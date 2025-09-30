Jsme ve válce, fronta není jen na východě, prohlásil expředseda vojenského výboru NATO

Někdejší předseda vojenského výboru NATO, nizozemský admirál Rob Bauer, vydal ostré varování ohledně evropské bezpečnosti, když prohlásil: „Jsme ve válce.“ Zdůraznil, že se Evropa musí oprostit od myšlenky, že frontová linie je pouze ve východní Evropě, protože moderní válčení už nemá jasnou frontu. Upozornil, že obyvatelé Portugalska, Španělska, Itálie, Nizozemska, Spojeného království a všech zemí dále od východní fronty by měli pochopit, že v kyberprostoru, s hypersonickými střelami, ve vesmíru a v informační doméně žádná frontová linie neexistuje.
Admirál Bauer jasně řekl, že co se týče kyberprostoru a informační domény, Evropa už je ve válce. Dále dodal, že to neznamená, že jsou v ulicích Londýna, Haagu, Říma nebo Lisabonu tanky, ale přesto se jedná o válečný stav.
K otázce urychlení řešení války na Ukrajině se vyjádřil i bývalý britský ministr obrany Ben Wallace. Podle něj je klíčové pamatovat na to, co motivuje Vladimira Putina. Putin je posedlý myšlenkou ovládnout Ukrajinu a vnímá Krym jako součást Ruska, přičemž ve svých projevech z roku 2014 přirovnával Krym ke Svaté hoře.
Wallace proto navrhuje, že je nutné Ukrajině pomoci získat zbraně dlouhého dosahu, které by Krym učinily neudržitelným. Podle něj je potřeba Krym „zardousit“ a Rusko tak uvidí, že má co ztratit. Také prohlásil, že by Německo mělo dodat střely Taurus, které by zničily Kerčský most. Označil tento most za symbol Putinova ega a věří, že jeho zničením si ruský vůdce uvědomí hrozící ztráty.
Wallace také důrazně upozornil na výdaje na obranu a varoval, že navzdory velkým slovům jen velmi málo zemí momentálně skutečně investuje více peněz do obrany. Mezi ty, které utrácejí více, řadí Německo, Polsko, pobaltské státy a Skandinávii. Naproti tomu Británie, Francie, Itálie a Španělsko neplánují žádné skutečně nové výdaje po další tři až čtyři roky, tedy ne ke konci svého volebního cyklu.
Uvedl, že existuje mnoho účetních triků, jak vykazovat vyšší čísla, ale podle něj jde o "naprostý nesmysl" a o sebeklam. Varoval, že už slyší "malé housle" na ministerstvech financí, které doufají v mírovou dohodu za každou cenu. Chtějí se totiž vrátit k "normálnímu stavu," kdy po 30 až 40 let "korporátně loupili" obranné rozpočty napříč Evropou, aby mohli financovat sociální rozpočty. Wallace zakončil silným vzkazem: ti, kteří věří, že Rusko jen tak nezmizí a představuje hrozbu pro západní hodnoty, by měli neustále bojovat za to, aby vláda, bez ohledu na její barvu, vynakládala na obranu odpovídající prostředky.
Bývalá islandská ministryně zahraničí a současná zvláštní vyslankyně generálního tajemníka pro situaci ukrajinských dětí při Radě Evropy, Thordis Kolbrun R. Gylfadottir, promluvila na stejném panelu o podpoře Ukrajiny. Řekla, že by se o podpoře Ukrajiny nemělo mluvit jako o podpoře, ale spíše ji nazvat "ruskou daní".
Podle ní Rusko uvalilo daň na Evropu a ta ji musí zaplatit. Zdůraznila, že kdyby Rusko nebylo mimo kontrolu, Evropa by nemusela dělat to, co dělá. Navrhla, že by toto měla být upřímná konverzace s veřejností. Podle Gylfadottir nejde jen o to dělat správnou věc a podporovat Ukrajinu, která je v nouzi, ale o to, že jde o daň způsobenou chováním Ruska, kterou je nutné zaplatit.
Německý ministr obrany Boris Pistorius vyjádřil přesvědčení, že Vladimir Putin si nepřeje příměří ani mír pro Ukrajinu. Jakékoliv pokračující debaty o mírových dohodách považuje za „zbožné přání“, protože diplomatické snahy podle něj nepřinášejí žádný smysluplný průlom ve válce. Z tohoto důvodu by se Evropané měli soustředit na posílení Ukrajiny a podporu její obrany.
Zdroj: Libor Novák