobnosti o snahách finančníka Jeffreyho Epsteina proniknout do nejvyšších pater ruské politiky. Epstein se pokoušel navázat kontakt přímo s prezidentem Vladimirem Putinem a pravidelně se setkával s významnými ruskými diplomaty. Tyto materiály vyvolávají vlnu spekulací o tom, zda aktivity tohoto odsouzeného pedofila nebyly koordinovány ruskými zpravodajskými službami.

Klíčovou postavou v Epsteinových ruských plánech byl Vitalij Čurkin, dlouholetý ruský velvyslanec při OSN, který v roce 2017 náhle zemřel. Dokumenty ukazují, že se tito dva muži v New Yorku pravidelně scházeli. Epstein dokonce nabízel Čurkinovi pomoc při hledání zaměstnání pro jeho syna Maxima v prestižní newyorské firmě zabývající se správou majetku. Po Čurkinově smrti se Epstein okamžitě pokusil najít jinou cestu k ruskému vedení.

V červnu 2018 kontaktoval Epstein norského politika Thorbjørna Jaglanda, tehdejšího generálního tajemníka Rady Evropy, s prosbou o zprostředkování kontaktu na ministra zahraničí Sergeje Lavrova. V e-mailu naznačoval, že by Putinovi mělo být sděleno, že Lavrov může z rozhovoru s ním získat cenné informace. Epstein tvrdil, že Čurkin mu „rozuměl“ a že po jejich rozhovorech pochopil uvažování Donalda Trumpa.

Polský premiér Donald Tusk v reakci na tyto informace oznámil, že Polsko zahájí vyšetřování možných vazeb Epsteina na ruskou rozvědku. Podle Tuska existuje vážné podezření, že celý bezprecedentní pedofilní skandál mohl být spoluorganizován ruskými službami s cílem získat kompromitující materiály na světové lídry. Kreml však prostřednictvím mluvčího Dmitrije Peskova tato tvrzení rezolutně odmítl a označil je za nesmyslná.

Analytici oslovení stanicí CNN jsou v hodnocení opatrnější. Dokumenty podle nich sice jasně ukazují Epsteinovu snahu pohybovat se v blízkosti vlivných osobností, ale nemusí nutně znamenat, že byl řízeným agentem. Spíše se prý snažil stylizovat do role globálního mocenského hráče. Z dostupných materiálů nevyplývá, zda se mu někdy skutečně podařilo s Vladimirem Putinem osobně spojit, ačkoli o to usiloval opakovaně.

Zajímavé svědectví přináší e-mailová korespondence s bývalým izraelským premiérem Ehudem Barakem z roku 2013. Epstein v ní tvrdil, že mu Thorbjørn Jagland nabídl setkání s Putinem v Soči, kde měl finančník ruské straně vysvětlit, jak strukturovat obchody pro přilákání západních investic. Epstein tehdy Jaglandovi napsal, aby o něm Putinovi řekl, že jsou si blízcí a že radí Billu Gatesovi. Mluvčí Billa Gatese později setkání s Epsteinem označil za „vážnou chybu v úsudku“.

Epsteinovy vazby na Rusko měly i konkrétnější podobu prostřednictvím Sergeje Beljakova, který v roce 2015 vedl nadaci Petrohradského ekonomického fóra. Epstein o Beljakovovi, který je absolventem akademie FSB, psal jako o svém „velmi dobrém příteli“. Dokonce se na něj obrátil s žádostí o pomoc, když se ho jedna ruská žena v New Yorku pokoušela vydírat, což podle Epsteina „škodilo obchodu“.

Další důležitou postavou v Epsteinově okolí byla Masha Drokova Bucherová, bývalá členka proputinovského mládežnického hnutí Naši. Bucherová pracovala pro Epsteina v roce 2017 jako publicistka a pomáhala mu s budováním pověsti po jeho prvním odsouzení. V e-mailech mu děkovala za nápady a znalosti, díky kterým mohla založit svůj vlastní investiční fond Day One Ventures. Později se od svých ruských vazeb distancovala.

Dokumenty potvrzují, že Epstein Rusko osobně navštívil. Letové deníky ukazují, že v listopadu 2002 letěl se svou společnicí Ghislaine Maxwellovou do Moskvy a Petrohradu. Existuje také fotografie z roku 2005, která zachycuje Epsteina v uzavřeném ruském městě Sarov, které je centrem jaderného výzkumu. To potvrzuje jeho dlouhodobý zájem o vědu a technologie, který využíval jako zástěrku pro navazování kontaktů.

