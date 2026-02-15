Evropa dostala od Trumpa kopanec do zadku, rozhodně ale nečelí civilizačnímu zániku, shodli se lídři

V rámci Mnichovské bezpečnostní konference vystoupila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová s ráznou obhajobou evropských hodnot. Reagovala tak na dřívější kritiku amerického ministra zahraničí Marca Rubia, přičemž s jistou dávkou ironie prohlásila, že „woke dekadentní Evropa“ rozhodně nečelí civilizačnímu zániku. Jako důkaz uvedla neutuchající zájem mnoha zemí o vstup do tohoto evropského „klubu“, a to i ze stran států mimo kontinent, jako je například Kanada.

Kallasová zároveň varovala před přetrvávající ruskou hrozbou, která se neomezuje pouze na ukrajinský Donbas, ale projevuje se i snahami o sabotáže a podkopávání stability členských zemí EU. Zdůraznila však, že Rusko není žádnou supervelmocí. Podle jejích slov je Rusko po čtyřech letech plnohodnotné války na Ukrajině zlomenou zemí s rozvrácenou ekonomikou, která je odříznuta od evropských energetických trhů a z níž prchají vlastní občané.

Během konference rezonovalo také odhalení okolností smrti ruského opozičního lídra Alexeje Navalného. Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová potvrdila, že Spojené království a dalších pět spojenců získalo důkazy o použití smrtícího toxinu vyvinutého z jedu pralesničky. Podle Cooperové měl pouze ruský režim motiv i příležitost podat tento jed Navalnému v době, kdy byl ve vězení, a společné odhalení tohoto „barbarského plánu Kremlu“ označila za naplnění Navalného odkazu šířit pravdu.

K současné geopolitické situaci a vztahům se Spojenými státy se vyjádřila také prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová. Uvedla, že Evropa historicky roste a sílí právě v dobách krizí. Aktuální změnu postoje prezidenta Trumpa vůči Evropě přirovnala k „kopanci do zadku“, který však má i pozitivní dopad. Tento tlak podle ní nutí evropské lídry a tvůrce politik k mnohem užší spolupráci a větší jednotě.

Podle Kallasové je momentálně největším nebezpečím to, aby Rusko nezískalo u vyjednávacího stolu více, než čeho se mu podařilo dosáhnout na bitevním poli. Upozornila na to, že po více než deseti letech konfliktu se ruské jednotky téměř neposunuly za linie z roku 2014, a to za cenu 1,2 milionu obětí. Tento fakt by měl být brán v potaz při jakýchkoli budoucích jednáních o míru.

Lagardeová v panelové diskuzi o konkurenceschopnosti připomněla slova otců zakladatelů EU a zdůraznila, že integrační proces se vždy urychloval v reakci na vnější hrozby. Současná situace, kdy je Evropa nucena reagovat na nepředvídatelnost americké zahraniční politiky i ruskou agresi, by tak měla sloužit jako katalyzátor pro další posilování společného evropského projektu.

Panel uzavírá tvrzení evropských spojenců, že nebezpečné zbraně Kremlu nejsou jen vojenského charakteru, ale zahrnují i sofistikované metody umlčování kritiků režimu. Cooperová v této souvislosti citovala Navalného slova, že pravda je tou nejnebezpečnější zbraní ze všech, a právě její zveřejnění je nyní hlavní strategií západních spojenců proti ruským dezinformacím a násilí.

