Britové vyslali stíhačky k ruskému letadlu. Otravovalo letadlovou loď

Britové vyslali stíhačky k ruskému průzkumnému letounu, který se opakovaně přiblížil ke skupině lodí britského námořnictva v Norském moři. Podle stanice BBC o tom informovalo britské ministerstvo obrany.
Ruské letadlo proletělo kolem letadlové lodi HMS Prince of Wales v nízké letové hladině a zbytečně blízko, uvedlo ministerstvo. Britové se zároveň domnívají, že letoun shodil do vody asi desítku radiolokačních bójí. Londýn označil ruskou aktivitu v Norském moři za "nebezpečnou a neprofesionální".
Loď je součástí skupiny, kterou dále tvoří torpédoborec HMS Duncan, tanker RFA Tidespring, helikoptéry Merlin a Wildcat a stíhačky F-35. Na palubách se nachází 1500 námořníků. Skupina je momentálně úkolována NATO a nasazena v okolí Islandu.
Byly to právě stíhací letouny F-35, které vzletěly k ruskému průzkumnému stroji. Britové se ho nejprve snažili kontaktovat na mezinárodních frekvencích, ale nedočkali se žádné odpovědi. Dvě stíhačky poté vyprovodily ruské letadlo z blízkosti letadlové lodi.
Loď HMS Prince of Wales o víkendu navštívil britský ministr obrany Dan Jarvis. "Žijeme ve stále nebezpečnější a nejisté době. Právě operace, jako je tato, podpořené spojenci a partnery včetně Islandu, zlepšují naše odstrašovací schopnosti a obranu v rámci NATO," konstatoval. Jarvis zároveň poznamenal, že ruskou hrozbu je třeba brát vážně na souši, na nebi, v moři, pod mořem, ve vesmíru i kyberprostoru.
K incidentu došlo několik týdnů poté, co britští mariňáci vstoupili na palubu ropného tankeru v Lamanšském průlivu. Jednalo se o plavidlo, u kterého panuje podezření, že je součástí ruské stínové flotily.
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Zdroj: Libor Novák