Kontroverzní britský migrační zákon by porušoval mezinárodní právo, varuje OSN

"Domníváme se, že jde o jasné porušení mezinárodní Úmluvy o uprchlících, a připomínáme, že i lidé s velmi přesvědčivými nároky (na azyl) jednoduše nebudou mít možnost je předložit," uvedla v rozhovoru s BBC představitelka UNHCR Vicky Tennantová. Dodala, že zákon vyvolává velké obavy.

Pokud by navrhovaná legislativa vešla v platnost, ministerstvo vnitra by mělo povinnost vyhostit ze země každého, kdo do ní vstoupí nelegální cestou. Takový člověk by se později do Británie nemohl vrátit ani žádat o britské občanství. Pouze nezletilí a lidé, kteří ze zdravotních důvodů nemohou podstoupit cestu zpět nebo by byly jejich životy návratem do domovské země ohroženy, budou mít možnost cestu odložit.

"Je mi jasné, že zde o tvrdosti těchto opatření proběhne debata, ale vše co mohu říct je, že jsme to zkusili všemi ostatními cestami a nefungovalo to," uvedl k novému zákonu britský premiér Rishi Sunak, který za jednu z priorit své vlády určil právě "zastavení lodí" s migranty.

Přetížený britský azylový systém, kde nyní na vyřízení svého případu čeká 160.000 lidí, chce vláda řešit také tím, že by parlament každoročně ustanovil horní hranici počtu uprchlíků, kteří do Británie přijdou "bezpečnými a legálními cestami". Opoziční Labouristická strana namítá, že přetížení systému není způsobené loďmi s migranty, ale špatným hospodařením a administrativní organizací zaměstnanců.

"Pokud lidé nemají nárok na azyl, pošlete je zpět do jejich zemí, a pokud ano, umožněte jim integraci a urychlete celý proces," apelovala na britskou vládu Tennantová.

Labouristická stínová ministryně vnitra Yvette Cooperová vládu obvinila z toho, že umožnila zločineckým gangům pašeráků, aby se zmocnily Lamanšského průlivu. "Kdyby to vláda brala vážně, usilovala by na mezinárodní úrovni o uzavření řádné nové dohody s Francií a Evropou, včetně návratových dohod," dodala Cooperová.

Loni v dubnu se britská vláda dohodla se Rwandou, že do země bude za peníze moci posílat žadatele o azyl, kteří přišli do Spojeného království nelegálně. Deportační lety v červnu zakázal Evropský soud pro lidská práva (ECHR) a soudní řízení o legálnosti vládního programu v Británii pokračuje.

Stejně tak je v rozporu s ECHR i nový zákon o migraci. Sunak uvedl, že podle jeho názoru není nutné, aby Británie za účelem schválení nového zákona o migraci z ECHR odešla a dodal, že "vláda plní své mezinárodní závazky".

Přestože je počet žádostí o azyl v Británii nyní na dvacetiletém maximu, stále se nachází pod průměrem Evropské unie. V roce 2022 žádalo o azyl v Británii, která má zhruba 67 milionů obyvatel, 75.000 lidí, v Německu s 83 miliony obyvatel to bylo 240.000.