Snaha o udržení kontaktu s Ruskem trvala až do Epsteinova konce. Ještě v roce 2018 znovu žádal o ruské vízum a v březnu 2019, jen několik měsíců před svým zatčením za obchodování s nezletilými, se jeho tým dotazoval na převedení platného víza do nového pasu.  

před 1 hodinou

„Vezměte si prosím vakcínu.“ USA čelí rozsáhlé epidemii spalniček, lékaři kvůli očkování apelují na občany

Související

Jan Lipavský

Lipavský se ptá Babiše na Epsteinovu kauzu. Navrhuje české vyšetřování

Epsteinova kauza se stane tématem i v české politice. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) v této věci interpeloval premiéra Andreje Babiše (ANO). Česko by podle Lipavského mělo prověřit možné působení Epsteinovy sítě u nás a zjistit, zda zde nejsou nějaké oběti sexuálního delikventa. 
Jeffrey Epstein

V kontaktu s Epsteinem byla i norská a švédská královská rodina, odhalily nové spisy

Korunní princezna Mette-Marit se v souvislosti s kontakty na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina odkázala na svůj „špatný úsudek“. Jméno princezny se v nově zveřejněných dokumentech ministerstva spravedlnosti USA objevuje v letech 2011–2014 hned několikrát. Tato odhalení přicházejí v době, kdy norskou královskou rodinu čeká sledování ostře sledovaného soudního procesu s jejím synem.

Více souvisejících

Jeffrey Epstein Vladimír Putin Rusko

Aktuálně se děje

před 52 minutami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Epstein pronikal i do nejvyšších pater ruské politiky. Pokusil se dostat až k Putinovi

Nové dokumenty zveřejněné americkým ministerstvem spravedlnosti odhalují dosud neznámé podrobnosti o snahách finančníka Jeffreyho Epsteina proniknout do nejvyšších pater ruské politiky. Epstein se pokoušel navázat kontakt přímo s prezidentem Vladimirem Putinem a pravidelně se setkával s významnými ruskými diplomaty. Tyto materiály vyvolávají vlnu spekulací o tom, zda aktivity tohoto odsouzeného pedofila nebyly koordinovány ruskými zpravodajskými službami.

před 1 hodinou

Očkování, ilustrační foto

„Vezměte si prosím vakcínu.“ USA čelí rozsáhlé epidemii spalniček, lékaři kvůli očkování apelují na občany

Vysoký představitel amerického veřejného zdravotnictví vyzval Američany k očkování proti spalničkám v době, kdy se nákaza šíří v několika státech. Existují vážné obavy, že by Spojené státy mohly přijít o svůj status země, kde byly spalničky oficiálně eliminovány. Doktor Mehmet Oz, kardiochirurg a současný administrátor Center pro zdravotní služby, v neděli veřejně podpořil očkování jako řešení současné krize.

před 2 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Američtí sportovci na olympiádě kritizují dění v USA. Z Bílého domu přišla ostrá reakce

Americký prezident Donald Trump podrobil ostré kritice olympionika Huntera Hesse poté, co se tento akrobatický lyžař negativně vyjádřil k současné politické situaci ve Spojených státech. Hess na tiskové konferenci před zahájením her v Itálii prohlásil, že nošení národní vlajky neznamená automatický souhlas se vším, co se v jeho vlasti děje. Zdůraznil, že reprezentuje ty aspekty USA, které jsou v souladu s jeho morálními hodnotami.

před 3 hodinami

Donald Trump

Přežije Země Trumpa? Bílý dům se zmítá v chaosu jeho nálad, věří mu už jen třetina lidí

Současný americký prezident Donald Trump vykazuje stále větší míru nevyzpytatelnosti, čímž uvádí do napětí nejen domácí scénu, ale i celý svět. Zatímco úvodní měsíce jeho druhého funkčního období se nesly v duchu disciplinovaného plnění připravených plánů a exekutivních příkazů, nyní se zdá, že se prezident nechává ovládat svými osobními rozmary. Tato proměna z racionálního, byť kontroverzního lídra v politika, který jedná impulzivně a pod vlivem okamžitých nálad, vyvolává značné obavy.

před 4 hodinami

Jimmy Lai

Zemře za mřížemi? Jimmy Lai dostal 20 let vězení, svět vyzývá k jeho propuštění

Známý mediální magnát a zastánce demokracie v Hongkongu Jimmy Lai byl odsouzen k dvaceti letům vězení za trestné činy proti národní bezpečnosti. Jeho dcera Claire Lai označila tento verdikt za srdceryvně krutý, zejména s ohledem na zhoršující se zdravotní stav jejího osmasedmdesátiletého otce. Podle jejích slov hrozí, že pokud bude trest vykonán, její otec zemře za mřížemi jako mučedník. Syn Sebastien Lai doplnil, že se jedná o drakonické a zničující rozhodnutí.

před 5 hodinami

Zimní počasí, ilustrační fotografie.

