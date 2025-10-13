Končí věk teroru, nastává historický úsvit nového Blízkého východu, prohlásil Trump v Jeruzalémě

Americký prezident Donald Trump vystoupil s emotivním projevem v izraelském Knessetu, kde vyhlásil, že nedávná dohoda o příměří neznamená jen konec války v Gaze, ale i konec „věku teroru a smrti“. Podle Trumpa dohoda ohlašuje „historický úsvit nového Blízkého východu“.
Trump ve svém proslovu zdůraznil, že současná chvíle je začátkem „věku víry a naděje a Boha“. Prohlásil, že nastává éra „velkého souladu a trvalé harmonie“ nejen pro Izrael, ale pro všechny národy, které brzy vytvoří skutečně velkolepý region.
Prezident také zmínil, že po dvou „hrůzných“ letech v zajetí Hamásu se domů vrací 20 statečných rukojmích ke svým blízkým a 28 těl zesnulých rukojmích se vrací k odpočinku do „posvátné země“. „Zbraně utichly,“ řekl Trump a dodal, že region je nyní „v míru“ a snad tak zůstane po celou věčnost.
Prezident Trump nešetřil chválou na adresu klíčových osob, které se podílely na vyjednání příměří a návratu rukojmích. Ocenil svého zetě a poradce Jareda Kushnera a zvláštního vyslance USA pro Blízký východ Steva Witkoffa. Zvláštní pozornost věnoval i izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi.
Trump uvedl, že mu Netanjahu, kterého oslovuje přezdívkou „Bibi“, „tolikrát volal“ a žádal zbraně, až se Izrael stal silným a mocným, což následně vedlo k míru. Požádal Netanjahua, aby povstal, a s úsměvem dodal, že ačkoli s ním není „nejsnadnější jednat“, právě to ho činí „skvělým“.
Netanjahu se mu v dřívějším projevu odvděčil tím, že poděkoval za „mimořádné přátelství“ a za podporu Izraele. Zároveň v nadsázce prohlásil, že navrhl Trumpa na Izraelskou cenu (nejvyšší izraelské vyznamenání) a vtipkoval, že jednou získá i Nobelovu cenu míru.
Během Trumpova projevu došlo ke krátkému přerušení, když levicový poslanec Knessetu začal zřejmě držet v rukou papír s nápisem „Uznat Palestinu“. Poslanec byl rychle zadržen ochrankou. Předseda Knessetu se Trumpovi omluvil, na což americký prezident s vtipem reagoval slovy „To bylo efektivní“. Tato poznámka vyvolala další potlesk a skandování „Trump“ ze strany izraelských poslanců.
Netanjahu ve svém projevu před Trumpem zdůraznil, že nepřátelé Izraele nyní chápou, jak silný a odhodlaný Izrael je. Útok na Izrael ze 7. října označil za katastrofální chybu a zdůraznil, že Izrael je „silný a je tu proto, aby zůstal“. Dále vyjádřil přesvědčení, že Trumpovo globální vedení pomůže Izraeli normalizovat vztahy s dalšími arabskými zeměmi.
Související
Trump zvažuje dodávku střel Tomahawk Ukrajině, Rusko varuje před eskalací
Hamás propustil všech 20 živých rukojmích. Izrael propouští palestinské vězně
Aktuálně se děje
před 3 minutami
Trump zvažuje dodávku střel Tomahawk Ukrajině, Rusko varuje před eskalací
před 1 hodinou
Patová situace Babiše: Motoristé drží klíč k vládě kvůli Turkovi
před 2 hodinami
Zpochybnit půjde vše. Turkova kauza ukazuje nebezpečí AI
před 2 hodinami
Končí věk teroru, nastává historický úsvit nového Blízkého východu, prohlásil Trump v Jeruzalémě
před 3 hodinami
Údajné Turkovy výroky mohou být podle Pavla velký problém
před 4 hodinami
UX testování v praxi: zlepšete design i spokojenost zákazníků
před 4 hodinami
Na Slovensku se srazily dva rychlíky
před 5 hodinami
Hamás propustil všech 20 živých rukojmích. Izrael propouští palestinské vězně
před 6 hodinami
Trump přiletěl do Izraele dohlédnout na naplnění příměří. EU ocenila jeho roli v konfliktu
před 7 hodinami
Zemřela slavná hollywoodská herečka Diane Keatonová
před 7 hodinami
Hamás propustil prvních sedm rukojmích
včera
Princ William v rozhovoru, který mu dělal potíže. Žena se ho ptala, zda je v pořádku
včera
Koncert místo pohřbu. Lidé budou mít možnost se rozloučit s Danou Drábovou
včera
Důchodci se mají na co těšit. Babiš před volbami sliboval několik zásadních změn
včera
Macinka má jasno. Když budou Motoristé ve vládě, zasedne v ní i Turek
včera
Jak šel čas s Petrem Fialou. Ministrem, premiérem a mužem, který zachránil ODS
včera
Doba přezouvání pneumatik je tady. Řidiči se musí řídit zákonem
včera
Fico prosazuje posunutí voleb na Slovensku. Se Smerem chce opět zvítězit
včera
Z případu Pavla Novotného bude precedent. O osudu mandátu zřejmě rozhodne soud
včera
Medvědi na neobvyklých místech v Česku. Svědectví už prověřuje policie
Podivné případy pozorování medvědů na českém území už kromě odborníků řeší i policie. V posledních dvou týdnech se objevilo několik svědectví o šelmách na neobvyklých místech. Odborníci se z toho důvodu domnívají, že případně nemůže jít o volně žijící zvířata.
Zdroj: Jan Hrabě