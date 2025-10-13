Končí věk teroru, nastává historický úsvit nového Blízkého východu, prohlásil Trump v Jeruzalémě

Libor Novák

13. října 2025 13:47

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump vystoupil s emotivním projevem v izraelském Knessetu, kde vyhlásil, že nedávná dohoda o příměří neznamená jen konec války v Gaze, ale i konec „věku teroru a smrti“. Podle Trumpa dohoda ohlašuje „historický úsvit nového Blízkého východu“.

Trump ve svém proslovu zdůraznil, že současná chvíle je začátkem „věku víry a naděje a Boha“. Prohlásil, že nastává éra „velkého souladu a trvalé harmonie“ nejen pro Izrael, ale pro všechny národy, které brzy vytvoří skutečně velkolepý region.

Prezident také zmínil, že po dvou „hrůzných“ letech v zajetí Hamásu se domů vrací 20 statečných rukojmích ke svým blízkým a 28 těl zesnulých rukojmích se vrací k odpočinku do „posvátné země“. „Zbraně utichly,“ řekl Trump a dodal, že region je nyní „v míru“ a snad tak zůstane po celou věčnost.

Prezident Trump nešetřil chválou na adresu klíčových osob, které se podílely na vyjednání příměří a návratu rukojmích. Ocenil svého zetě a poradce Jareda Kushnera a zvláštního vyslance USA pro Blízký východ Steva Witkoffa. Zvláštní pozornost věnoval i izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi.

Trump uvedl, že mu Netanjahu, kterého oslovuje přezdívkou „Bibi“, „tolikrát volal“ a žádal zbraně, až se Izrael stal silným a mocným, což následně vedlo k míru. Požádal Netanjahua, aby povstal, a s úsměvem dodal, že ačkoli s ním není „nejsnadnější jednat“, právě to ho činí „skvělým“.

Netanjahu se mu v dřívějším projevu odvděčil tím, že poděkoval za „mimořádné přátelství“ a za podporu Izraele. Zároveň v nadsázce prohlásil, že navrhl Trumpa na Izraelskou cenu (nejvyšší izraelské vyznamenání) a vtipkoval, že jednou získá i Nobelovu cenu míru.

Během Trumpova projevu došlo ke krátkému přerušení, když levicový poslanec Knessetu začal zřejmě držet v rukou papír s nápisem „Uznat Palestinu“. Poslanec byl rychle zadržen ochrankou. Předseda Knessetu se Trumpovi omluvil, na což americký prezident s vtipem reagoval slovy „To bylo efektivní“. Tato poznámka vyvolala další potlesk a skandování „Trump“ ze strany izraelských poslanců.

Netanjahu ve svém projevu před Trumpem zdůraznil, že nepřátelé Izraele nyní chápou, jak silný a odhodlaný Izrael je. Útok na Izrael ze 7. října označil za katastrofální chybu a zdůraznil, že Izrael je „silný a je tu proto, aby zůstal“. Dále vyjádřil přesvědčení, že Trumpovo globální vedení pomůže Izraeli normalizovat vztahy s dalšími arabskými zeměmi. 

Donald Trump Izrael

