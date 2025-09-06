Jak si Trump podmanil svět? Jeden den se neobjevil na veřejnosti, lidé uvěřili tomu, že zemřel

„Dozvěděl jste se o víkendu, že jste mrtvý?“ Zeptal se sarkasticky reportér Peter Doocy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten odpověděl stroze: „Ne.“ Spekulace, které se šířily na sociálních sítích, neřekly nic o jeho zdravotním stavu. Ale odhalily, v jaké kultuře dnes žijeme. Ta je plná konspiračních teorií, liberálních fantazií o jeho smrti a touhy po pozornosti.
Spekulace, které se o víkendu šířily na internetu, přiměly i inteligentní lidi, aby uvěřili, že je Donald Trump mrtvý. Larry Jacobs, ředitel Centra pro studium politiky a řízení na University of Minnesota, uvedl, že se jedná o nebezpečnou ukázku toho, jak rychle se dnes šíří dezinformace. Stačilo, že se Trump neukázal na veřejnosti den nebo dva, a na internetu se začaly objevovat fámy.
Spekulace se objevily také kvůli tomu, že se Trump po návštěvě v nemocnici Waltera Reeda neukázal na veřejnosti. Trump v poslední době působí unaveně. Objevily se u něj modřiny na rukou a otoky kotníků. Mluvčí Bílého domu uvedla, že prezident trpí chronickou žilní nedostatečností a že modřiny jsou od častého potřesení rukou.
Dění na sociálních sítích ukázalo, že Trumpova všemocnost je žádaná. Když se totiž na dva dny stáhl z veřejného dění, vyvolalo to vlnu paniky. Reed Galen, prezident koalice Union, to přirovnal k závislosti na zmrzlině.
„Jste zvyklí, že ji máte každý den, a když ji jeden den nemáte, ptáte se, co se děje,“ řekl. Je to podle něj tím, že Trump vytvořil „bestii“, kterou musí každý den krmit, a pokud to neudělá, lidé jsou zmatení, protože je to pro něj naprosto netypické.
Drexel Heard, demokratický stratég, upozornil na dvojí metr, který se používá při hodnocení zdraví Trumpa a Joea Bidena. Trump, který je se 79 lety nejstarším americkým prezidentem, je na tom stejně jako jeho předchůdce.
Přesto se média zabývají Trumpovým zdravím mnohem méně než Bidenovým. Heard je přesvědčen, že za tento fenomén může právě Trump, který se celé roky snažil znevažovat Bidenův věk a zdravotní stav.
Fámy o Trumpově smrti nakonec posloužily k vybrání peněz na jeho kampaň. Výbor s názvem Never Surrender rozeslal e-mail s názvem „Jsem naživu!“ s tím, že radikální levice snažily šířit lži. Na rozdíl od „Křiváka Joea Bidena“, který by mohl zmizet na celé měsíce a nikoho by to nezajímalo, i jednodenní absence Trumpa na scéně vyvolává otázky i znepokojení.
Zdroj: Libor Novák