"K tangu jsou potřeba dva." Trump zvažuje, že odstoupí od snahy dosáhnout míru na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump je podle představitelů své administrativy stále více nespokojen s pomalým pokrokem v jednáních o ukončení války na Ukrajině, a proto podle CNN zvažuje, jak moc by se měl osobně angažovat v zprostředkování schůzky mezi Vladimirem Putinem a Volodymyrem Zelenským. Trumpova frustrace narostla zejména poté, co se setkal s ruským prezidentem na Aljašce a pokrok se výrazně zpomalil.
Pouhých 72 hodin po summitu s Putinem se Trump setkal v Bílém domě s ukrajinským prezidentem Zelenským a dalšími sedmi evropskými lídry. Během jednání zavolal svému ruskému protějšku, aby se pokusil zprostředkovat mír. Od té doby se však jednání prakticky zastavila.
Putin mezitím nejeví žádné známky toho, že by ukončil svou bombardovací kampaň na Ukrajině. V uplynulém týdnu došlo k jednomu z nejtragičtějších útoků od začátku války, při němž zemřelo nejméně 25 lidí, včetně čtyř dětí. Ačkoliv Trump obvykle nešetří odsouzením, tentokrát zůstal neobvykle tichý, zatímco evropští lídři vyjádřili své rozhořčení a předvolali si ruské diplomaty.
Trump v minulosti hrozil Putinovi „vážnými následky“, pokud válku neukončí, a uvedl, že do dvou týdnů bude vědět, zda to Rusko s jednáním myslí vážně. Posléze však připustil, že v případě, že se obě strany nedomluví, je ochotný od jednání zcela odstoupit.
„Je to na nich. K tangu jsou potřeba dva,“ řekl a dodal, že v takovém případě zváží, zda uvalí na Rusko masivní sankce, cla, anebo se neudělá nic a konflikt bude považován za jejich boj.
Zatímco administrativa zvažuje své možnosti, Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff se v New Yorku setkal s ukrajinskými představiteli před mimořádným zasedáním Rady bezpečnosti OSN. Schůzka se uskutečnila jen den poté, co administrativa schválila prodej raket Ukrajině v hodnotě 825 milionů dolarů.
Podle tiskové mluvčí Bílého domu Anny Kellyové Trump pokročil v mírových jednáních více za dva týdny než Joe Biden za tři a půl roku. Uvedla také, že Trumpův tým pokračuje v jednáních s Ruskem a Ukrajinou ve snaze zprostředkovat bilaterální schůzku.
Přestože Zelenskyj s osobním setkáním s Putinem souhlasí, Kreml zatím tuto myšlenku odmítá, což brzdí jakékoliv širší mírové rozhovory.
Související
Kam se podělo americké ultimátum? EU tlačí na Trumpa, aby přitvrdil proti Putinovi
Většina cel, které Trump zavedl, je nelegálních, rozhodl soud v USA
Donald Trump , válka na Ukrajině
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Francie odhalila novou strategii ruské armády, používá ji proti Ukrajině
před 1 hodinou
"K tangu jsou potřeba dva." Trump zvažuje, že odstoupí od snahy dosáhnout míru na Ukrajině
před 2 hodinami
Na Ukrajině byl zavražděn bývalý šéf ukrajinského parlamentu, oznámil Zelenskyj
před 3 hodinami
Kam se podělo americké ultimátum? EU tlačí na Trumpa, aby přitvrdil proti Putinovi
před 5 hodinami
USA zakázaly palestinskému prezidentovi účast na zasedání OSN
před 6 hodinami
Většina cel, které Trump zavedl, je nelegálních, rozhodl soud v USA
před 7 hodinami
Čína se chystá na setkání autokratů. Dorazí Putin, Kim Čong-un i Fico
před 9 hodinami
Počasí bude o posledním prázdninovém víkendu deštivé
včera
Jak Ukrajinci zatápí Rusku: Útoky na energetická zařízení mají viditelné výsledky
včera
Neuvěřitelná bolest a nekončící utrpení. Jak může běžná infekce přeprogramovat dětský mozek
včera
Macron dal Putinovi ultimátum: Pokud se do pondělí neozve, můžeme zavést další sankce
včera
Kritika už nestačí. Tisíce zaměstnanců OSN volají po označení války v Gaze za genocidu
včera
Trump novým nařízením sebral ochranku Harrisové
včera
Izraelská armáda objevila tělo jednoho z rukojmích unesených Hamásem
včera
Izrael pozastavuje humanitární pauzy na distribuci potravin do Gazy
včera
Kdo po Trumpovi převezme Bílý dům? V USA se rozjíždí předvolební kampaň
včera
Rusko útočí na Evropu stále častěji, obrana je slabá
včera
Thajskem otřásá politická krize. Soud kvůli uniklým telefonátům odvolal premiérku
včera
Útok na Kyjev rozzuřil evropské lídry. Trpělivost dochází i USA
včera
Důvěra v USA je v troskách. Módí se chystá na první návštěvu Číny po sedmi letech
Indický premiér Naréndra Módí se chystá na první návštěvu Číny po sedmi letech. Cesta se uskuteční jen několik dní po tom, co Spojené státy zdvojnásobily cla na indický export na padesát procent. Jako důvod uvedly pokračující indické nákupy ruské ropy.
Zdroj: Libor Novák