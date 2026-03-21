Jsme blízko splnění cílů operace, tvrdí Trump. Hormuzský průliv mají chránit jiní

Lucie Podzimková

21. března 2026 9:08

Donald Trump
Donald Trump

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že naplnění cílů operace proti Íránu je blízko. Zmínil několik konkrétních věcí, kterých se podle jeho slov podařilo dosáhnout. Trump také vysvětlil, kdo se má po konfliktu starat o bezpečnost tankerů v Hormuzském průlivu. 

Trump v příspěvku na síti Truth Social uvedl, že Spojené státy americké jsou velmi blízko naplnění cílů probíhající blízkovýchodní operace proti íránskému režimu, který označil za teroristický. 

Podle amerického prezidenta se povedlo kompletně zničit íránský raketový arzenál, jeho obranný průmysl a také námořnictvo a letectvo. Zmínil také, že se opět podařilo odvrátit hrozbu, že Teherán získá jadernou zbraň. "Vždy budeme v pozici, kdy USA mohou rychle a silně zareagovat na takovou situaci," konstatoval. 

Šéf Bílého domu zároveň konstatoval, že se Američanům podařilo ochránit jejich spojence na Blízkém východě. Konkrétně jmenoval Izrael, Saúdskou Arábii, Katar, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Kuvajt. 

"Hormuzský průliv bude muset být chráněn ostatními zeměmi, které ho využívají. Spojené státy to nejsou," vzkázal Trump. "Pokud budeme požádáni, pomůže těmto zemím, ale nemělo by to být nutné, jakmile bude íránská hrozba odvrácena. Bude to pro ně jednoduchá vojenská operace," dodal. 

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

Trump neví, s kým z Íránu mluvit. Američanům se prý daří extrémně dobře

Donald Trump

Budeme si pamatovat, že jste zbabělci, vzkázal Trump členům NATO

Americký prezident Donald Trump se opět pustil do členských zemí NATO kvůli jejich neochotě pomoci se znovuotevřením Hormuzského průlivu. Trump obvinil spojence ze zbabělosti. Podle jeho slov se nechtějí zapojit ani v okamžiku, kdy je válka na Blízkém východě v podstatě vyhraná. 

Donald Trump

Budeme si pamatovat, že jste zbabělci, vzkázal Trump členům NATO

Americký prezident Donald Trump se opět pustil do členských zemí NATO kvůli jejich neochotě pomoci se znovuotevřením Hormuzského průlivu. Trump obvinil spojence ze zbabělosti. Podle jeho slov se nechtějí zapojit ani v okamžiku, kdy je válka na Blízkém východě v podstatě vyhraná. 

