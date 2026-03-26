Kim Čong-un a Alexandr Lukašenko podepsali v Pchjongjangu smlouvu o přátelství

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a běloruský prezident Alexandr Lukašenko podepsali ve čtvrtek v Pchjongjangu smlouvu o „přátelství a spolupráci“. Stalo se tak během historicky první návštěvy běloruského státníka v Severní Koreji, která byla provázena okázalými ceremoniemi, dělostřeleckými salvami a přehlídkou pochodujících vojáků na náměstí Kim Ir-sena před jásajícími davy.
Oba autoritářští lídři, jejichž země čelí tvrdým západním sankcím a obviněním z porušování lidských práv, tímto krokem stvrdili novou etapu svých vztahů. Lukašenko podle běloruské tiskové agentury Belta prohlásil, že vazby mezi oběma státy, které vznikly již za éry Sovětského svazu, nebyly nikdy přerušeny, ale nyní vstupují do zásadně nové a intenzivnější fáze.
Běloruský prezident zdůraznil, že v současné době „globální transformace“, kdy světové mocnosti podle něj otevřeně ignorují mezinárodní právo, musí nezávislé země úzce spolupracovat. Tato kooperace má sloužit k ochraně jejich suverenity a zlepšení blahobytu občanů. Lukašenko také navštívil palác Kumsusan, kde jsou uložena nabalzamovaná těla Kimova otce a děda, a položil tam kytici jménem ruského prezidenta Vladimira Putina.
Návštěva v Pchjongjangu je vnímána jako součást širší snahy vedené Čínou a Ruska o vytvoření takzvaného „multipolárního světa“, který by zlomil západní hegemonii. Bělorusko i Severní Korea jsou klíčovými spojenci Moskvy v její válce proti Ukrajině. Zatímco Minsk posloužil jako nástupiště pro invazi a hostí ruské taktické jaderné zbraně, Pchjongjang dodává Rusku munici, rakety a podle odhadů i tisíce vojáků, z nichž přibližně 2 000 již v bojích zahynulo.
Analytici poukazují na to, že Severní Korea za svou vojenskou pomoc získává od Ruska finanční prostředky, moderní technologie, potraviny a energii. Tato podpora pomáhá Kimovu režimu snižovat dlouhodobou závislost na Číně. Prohlubující se spojenectví s Běloruskem pak Kim využívá k posílení svého diplomatického profilu a k upevnění solidarity v rámci bloku zemí, které se staví proti západnímu řádu.
Zajímavým prvkem v této geopolitické mozaice je postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten se ve svém druhém funkčním období pokusil navázat s Běloruskem vztahy, zmírnil některé sankce a přizval zemi do svého projektu „Rady míru“ (Board of Peace). Přestože se Trump s Kim Čong-unem během svého prvního mandátu setkal třikrát, spekulace o dalším summitu zatím narážejí na probíhající válku v Íránu, která zpozdila Trumpovu plánovanou cestu do Číny na polovinu května.
Kromě hlavní politické smlouvy se obě strany dohodly na spolupráci v celé řadě praktických oblastí, od zemědělství až po informační technologie. Běloruský ministr zahraničí Maxim Ryženkov uvedl, že ačkoliv je vzájemný obchod zatím skromný, vidí velký potenciál v exportu běloruských farmaceutických výrobků a potravin na severokorejský trh.
Podle odborníků z Korejského institutu pro obranné analýzy je návštěva především demonstrací síly a jednoty protizápadního tábora. Kim Čong-un se snaží ukázat, že i přes mezinárodní izolaci má mocné přátele, kteří jsou ochotni ho podpořit výměnou za vojenskou a strategickou spolupráci. Lukašenko, který vládne Bělorusku od roku 1994, zase návštěvou potvrzuje svou roli věrného spojence v Putinově sféře vlivu.
