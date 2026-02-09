Epstein pronikal i do nejvyšších pater ruské politiky. Pokusil se dostat až k Putinovi

Nové dokumenty zveřejněné americkým ministerstvem spravedlnosti odhalují dosud neznámé podrobnosti o snahách finančníka Jeffreyho Epsteina proniknout do nejvyšších pater ruské politiky. Epstein se pokoušel navázat kontakt přímo s prezidentem Vladimirem Putinem a pravidelně se setkával s významnými ruskými diplomaty. Tyto materiály vyvolávají vlnu spekulací o tom, zda aktivity tohoto odsouzeného pedofila nebyly koordinovány ruskými zpravodajskými službami.
Klíčovou postavou v Epsteinových ruských plánech byl Vitalij Čurkin, dlouholetý ruský velvyslanec při OSN, který v roce 2017 náhle zemřel. Dokumenty ukazují, že se tito dva muži v New Yorku pravidelně scházeli. Epstein dokonce nabízel Čurkinovi pomoc při hledání zaměstnání pro jeho syna Maxima v prestižní newyorské firmě zabývající se správou majetku. Po Čurkinově smrti se Epstein okamžitě pokusil najít jinou cestu k ruskému vedení.
V červnu 2018 kontaktoval Epstein norského politika Thorbjørna Jaglanda, tehdejšího generálního tajemníka Rady Evropy, s prosbou o zprostředkování kontaktu na ministra zahraničí Sergeje Lavrova. V e-mailu naznačoval, že by Putinovi mělo být sděleno, že Lavrov může z rozhovoru s ním získat cenné informace. Epstein tvrdil, že Čurkin mu „rozuměl“ a že po jejich rozhovorech pochopil uvažování Donalda Trumpa.
Polský premiér Donald Tusk v reakci na tyto informace oznámil, že Polsko zahájí vyšetřování možných vazeb Epsteina na ruskou rozvědku. Podle Tuska existuje vážné podezření, že celý bezprecedentní pedofilní skandál mohl být spoluorganizován ruskými službami s cílem získat kompromitující materiály na světové lídry. Kreml však prostřednictvím mluvčího Dmitrije Peskova tato tvrzení rezolutně odmítl a označil je za nesmyslná.
Analytici oslovení stanicí CNN jsou v hodnocení opatrnější. Dokumenty podle nich sice jasně ukazují Epsteinovu snahu pohybovat se v blízkosti vlivných osobností, ale nemusí nutně znamenat, že byl řízeným agentem. Spíše se prý snažil stylizovat do role globálního mocenského hráče. Z dostupných materiálů nevyplývá, zda se mu někdy skutečně podařilo s Vladimirem Putinem osobně spojit, ačkoli o to usiloval opakovaně.
Zajímavé svědectví přináší e-mailová korespondence s bývalým izraelským premiérem Ehudem Barakem z roku 2013. Epstein v ní tvrdil, že mu Thorbjørn Jagland nabídl setkání s Putinem v Soči, kde měl finančník ruské straně vysvětlit, jak strukturovat obchody pro přilákání západních investic. Epstein tehdy Jaglandovi napsal, aby o něm Putinovi řekl, že jsou si blízcí a že radí Billu Gatesovi. Mluvčí Billa Gatese později setkání s Epsteinem označil za „vážnou chybu v úsudku“.
Epsteinovy vazby na Rusko měly i konkrétnější podobu prostřednictvím Sergeje Beljakova, který v roce 2015 vedl nadaci Petrohradského ekonomického fóra. Epstein o Beljakovovi, který je absolventem akademie FSB, psal jako o svém „velmi dobrém příteli“. Dokonce se na něj obrátil s žádostí o pomoc, když se ho jedna ruská žena v New Yorku pokoušela vydírat, což podle Epsteina „škodilo obchodu“.
Další důležitou postavou v Epsteinově okolí byla Masha Drokova Bucherová, bývalá členka proputinovského mládežnického hnutí Naši. Bucherová pracovala pro Epsteina v roce 2017 jako publicistka a pomáhala mu s budováním pověsti po jeho prvním odsouzení. V e-mailech mu děkovala za nápady a znalosti, díky kterým mohla založit svůj vlastní investiční fond Day One Ventures. Později se od svých ruských vazeb distancovala.
Dokumenty potvrzují, že Epstein Rusko osobně navštívil. Letové deníky ukazují, že v listopadu 2002 letěl se svou společnicí Ghislaine Maxwellovou do Moskvy a Petrohradu. Existuje také fotografie z roku 2005, která zachycuje Epsteina v uzavřeném ruském městě Sarov, které je centrem jaderného výzkumu. To potvrzuje jeho dlouhodobý zájem o vědu a technologie, který využíval jako zástěrku pro navazování kontaktů.
Snaha o udržení kontaktu s Ruskem trvala až do Epsteinova konce. Ještě v roce 2018 znovu žádal o ruské vízum a v březnu 2019, jen několik měsíců před svým zatčením za obchodování s nezletilými, se jeho tým dotazoval na převedení platného víza do nového pasu.
