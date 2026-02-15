Evropa dostala od Trumpa kopanec do zadku, rozhodně ale nečelí civilizačnímu zániku, shodli se lídři

V rámci Mnichovské bezpečnostní konference vystoupila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová s ráznou obhajobou evropských hodnot. Reagovala tak na dřívější kritiku amerického ministra zahraničí Marca Rubia, přičemž s jistou dávkou ironie prohlásila, že „woke dekadentní Evropa“ rozhodně nečelí civilizačnímu zániku. Jako důkaz uvedla neutuchající zájem mnoha zemí o vstup do tohoto evropského „klubu“, a to i ze stran států mimo kontinent, jako je například Kanada.
Kallasová zároveň varovala před přetrvávající ruskou hrozbou, která se neomezuje pouze na ukrajinský Donbas, ale projevuje se i snahami o sabotáže a podkopávání stability členských zemí EU. Zdůraznila však, že Rusko není žádnou supervelmocí. Podle jejích slov je Rusko po čtyřech letech plnohodnotné války na Ukrajině zlomenou zemí s rozvrácenou ekonomikou, která je odříznuta od evropských energetických trhů a z níž prchají vlastní občané.
Během konference rezonovalo také odhalení okolností smrti ruského opozičního lídra Alexeje Navalného. Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová potvrdila, že Spojené království a dalších pět spojenců získalo důkazy o použití smrtícího toxinu vyvinutého z jedu pralesničky. Podle Cooperové měl pouze ruský režim motiv i příležitost podat tento jed Navalnému v době, kdy byl ve vězení, a společné odhalení tohoto „barbarského plánu Kremlu“ označila za naplnění Navalného odkazu šířit pravdu.
K současné geopolitické situaci a vztahům se Spojenými státy se vyjádřila také prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová. Uvedla, že Evropa historicky roste a sílí právě v dobách krizí. Aktuální změnu postoje prezidenta Trumpa vůči Evropě přirovnala k „kopanci do zadku“, který však má i pozitivní dopad. Tento tlak podle ní nutí evropské lídry a tvůrce politik k mnohem užší spolupráci a větší jednotě.
Podle Kallasové je momentálně největším nebezpečím to, aby Rusko nezískalo u vyjednávacího stolu více, než čeho se mu podařilo dosáhnout na bitevním poli. Upozornila na to, že po více než deseti letech konfliktu se ruské jednotky téměř neposunuly za linie z roku 2014, a to za cenu 1,2 milionu obětí. Tento fakt by měl být brán v potaz při jakýchkoli budoucích jednáních o míru.
Lagardeová v panelové diskuzi o konkurenceschopnosti připomněla slova otců zakladatelů EU a zdůraznila, že integrační proces se vždy urychloval v reakci na vnější hrozby. Současná situace, kdy je Evropa nucena reagovat na nepředvídatelnost americké zahraniční politiky i ruskou agresi, by tak měla sloužit jako katalyzátor pro další posilování společného evropského projektu.
Panel uzavírá tvrzení evropských spojenců, že nebezpečné zbraně Kremlu nejsou jen vojenského charakteru, ale zahrnují i sofistikované metody umlčování kritiků režimu. Cooperová v této souvislosti citovala Navalného slova, že pravda je tou nejnebezpečnější zbraní ze všech, a právě její zveřejnění je nyní hlavní strategií západních spojenců proti ruským dezinformacím a násilí.
Britský premiér Keir Starmer na Mnichovské bezpečnostní konferenci varoval, že dlouholetá stabilita míru v Evropě začíná povážlivě křehnout. Podle něj byl pro většinu Britů válečný konflikt po generace něčím vzdáleným, co se jich sice hluboce dotýkalo, ale odehrávalo se mimo jejich bezprostřední dosah. Nyní však lídři musí čelit varovným signálům z Ruska a připravit se na budoucnost, ve které mír již nebude samozřejmostí.
Zdroj: Libor Novák