Královské námořnictvo provedlo mimořádnou operaci. Sledovalo ruská plavidla v britských vodách

Britské královské námořnictvo absolvovalo intenzivní třídenní operaci, během níž detailně sledovalo pohyb čtyř ruských plavidel v britských vodách. Mimořádný zásah trval celkem 72 hodin a britské složky využívaly k neustálému monitorování trasy ze Severního moře do Lamanšského průlivu pokročilé radarové systémy.
Do rozsáhlé bezpečnostní akce se zapojila válečná plavidla HMS Duncan, HMS St Albans a HMS Severn. Ze vzduchu tyto lodě podporoval také vojenský vrtulník Merlin, který rozšiřoval rádius sledovacího zařízení, píše The Guardian.
Činnost britských sil byla zaměřena především na ruský torpédoborec Admirál Levčenko. Ten v oblasti doprovázel dvě nákladní lodi General Skobelev a Sparta, které podléhají mezinárodním sankcím a směřovaly přes doverskou úžinu.
Reakce ze strany Moskvy na sebe nenechala dlouho čekat a Rusko do oblasti vyslalo vlastní vojenské krytí. Do dohledu nad touto zásilkou se tak zapojila například ruská fregata Něustrašimyj.
První námořní lord Gwyn Jenkins k události uvedl, že v současné situaci není prostor pro jakoukoli lhostejnost, neboť plavidla takzvané stínové flotily představují nepřijatelné riziko pro bezpečnost Velké Británie.
Představitelé britského námořnictva přitom dlouhodobě varují před rostoucí aktivitou ruských plavidel v těsné blízkosti britského území. Jen během července strávilo britské námořnictvo monitorováním lodí z Ruska celkem 21 dní, což znamenalo meziroční nárůst této činnosti o čtvrtinu.
Není to poprvé, co britské ozbrojené složky musely zasáhnout. Již v červnu námořní pěchota zadržela ruský tanker Smyrtos, což představovalo vůbec první případ, kdy britské jednotky přímo vstoupily na palubu plavidla patřícího do sankcionované stínové flotily.
Napětí mezi oběma státy navíc doprovázejí ostré hrozby ze strany Kremlu. Ruská strana reaguje na britskou vojenskou pomoc Ukrajině a varuje před odvetnými kroky. Bývalý ruský ministr zahraničí Andrej Fedorov dokonce veřejně nevyloučil možnost vojenských či kybernetických útoků směřovaných přímo na britské cíle.
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Zdroj: Libor Novák