"Jsme svobodní, nejsme otroci." Cherson ovládla euforie, lidé slaví v ulicích

"Jsme svobodní, nejsme otroci, jsme Ukrajinci," řekla reportérovi Nicu Robertsonovi jedna z místních žen, Olga. Na hlavním chersonském náměstí někteří zpívali ukrajinskou hymnu, zatímco druzí skandovali Sláva Ukrajině. Projíždějící ukrajinské vojáky vítali pokaždé s jásotem a na všem budovách se snažili vztyčit ukrajinské vlajky.

Cherson, ležící na západním břehu Dněpru poblíž ústí do Černého moře, byl prvním větším městem, kterého se Rusové zmocnili po svém únorovém vpádu na Ukrajinu. V pátek ruské ministerstvo obrany oznámilo, že dokončilo stažení ruských sil z pravého břehu řeky Dněpr, na kterém leží právě i Cherson. Následně se do města dostali první ukrajinští vojáci a místní lidé začali slavit.

"Měli jsme hrůzu z ruské armády, báli jsme se vojáků, kteří mohli kdykoli přijít k nám domů, jen otevřít dveře a krást, unášet lidi, mučit je," uvedla Olga. Teď ale lidé konečně vyšli svobodně do ulic, zaplavili centrální náměstí a mohli se obléct do ukrajinských vlajek. "Lidé tady objímají vojáky. Všichni se přišli podívat ven, jak to vypadá, když jste konečně svobodní," popsal atmosféru zpravodaj CNN.

Náladu v osvobozeném městě přiblížil i reportér britské televizní stanice Sky News Alex Rossi. Lidé se podle něj začali scházet k oslavám již od časného rána. Jak popsal, místní lidé s nadšením a slzami v očích objímali všechny nově příchozí, od vojáků po novináře. Armáda se podle něj nyní snaží ve městě zprovoznit internet, aby se obyvatelé Chersonu konečně po několika měsících mohli spojit se svými blízkými a říct jim, že jsou v pořádku.

Rusové město, které je správním střediskem stejnojmenné oblasti, okupovali od 2. března. Na podzim se ukrajinský region pokusili anektovat po narychlo uspořádaném hlasování, jehož výsledky svět neuznal. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pátek uvedl, že Rusko dál město považuje za svoji součást.