Předpověď počasí na týden. Po oteplování přijde zvrat

V Česku se bude během probíhajícího únorového týdne oteplovat. Teploty mohou vyšplhat až na 11 stupňů nad nulou, než o nadcházejícím víkendu dojde k ochlazení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Soudy, ilustrační fotografie.

Norskem hýbe soud se synem princezny. Zpovídá se i ze znásilnění

V Norsku začal ostře sledovaný soudní proces se synem korunní princezny Mariusem Borgem Høibym, který je obviněn z více než tří desítek trestných činů. Čtyři ženy měl podle obžaloby znásilnit. Kauza se k soudu dostává jen krátce poté, co se jméno jeho matky Mette-Marit objevilo v tzv. Epstein Files. 

včera

včera

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Žena v Praze překvapila policisty. Přinesla protitankovou střelu

V Česku se od začátku roku koná tzv. zbraňová amnestie, která přináší i kuriózní momenty. Jeden takový se stal v Praze, kde žena přinesla na policejní služebnu protitankovou střelu. Policie toho využila, aby upozornila občany, jak se má s takovým arzenálem manipulovat. 

včera

Metoděj Jílek

Rychlobruslař Jílek při debutu na olympiádě dojel na pěti kilometrech pro stříbro

Premiéra jako hrom. Devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek se poprvé představil v olympijském závodě, konkrétně v závodě na 5000 metrů, a ihned se mu podařilo získat pro Českou republiku olympijskou medaili. V Miláně si dojel pro stříbro poté, co v předposlední rozjížďce z celkových deseti zajel čas 6:06,48, který mu nakonec stačil na druhé místo.

včera

včera

Markéta Davidová

Sázka na Davidovou nevyšla. Biatlonová smíšená štafeta skončila až jedenáctá, slaví Francie

Byl to jeden z největších otazníků v české olympijské výpravě. Zda se olympiády zúčastní dlouhodobě zdravotně se trápící biatlonová jednička mezi ženami Markéta Davidová, nebo nikoli, a popřípadě, pokud ano, jak na tom fyzicky bude. Nakonec se Davidová zúčastnila hned prvního biatlonového závodu v Anterselvě pod pěti olympijskými kruhy, kterým byla smíšená štafeta, přičemž český trenérský štáb se ji rozhodl nasadit jako finišmanku štafety. Ta tak jela ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Přestože to před poslední předávkou vypadalo nadějně z českého pohledu, jelikož české kvarteto figurovalo na páté pozici, Davidové se finiš vůbec nevydařil. Češi tak propadli až na 11. místo. Závod ovládli Francouzi.

včera

včera

včera

Zuzana Maděrová

Senzační zlato. Maděrová zastoupila zklamanou Ledeckou v paralelním obřím slalomu

Z Milána a Cortiny d'Ampezzo přišla v neděli první skvělá zpráva. Česká olympijská výprava získala první cenný kov na právě probíhajících zimních olympijských hrách v paralelním obřím slalomu na snowboardu. To se ostatně očekávalo před olympiádou, jenže od tradiční královny tohoto sportu Ester Ledecké, která však neprošla překvapivě přes čtvrtfinále. Češi v hledišti včetně prezidentského páru v tu chvíli rozhodně nemuseli smutnit. Ve hře zůstala druhá česká reprezentantka Zuzana Maděrová, která potvrdila dokonale svoji vzestupnou formu z této sezóny a korunovala ji ziskem zlaté olympijské medaile.

včera

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Olympijská kolekce českých sportovců ve světě zaujala. Řadí je k těm nejpoutavějším

Na domácí scéně nejen mezi fanoušky, ale i mezi politiky nenašlo oblečení českých sportovců pro letošní zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo příliš pochopení vzhledem k jeho netradiční barevné kombinaci. Jak už to ale v mnoha případech bývá, to, co pro Čechy může být pohoršující, může naopak ve světě snést pochvalu. A to je právě případ i nové české olympijské kolekce. Podle zahraničních médií se totiž Češi ve svém oblečení při zahájení rozhodně neztratili. Kolekce prý patří k pěti nejzajímavějším.

včera

Andrej Babiš přichází na zasedání vlády.

Česko by mohlo dětem zakázat sociální sítě. Babiš se tomu nebrání

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil zákaz užívání sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Podle předsedy vlády jsou internetové platformy pro nejmladší občany škodlivé. Česko by v případě zavedení zákazu následovalo některé evropské státy, které se rozhodly k takovému opatření přistoupit. 

včera

Počasí s varováním. Meteorologové upozornili na náledí

Počasí v Česku si po několika dnech opět žádá výstrahu. Meteorologové jejím prostřednictvím varují před náledím, které místy hrozí dnes večer a přes noc na zítra. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy