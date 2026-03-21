Jsme blízko splnění cílů operace, tvrdí Trump. Hormuzský průliv mají chránit jiní

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že naplnění cílů operace proti Íránu je blízko. Zmínil několik konkrétních věcí, kterých se podle jeho slov podařilo dosáhnout. Trump také vysvětlil, kdo se má po konfliktu starat o bezpečnost tankerů v Hormuzském průlivu.
Trump v příspěvku na síti Truth Social uvedl, že Spojené státy americké jsou velmi blízko naplnění cílů probíhající blízkovýchodní operace proti íránskému režimu, který označil za teroristický.
Podle amerického prezidenta se povedlo kompletně zničit íránský raketový arzenál, jeho obranný průmysl a také námořnictvo a letectvo. Zmínil také, že se opět podařilo odvrátit hrozbu, že Teherán získá jadernou zbraň. "Vždy budeme v pozici, kdy USA mohou rychle a silně zareagovat na takovou situaci," konstatoval.
Šéf Bílého domu zároveň konstatoval, že se Američanům podařilo ochránit jejich spojence na Blízkém východě. Konkrétně jmenoval Izrael, Saúdskou Arábii, Katar, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Kuvajt.
"Hormuzský průliv bude muset být chráněn ostatními zeměmi, které ho využívají. Spojené státy to nejsou," vzkázal Trump. "Pokud budeme požádáni, pomůže těmto zemím, ale nemělo by to být nutné, jakmile bude íránská hrozba odvrácena. Bude to pro ně jednoduchá vojenská operace," dodal.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Trump neví, s kým z Íránu mluvit. Američanům se prý daří extrémně dobře
Budeme si pamatovat, že jste zbabělci, vzkázal Trump členům NATO
Minář opět zlákal slavné osobnosti. Lidé se na Letné sejdou odpoledne
před 2 hodinami
Počasí slibuje zajímavou situaci. Do Česka by ještě mohla nakouknout zima
včera
Norská princezna zápasí s vážnou nemocí. Čeká ji transplantace
včera
Babiš vyzval zbrojařské firmy k maximálnímu zabezpečení areálů
včera
Začne další dlouhá výluka. Tramvaje nebudou jezdit u Pražského hradu
včera
Pavel chce počkat na závěry vyšetřování podezřelého požáru v Pardubicích
včera
Trump neví, s kým z Íránu mluvit. Američanům se prý daří extrémně dobře
včera
Nový vzkaz mladého Chameneího. Otce označil za mučedníka
včera
Babiš svolává Bezpečnostní radu státu. Stupeň ohrožení terorismem se může zvýšit
včera
Zemřel legendární akční herec Chuck Norris
včera
Budeme si pamatovat, že jste zbabělci, vzkázal Trump členům NATO
včera
Podezřelý požár v Pardubicích. Mohlo jít o terorismus, poprvé se ozval Babiš
včera
Trump zvažuje, co udělá s íránským ostrovem Charg. Ropa tudy proudí do světa
včera
Policie vyšetřuje požár v Pardubicích. Hlásí se k němu skupina hájící zájmy Palestinců
včera
Dubnové počasí. Teploty budou stoupat, naznačuje předpověď
včera
Pavel přes výhrady podepsal rozpočet. Zodpovídat se bude Babišova vláda
včera
Metro opět staví ve všech stanicích linky B. Českomoravská hlásí otevřeno
včera
Dánové počítali s americkou invazí do Grónska. Vojáci měli jasné rozkazy
včera
Tragédie v Prostějově. Jeden člověk nepřežil fyzické napadení
Tragické následky má případ fyzického napadení v Prostějově, který vyšetřuje policie. Jedna osoba podlehla zraněním, další člověk skončil v rukou policistů. Přesné okolnosti tragédie jsou předmětem vyšetřování.
