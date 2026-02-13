Kallasová vyvrátila tvrzení USA. OSN podporuje Radu míru jinak, než Trumpovi lidé tvrdí

Libor Novák

13. února 2026 16:54

Kaja Kallasová v diskusním panelu po boku saúdskoarabského ministra zahraničí, kolumbijského ministra obrany a amerického velvyslance při OSN Mikea Waltze
Kaja Kallasová v diskusním panelu po boku saúdskoarabského ministra zahraničí, kolumbijského ministra obrany a amerického velvyslance při OSN Mikea Waltze Foto: MSC

Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová vystoupila na hlavní scéně Mnichovské bezpečnostní konference v diskusním panelu po boku saúdskoarabského ministra zahraničí, kolumbijského ministra obrany a amerického velvyslance při OSN Mikea Waltze. Kallasová se ve svém příspěvku shodla s diagnózou německého kancléře Merze, že dosavadní světový řád je u konce. Podle ní byl tento systém vybudován proto, aby předcházel válkám, což se, jak ukazuje současné dění ve světě, zjevně nedaří.

Za největší nedostatek současného uspořádání označila Kallasová chybějící odpovědnost. Státy se sice formálně hlásí k Chartě OSN, ale když její pravidla poruší, nečelí žádným skutečným následkům. Evropská představitelka zároveň mírně korigovala sebevědomá prohlášení amerického velvyslance Waltze. Uvedla, že snaha o reformu mezinárodního řádu je vítaná, ale zdůraznila, že mezinárodní organizace musí fungovat na principu rovnosti všech států.

Kallasová také upozornila na faktickou nepřesnost ve Waltzových slovech ohledně Trumpovy „Rady míru“. Podle jejích slov má tento orgán podporu OSN pouze ve velmi úzkém vymezení, které se týká časově omezené mise zaměřené na Gazu, nikoliv v širším globálním měřítku, jak naznačoval americký vyslanec. Tato poznámka vnesla do diskuse o roli Spojených států v mezinárodních institucích potřebnou míru právního realismu.

Mike Waltz na kritiku reagoval vyjádřením frustrace nad nefunkčností systému, který Spojené státy historicky dotují více než 180 dalších zemí dohromady. Uvedl, že jako zástupce USA musí myslet na běžné americké občany, jako jsou mechanici, lékaři či hasiči, kteří tvrdě pracují, zatímco úředníci OSN létají po světě v byznys třídě. Podle něj se o reformách desítky let jen nekonečně mluvilo a psaly se ostré dopisy, ale teprve nyní se pod vedením USA začíná skutečně jednat.

Waltz zopakoval, že v soukromí mu zástupci mnoha zemí za americké vedení děkují, i když na veřejných fórech mohou znít kriticky. Do debaty se vložil saúdskoarabský ministr zahraničí Faisal bin Farhan Al Saud, který se pokusil o pozitivní shrnutí. Podle něj je nejdůležitější to, že jsou k sobě všichni účastníci konečně upřímní a otevřeně říkají, proč podle nich dosavadní systém selhal.

Saúdskoarabský ministr připustil, že proces hledání nového uspořádání bude bolestivý a potrvá delší dobu. Bude nutné najít shodu na tom, jak bude vypadat budoucí sdílení nákladů a jak zajistit rovnost států v prostředí, kde existují propastné rozdíly v jejich zájmech i kapacitách. Přes veškeré neshody vyjádřil optimismus, že výsledkem bude lepší a spravedlivější svět.

V další části konference se debata stočila k tématu obchodu. Finský prezident Alexander Stubb s nadsázkou poradil ostatním zemím, že nejlepší ochranou v novém světovém řádu je vstup do Evropské unie. Jako příklad uvedl nedávné hrozby Donalda Trumpa vůči Grónsku. Stubb vysvětlil, že díky členství v EU nemůže Washington uvalovat cla na jednotlivé země selektivně, protože jakékoli opatření pak automaticky naráží na jednotný pětadvacetiprocentní tarif celé Unie.

