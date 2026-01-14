Julie Tymošenková čelí obvinění z korupce. Měla se pokusit rozbít vládu Zelenského

Libor Novák

14. ledna 2026 15:58

Ukrajina
Ukrajina Foto: news.com

Ukrajinská politická scéna zažívá další otřes. Protikorupční vyšetřovatelé obvinili Julii Tymošenkovou, někdejší premiérku a ikonu Oranžové revoluce, z organizování rozsáhlého systému úplatků. Tymošenková měla podle vyšetřovatelů platit poslancům, včetně členů vládní strany prezidenta Volodymyra Zelenského, aby hlasovali v souladu s jejími zájmy a podkopávali tak hlavu státu.

K obvinění došlo poté, co detektivové z Národního protikorupčního úřadu (NABU) a specializované prokuratury (SAPO) v úterý večer vtrhli do sídla její strany Vlast. Tymošenková, jejíž strana drží v parlamentu 25 křesel, veškerá obvinění rezolutně odmítá. Podle jejího vyjádření je celá kauza politicky motivovaná a souvisí s rostoucími spekulacemi o blížících se volbách, ke kterým by mohlo dojít v případě uzavření příměří s Ruskem.

Vyšetřovatelé zveřejnili zvukové nahrávky, které mají dokazovat, jak Tymošenková plánovala využívat šifrovanou aplikaci Signal k předávání pokynů k hlasování. Cílem mělo být „rozbití parlamentní většiny“ prezidenta Zelenského. Údajné úplatky měly zajistit hlasy pro odvolání klíčových postav, jako je šéf bezpečnostní služby SBU Vasyl Maljuk, ministr obrany Denys Šmyhal nebo ministr pro digitální transformaci Mychajlo Fedorov.

Při domovních prohlídkách policie zabavila značné množství hotovosti v amerických dolarech. Tymošenková na svém Facebooku potvrdila, že jí byly zabaveny pracovní telefony, dokumenty a osobní úspory. Tvrdí však, že veškerý majetek má řádně zanesen v majetkovém přiznání. „Zdá se, že volby jsou blíž, než se zdálo, a někdo se rozhodl začít s čistkou konkurence,“ komentovala zásah opoziční politička.

Tato kauza přichází v době, kdy Ukrajinou zmítá série korupčních skandálů týkajících se i nejbližšího okolí prezidenta Zelenského. Vyšetřování Tymošenkové sice přímo nesouvisí s kauzami praní špinavých peněz ve státním podniku Energoatom, ale zdá se být součástí širšího politického vyřizování účtů. Paradoxem zůstává, že Tymošenková loni hlasitě podporovala zákon, který měl protikorupční úřady NABU a SAPO, které ji nyní stíhají, prakticky zlikvidovat.

Julie Tymošenková je jednou z nejkontroverznějších postav ukrajinské postsovětské historie. Proslavila se plamennými projevy v roce 2004, ale v roce 2011 skončila ve vězení za vlády svého rivala Viktora Janukovyče v procesu, který byl mezinárodně označen za politicky motivovaný. Současná obvinění z ní opět dělají ústřední postavu politického napětí v zemi, která se zároveň musí bránit vytrvalým ruským útokům na svou infrastrukturu.

před 5 hodinami

Bez proudu, vody a tepla v -19. Život v Kyjevě se stává nesnesitelným

Petr Porošenko, ukrajinský exprezident

"Ve volbách by prohrál." USA tlačí na Kyjev, aby vyměnil Zelenského. Diktátor není, volby nebudou, vzkazuje opozice

Ukrajinští opoziční lídři odmítli možnost uspořádání voleb během válečného stavu, a to poté, co se v médiích objevily zprávy o jejich kontaktech s americkými představiteli a v návaznosti na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označil svého ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského za „diktátora“ kvůli nepořádání voleb.

Zdroj: Libor Novák

