Jak zabránit eskalaci války? USA a Čína našly shodu na podobě obchodní dohody

27. října 2025 8:24

Scott Bessent, ministr financí USA
Spojené státy a Čína našly shodu na rámcové podobě obchodní dohody, která by se měla probírat během setkání prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga. Tito dva lídři se chystají jednat koncem tohoto týdne v Jižní Koreji. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta se obě velmoci snaží zabránit další eskalaci obchodní války, která probíhá mezi dvěma největšími ekonomikami světa.

Scott Bessent o záležitosti informoval stanici CBS, která je americkým partnerem BBC pro zprávy. Ministr naznačil, že domluvený rámec zahrnuje finální ujednání ohledně amerických operací platformy TikTok a odložení platnosti přísnějších kontrol vývozu vzácných zemin ze strany Číny. Zároveň prohlásil, že neočekává zavedení stoprocentního cla na čínské zboží, kterým dříve Donald Trump hrozil. Čína má na oplátku obnovit značné nákupy amerických sójových bobů.

Bessent se sešel s vysoce postavenými čínskými obchodními představiteli v Malajsii, kde se konal summit Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Tohoto turné po Asii se zúčastnil i prezident Trump. Podle prohlášení Pekingu proběhly schůzky s konstruktivním průběhem. Bessent později potvrdil, že se země dohodly na zásadním rámci pro oba lídry a tarify budou odvráceny.

Čínská vláda v prohlášení uvedla, že vyjednávací týmy dospěly k základnímu konsenzu v otázce, jak řešit vzájemné obavy. Dodala, že obě strany se domluvily, že budou dále dolaďovat konkrétní detaily. Trumpova taktika zavádění a vyhrožování vysokými cly na dovoz z různých zemí měla údajně za cíl podpořit americkou výrobu a pracovní místa, což vedlo k novým dohodám s mnoha státy.

Největší cla však prezident Trump mířil právě na Čínu. Peking reagoval vlastními opatřeními, ačkoli se obě země dohodly na pozdržení cel při vyjednávání o obchodní dohodě. V reakci na zpřísnění čínských omezení vývozu vzácných zemin, klíčových materiálů pro elektroniku, Trump dříve v říjnu pohrozil uvalením dodatečného cla ve výši 100 % na čínské zboží od listopadu. Obvinil přitom Peking z hostilního chování.

Čína zpracovává zhruba 90 % světových vzácných zemin, které se používají ve všem od chytrých telefonů po solární panely, což z dodávek pro americké výrobce činí důležitý nástroj v jednání. Ministr Bessent v televizním pořadu This Week v neděli uvedl, že Čína uplatnění omezení odloží o jeden rok, aby mohla záležitost znovu přezkoumat. Zpřísnění exportních kontrol Pekingem na začátku roku, po zvýšení cel Trumpem, vyvolalo mezi americkými firmami velkou nevoli.

Dalším sporným bodem byly sójové boby, jejichž největším světovým dovozcem je Čína. V době eskalace obchodní války Čína všechny objednávky zrušila, což poškodilo americké zemědělce. Bessent naznačil konec tohoto bojkotu, ale odmítl sdělit podrobnosti. Sám prohlásil, že je pěstitel sójových bobů, a tak s farmáři soucítí. Dále vyjádřil přesvědčení, že oznámená dohoda s Čínou udělá radost zemědělcům, a to pro nadcházející sezónu i následujících několik let.

Bessent také uvedl, že dohoda týkající se americké pobočky platformy pro sdílení videí TikTok je uzavřena. Očekává se, že Trump a Si Ťin-pching tuto transakci na čtvrtečním setkání potvrdí. USA se snažily oddělit americké operace aplikace od čínské mateřské společnosti ByteDance kvůli obavám o národní bezpečnost.

Platforma TikTok dostala ultimátum, aby buď prodala své americké operace, nebo čelila zákazu, ale Trump realizaci tohoto zákazu čtyřikrát odložil s cílem usnadnit vyjednávání a posunul termín opět až na prosinec. Bílý dům v minulém měsíci oznámil, že americké společnosti budou ovládat algoritmus TikToku a že Američané obsadí šest ze sedmi míst ve správní radě amerických operací aplikace.

I když Trump během svého prvního funkčního období vyzýval k zákazu TikToku, později svůj postoj změnil a masivně populární platformu využíval pro posílení podpory mezi mladými Američany v průběhu své úspěšné prezidentské kampaně v roce 2024. Washington navíc oznámil řadu obchodních dohod s Malajsií a Kambodžou, a rámcových dohod s Vietnamem a Thajskem.

Region jihovýchodní Asie je významně závislý na obchodu s USA a cla zavedená Trumpem jej zasáhla. Spojené státy udrží celní sazbu až 20 % na zboží z těchto zemí, ale zvažují výjimky pro konkrétní produkty. Trump v Malajsii, první zastávce své týdenní asijské cesty, prohlásil, že Spojené státy stojí stoprocentně za národy jihovýchodní Asie a chtějí být jejich silným partnerem pro budoucí generace.

Trump podepsal dohody o obchodu s kritickými nerosty s Thajskem a Malajsií. Tím se rozšiřuje přístup USA ke vzácným zeminám a dalším kovům i mimo Čínu. Prezident také ohlásil rámcové dohody, které umožní USA větší objem obchodu se zbožím s Kambodžou a Thajskem. Bílý dům a Vietnam oznámily bezprecedentní přístup v obchodu mezi oběma zeměmi. Vietnam navíc souhlasil s nákupem letounů Boeing v hodnotě přes 8 miliard dolarů (6 miliard liber) a amerických zemědělských produktů.

včera

Měli jsme Bidena k odstoupení přesvědčit dřív, svěřila se Harrisová