Šéfka Světové obchodní organizace (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala sice s jednostrannými kroky USA nesouhlasí, ale přiznala, že americká kritika systému je v mnoha ohledech oprávněná. Připustila, že WTO se nevyvíjela dostatečně rychle a nereagovala pružně na měnící se svět. Přesto zdůraznila, že navzdory masivnímu narušení pravidel globálního obchodu, jaké svět nezažil 80 let, prokazuje stávající systém překvapivou odolnost.

před 1 hodinou

Waltz odráží kritiku USA: Pod vedením Trumpa vracíme svět zpět z okraje propasti

Související

Kaja Kallasová, premiérka Estonska

Unijní ministři se schází v Bruselu. Řeší energetickou pomoc Ukrajině

Ministři zahraničí Evropské unie se sešli v Bruselu k jednání, které šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová označila za programově velmi nabité. Hlavními tématy rozhovorů jsou vztahy se Spojenými státy, ruská agrese na Ukrajině a situace na Blízkém východě. Podle Kallasové čelí mezinárodní řád založený na pravidlech neustálému tlaku.
Kaja Kallasová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Experti nad Trumpovým zájmem o Grónsko kroutí hlavou. Čína a Rusko musí mít obrovskou radost, varuje EU

Evropa se podle analýzy CNN konečně probouzí do reality Trumpovy hrozby ohledně Grónska. Jen málokdy se stává, že by starý kontinent mluvil tak jednotným hlasem a reagoval s takovou naléhavostí. Sobotní oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o uvalení sankcí na evropské země, které odmítají americké nároky na dánské území, však bylo právě takovým momentem.

Více souvisejících

Kaja Kallasová (Estonsko)

Aktuálně se děje

před 13 minutami

Kaja Kallasová v diskusním panelu po boku saúdskoarabského ministra zahraničí, kolumbijského ministra obrany a amerického velvyslance při OSN Mikea Waltze

Kallasová vyvrátila tvrzení USA. OSN podporuje Radu míru jinak, než Trumpovi lidé tvrdí

Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová vystoupila na hlavní scéně Mnichovské bezpečnostní konference v diskusním panelu po boku saúdskoarabského ministra zahraničí, kolumbijského ministra obrany a amerického velvyslance při OSN Mikea Waltze. Kallasová se ve svém příspěvku shodla s diagnózou německého kancléře Merze, že dosavadní světový řád je u konce. Podle ní byl tento systém vybudován proto, aby předcházel válkám, což se, jak ukazuje současné dění ve světě, zjevně nedaří.

před 41 minutami

Ester Ledecká

Ledecká po snowboardu neuspěla ani na lyžích, super-G nedojela. Nováková senzačně čtrnáctá

Poté, co se Ester Ledecká nečekaně rozloučila s olympijským závodem v paralelním obřím slalomu na snowboardu už ve čtvrtfinále, čeští sportovní fanoušci byli v očekávání co předvede v lyžařském super-G. Právě v této disciplíně v rámci jejího druhého oblíbeného sportu, který provozuje, se věřilo české obojživelnici, že by snad mohla získat vysněnou olympijskou medaili. Jenomže Ester Ledecká v rámci letošní olympiády napsala trochu nečekaný příběh – medaili nebude mít ani na snowboardu, ani na lyžích, jelikož v super-G spadla a nedokončila ho. 

před 1 hodinou

před 1 hodinou

USS Gerald R. Ford

USA posílají na Blízký východ druhou letadlovou loď

Spojené státy vysílají do regionu Blízkého východu druhou letadlovou loď, USS Gerald Ford, která se připojí k již přítomné lodi USS Abraham Lincoln. Tento krok, potvrzený vysokým představitelem administrativy a dalšími zdroji, výrazně zvyšuje vojenský tlak na Írán, píše CNN.

před 1 hodinou

Friedrich Merz

Ani USA nejsou bez Evropy dost silné, Amerika ztratila nárok na globální vůdčí postavení, prohlásil na MSC Merz

Německý kancléř Friedrich Merz v úvodním projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci vyslal jasný signál kandidátským zemím usilujícím o vstup do Evropské unie. „Nechci o vás přijít,“ prohlásil směrem k zástupcům balkánských států, zejména k Černé Hoře. Merz otevřeně přiznal, že pociťuje narůstající neklid kvůli neschopnosti Unie dosáhnout v procesu rozšiřování hmatatelného pokroku, a vyzval k vytvoření nové strategie, která by tyto země k bloku přiblížila rychleji a efektivněji.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Organizace spojených národů

