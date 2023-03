Jak vypadá lékařská péče na frontě? Za lidmi na Ukrajině jezdí mobilní kliniky

Zdravotnické středisko ovšem poškodily boje a lidé teď mají jen velmi omezený přístup k ošetření. Do vsi proto nedávno přijel s mobilní klinikou tým dobrovolných specializovaných lékařů, kteří ordinovali v obecní budově někdejší frontové obce.

Sedmadvacetiletý kardiolog Bohdan Avramenko, jenž je zdravotnickým koordinátorem ukrajinsko-izraelské zdravotnické humanitární organizace FRIDA Ukrajina, upozornil, že u místních lidí se kvůli omezené dostupnosti zdravotní péče zhoršily stávající nemoci, které by se přitom daly snadno léčit.

"Právě teď jejich omezený přístup k lékům způsobuje více chronických onemocnění a zhoršení už existujících chronických nemocí. Je to pro pacienty velmi špatné, protože se nemohou dostat k obyčejným, upřímně řečeno velmi levným lékům, kterými lze léčit obyčejné nemoci, jako je vysoký krevní tlak nebo cukrovka," řekl Avramenko. Zdravotnické týmy podle něj také diagnostikují zřejmě rostoucí počet případů rakoviny. Lidé přitom mají podle AP omezený přístup ke specialistům, k ultrazvuku nebo onkologickému vyšetření.

Dobrovolní specializovaní lékaři tak navštěvují s mobilními klinikami vesnice a města poblíž frontové linie a v oblastech, které ukrajinské jednotky nedávno osvobodily od ruských invazních sil. Nejžádanějšími specialisty jsou v nich oční lékaři, endokrinologové a kardiologové, uvedl Avramenko. Mobilní zdravotníci také očkují děti. Denně mohou ošetřit několik desítek až 250 pacientů, píše AP. Na místa, která už navštívili, se pak snaží jednou měsíčně vracet, aby lidem poskytli následnou péči.

Dobrovolníci přitom provozují mobilní kliniky většinou o víkendech, jelikož přes týden pracují ve státních i soukromých nemocnicích po celé Ukrajině. Jednašedesátiletý zdravotník, ošetřovatel a bývalý policista z New Yorku Joseph Farkas působí v organizaci FRIDA Ukrajina asi osm měsíců. Pomáhá ošetřovat rodiny v bombových krytech ve městech zasažených ostřelováním a ve vesnicích, které už měsíce neviděly lékaře, popisuje AP. "Chtěl jsem pomoci. To, co se tady děje, že ruská armáda podniká invazi na Ukrajinu, je samozřejmě špatně. Tak jsem chtěl přispět svým dílem k tomu, abych pomohl místním lidem," řekl Farkas.

Například ves Chrestyšče před několika dny navštívilo podle agentury 14 lékařů a lékařek, kteří očekávali, že ten den přijmou na 50 až 60 pacientů. Osmatřicetiletá Olena Čecká přitom popsala, že před válkou působil ve vsi praktický lékař a také pediatr. Nezbyl tam ani jeden a místním nemá kdo vypsat žádanky k návštěvě specialistů. Jedinou možností je výprava do Slovjansku. "Je to velmi důležité," pronesla na adresu mobilní kliniky, zatímco čekala ve frontě na lékaře. "Máme tu hodně starých lidí a ti se nemají jak dostat do města," dodala.

Jednou z nich je podle AP čtyřiasedmdesátiletá Ljubov Rimarová, která trpělivě čekala na endokrinologa. "Samozřejmě je to důležité. Jsme staří a máme všechny možné nemoci," dodala seniorka, která se zároveň svěřila, že jí celé dopoledne nebylo dobře a cítila velký tlak v hlavě. "Není tady žádný lékař. Jsme bez doktora. Nechali nás tu samotné," rozplakala se devětasedmdesátiletá Marija Hrebenková, zatímco jí jeden z dobrovolných doktorů měřil tlak, snažil se ji uklidnit a poplácával ji jemně po ruce.