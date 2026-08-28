Jak se ledovec promění ve smrtící vlnu z bahna a vody? Odborník vysvětlil, co se stalo v Nepálu

Zřícení ledovce v Tibetu vyvolalo ničení v údolí v Nepálu, kde masa vody a suti připravila o život stovky lidí a další stovky se stále pohřešují. Odborník na aplikovanou geomorfologii Stuart Dunning pro The Conversation vysvětluje, že přesná posloupnost událostí je předmětem zkoumání. Mezi možné příčiny patří masivní sesuv horninového podloží, který strhl ledovec, nebo naopak prvotní selhání ledovce s následným sesuvem skály.
Celá událost začala jako lavina hornin a ledu v nadmořské výšce kolem 4 800 metrů a zřítila se o více než 1 200 výškových metrů níže. Vzhledem k vysokému obsahu ledu docházelo během pádu k jeho fragmentaci a tání způsobenému třením.
Vzniklé množství vody proměnilo materiál v tekutý proud suti a bahna s dlouhým dojezdem, který na své cestě korytem řeky dále erodoval dno i stěny údolí a nabaloval další hmotu. Událost tak dosáhla výrazně ničivějších rozměrů než běžná suchá skalní lavina.
Odborníci tento jev nenazývají klasickou povodní z provalení ledovcového jezera, jelikož v místě původu žádné jezero neexistovalo. Širší vědecká komunita událost popisuje jako kaskádové nebezpečí neboli procesní řetězec.
Při analýze rozsahu a rychlosti pohybu masa vědci kombinují data ze satelitních snímků s terénními fotografiemi, videonahrávkami a seismickými měřeními. Satelity zároveň pomáhají odhalovat druhotná rizika, jako je hromadění vody za nahromaděnou sutí.
Změna klimatu hraje v těchto procesech významnou roli, neboť vede ke ztenčování ledovců a tání permafrostu, který funguje jako spojovací materiál skalního podloží. Na svazích tak vznikají nestabilní oblasti.
K riziku přispívají také předchozí poškození hornin v důsledku zemětřesení a neustálý tektonický výzdvih pohoří. Dopady podobných událostí jsou navíc závažnější z důvodu vyšší hustoty osídlení v horských údolích.
Snížení rizik u tohoto typu událostí zůstává náročné, protože na rozdíl od ledovcových jezer nelze přesně předpovědět, ze kterého z tisíců nestabilních svahů se masa sesune. Nepálské úřady po zachycení prudkého nárůstu hladiny na měřicích stanicích vydaly varování.
Odborníci se v současnosti zaměřují na možnost zrychlení detekce pomocí vyhodnocování seismického šumu, což by mohlo obyvatelům poskytnout více času na evakuaci do vyšších poloh.
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Zdroj: Libor Novák