Okamžitě zastavte útoky na ukrajinskou energetickou síť, vyzvala OSN Rusko

Organizace spojených národů vydala naléhavou výzvu Rusku, aby okamžitě ukončilo útoky na ukrajinskou energetickou síť. Tyto nálety, které v posledních dnech výrazně zesílily, uvrhly celá města do tmy a mrazu. Situace je o to vážnější, že země právě prochází nejtužší zimou za celou dobu čtyřletého konfliktu, přičemž poslední vlna úderů na elektrárny a teplárny si vyžádala dvě oběti.

před 3 hodinami

Slovensko, ilustrační foto

Maďarsko a Slovensko čím dál častěji hledají ochranu u Ruska, varuje světový tisk

Evropský editor deníku The Guardian Jon Henley v živé diskusi se čtenáři rozebral aktuální výzvy, kterým starý kontinent čelí v době hluboké krize transatlantických vztahů. Podle Henleyho se Evropa nachází v momentu zúčtování, kdy musí reagovat na čínskou hospodářskou „vlnu tsunami“ a otevřeně protievropský postoj současných Spojených států. Tento tlak vede k přehodnocování základních principů fungování Evropské unie, včetně její jednoty a rychlosti rozhodování.

před 4 hodinami

Mark Rutte

Do Mnichova se sjíždí světoví lídři na konferenci MSC. Rutte se ještě před zahájením vysmál Rusku

Generální tajemník NATO Mark Rutte zahájil své vystoupení v Mnichově ohlédnutím za bruselským ministerským jednáním. Podle jeho slov byla v sále cítit zásadní změna v přístupu přítomných lídrů. Rutte zdůraznil, že po celá desetiletí musela Evropa čelit stížnostem ze strany Spojených států kvůli nedostatečným výdajům na obranu, což se však po summitu v Haagu začalo rapidně měnit.

před 5 hodinami

Poslanecká sněmovna

Poslanci schválili odklad superdávky. Řeší změnu jednacího řádu Sněmovny

Výplata nové státní sociální podpory, takzvané superdávky, se pravděpodobně dočká čtvrtletního odkladu. Poslanecká sněmovna dnes ve zrychleném režimu schválila návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), podle kterého by příjemci měli tyto peníze dostávat až od srpna namísto původně plánovaného května. Pro posun termínu hlasovali jednotně poslanci koalice i opozice, přičemž hlavním důvodem je nečekaná administrativní náročnost celého procesu.

před 5 hodinami

Marco Rubio na zápase UFC 316

Starý svět je definitivně minulostí, situace na Ukrajině je strašná, prohlásil Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtek prohlásil, že starý svět je definitivně minulostí. Před zahájením Mnichovské bezpečnostní konference uvedl, že rychlé globální změny nutí všechny státy přehodnotit své pozice v nové geopolitické éře. Podle šéfa americké diplomacie se svět mění přímo před očima a éra, ve které vyrůstal, už neexistuje.

před 6 hodinami

Kim Čong-un

Svět řeší nástupce Kim Čong-una. Poprvé v dynastii to nebude muž

Možná budoucí vůdkyně jedné z nejvíce izolovaných zemí světa, Severní Koreje, je obestřena tajemstvím a rostoucími spekulacemi. Mladá dospívající dívka, o které se věří, že se jmenuje Kim Ču-e, se v posledních letech objevuje po boku svého otce Kim Čong-una stále častěji. Podle některých odborníků ji severokorejský diktátor systematicky připravuje na roli své nástupkyně, což potvrzují i její účasti na vysoce sledovaných státních a vojenských akcích.

před 7 hodinami

Místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí a ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě).

Albaneseová označil Izrael za „společného nepřítele lidstva“. Macinka ji vyzval k rezignaci

Ministr zahraničí Petr Macinka se v pátek připojil k ostré mezinárodní kritice italské diplomatky Francesky Albaneseové, která v OSN působí jako zvláštní zpravodajka pro lidská práva na palestinských územích. Macinka, jenž zastupuje stranu Motoristé sobě, ji otevřeně vyzval k rezignaci kvůli jejím výrokům na nedávné konferenci v Kataru. Albaneseová tam v souvislosti s konfliktem v Pásmu Gazy hovořila o existenci „společného nepřítele lidstva“, což bylo interpretováno jako přímý útok na Izrael.

před 7 hodinami

Ilustrační foto

Trump zasadil boji s oteplováním smrtelnou ránu. Éra klimatických regulací je definitivně u konce

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Bílém domě pojal své oznámení o rozsáhlém zrušení federální klimatické politiky jako politický triumf nad „radikální“ ekologickou agendou Demokratické strany. Tento krok, který patří k nejvýznamnějším v jeho druhém funkčním období, zrušil vědecké zjištění z roku 2009 z dob Baracka Obamy. To po dobu téměř sedmnácti let sloužilo jako právní základ pro snižování emisí z automobilů a elektráren s odůvodněním, že znečištění poškozuje veřejné zdraví.

před 8 hodinami

Hokej, ilustrační fotografie.

Švýcaři s USA potvrdili roli favorita, Německo si poradilo na úvod hokejového turnaje s Dánskem

Také ve čtvrtek pokračoval svým druhým hracím dnem hokejový turnaj mužů v rámci probíhajících Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzo. Vedle českých hokejistů, kteří se poprvé na tomto turnaji plném hvězd z kanadsko-americké NHL představili pro Kanadě (0:5), se hráli ve čtvrtek ještě další tři zápasy. V české skupině A si vzájemný zápas střihli Švýcaři a Francouzi, v němž země s helvetským křížem potvrdila roli favorita, když vyhrála 4:0. Roli favorita ve večerním programu potvrdili Američané proti Lotyšům, když po počátečním trápení nakonec vyhráli jasně 5:1. V dalším zápase turnaje pak Německo porazilo čtvrtý tým z loňského mistrovství světa Dánsko 3:1.

před 8 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

„Největší deregulace v americké historii.“ Trump zrušil vědecké rozhodnutí omezující plyny oteplující planetu

Americký prezident Donald Trump přistoupil k zásadnímu kroku a zrušil vědecké rozhodnutí z éry Baracka Obamy, které tvořilo základ pro veškerá federální opatření omezující plyny oteplující planetu. Takzvaný „endangerment finding“ neboli zjištění o ohrožení z roku 2009 konstatovalo, že řada skleníkových plynů představuje hrozbu pro veřejné zdraví. Toto rozhodnutí se stalo právním pilířem snah o snižování emisí, zejména v oblasti motorových vozidel.

před 10 hodinami

Počasí

Počasí se ochladí, očekávají se i sněhové srážky

Počasí v Česku bude ještě dnes na únor nebývale teplé, ale na obzoru už je zásadní změna. Meteorologové dokonce vyhlížejí nebezpečné jevy, které mají nastat o víkendu. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. 

včera

Ceny Anděl, ilustrační fotografie.

Ceny Anděl mají za sebou další kolo hlasování. Známe nominované

Česká hudební akademie rozhodla ve druhém hlasovacím kole o nominacích na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Tři šance na výhru mají pražské rapové trio GUFRAU a Victor Kal., se dvěma nominacemi jim sekundují Michal Prokop a Framus Five, Ben Cristovao, Mňága a Žďorp, Calin s Ewou Farnou, James Cole s Ideou nebo Dorota Barová. Slavnostním předáváním 11. dubna provedou Libor Bouček a Martin „Mikýř” Mikyska.

včera

včera

Pro Čechy to nebude jednoduchý turnaj. Hokejisté na úvod prohráli s Kanadou 0:5

Na letošních zimních olympijských hrách v Miláně se ve čtvrtek poprvé představili v rámci hokejového turnaje nabitého hvězdami kanadsko-americké NHL i čeští hokejisté. A za prvního soupeře nemohli mít asi těžšího protivníka. Byla jím hvězdně nabitá Kanada a už od úvodního vhazování bylo znát, že svěřence kouče Radima Rulíka čeká fyzicky náročný zápas. Přestože první třetina z českého pohledu vypadala ještě slibně, od jejího závěru už to byla postupem času právě kolébka hokeje, která čím dál více dominovala a dospěla tak k jasnému vítězství a výsledku 0:5. V závěru si už hrála s českým týmem jako kočka s myší a Čechům tak nezbývalo nic jiného, než tento duel hodit za hlavu a začít se připravovat na Francii.

Zdroj: David Holub

Další zprávy