Kreml označil jaderná cvičení NATO za "destabilizující," den po vlastním cvičení

Rusko označilo cvičení NATO zahrnující jaderné zbraně za „hluboce destabilizující“ a varovalo, že povedou ke zvýšení napětí a rizika. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová uvedla, že samotná existence „společných jaderných misí“, v rámci nichž země Aliance pravidelně zdokonalují své dovednosti v kolektivním použití amerických jaderných zbraní nasazených v Evropě, je krajně destabilizující. NATO provedlo své hlavní každoroční jaderné cvičení tento měsíc, převážně v Severním moři, daleko od Ruska a Ukrajiny. Zacharovová zdůraznila, že Moskva nebude tato cvičení ignorovat a zohlední je při svém vojenském plánování.
Její varování přišlo den poté, co Rusko samo uspořádalo jaderné cvičení. Strategické jaderné síly Ruska provedly ve středu test připravenosti, na který dohlížel prezident Vladimir Putin.
Zpráva o amerických sankcích, které prezident Donald Trump uvalil na dvě ruské ropné společnosti, vyvolala na Ukrajině optimismus, avšak poslankyně ukrajinského parlamentu Inna Sovsun uvedla, že samotný tento krok nebude stačit. Pro televizi CNN vyjádřila naději, že americké sankce odstartují změnu, jež povede k další podpoře Ukrajiny ze strany Trumpa, avšak zdůraznila, že je nutné podniknout další opatření.
„Jako jediný krok to nestačí. Proto budeme požadovat další kroky, přičemž sekundární sankce pro země nakupující ruskou ropu jsou kriticky důležité,“ řekla Sovsun. I když Rusko utrpělo velké ztráty na evropském trhu, stále vydělává miliardy na prodeji ropy Číně a Indii. Sankce sice vysílají „silný politický vzkaz“, samy o sobě ale „nepodkopou schopnost Ruska pokračovat v této válce“.
Sovsun také zdůraznila potřebu zbraní pro Ukrajinu. Odkázala na nedávnou žádost prezidenta Volodymyra Zelenského Trumpovi o přístup k americkým střelám Tomahawk, která byla zamítnuta. Poslankyně uvedla, že debata o střelách Tomahawk a další výzbroji musí pokračovat. Zdůraznila, že „západní partneři si uvědomují, že Ukrajina zbraně potřebuje“ a že bojuje sama „proti druhé největší armádě na světě“.
Podle ní není na světě jiná armáda kromě USA, která by byla schopna takovou síle čelit. Na závěr poukázala na to, že západní spojenci často zbraně nejprve odmítají, aby je později dodali. Toto čekání však stojí Ukrajince životy. „Čím více se Ukrajině v daném okamžiku dá, tím kratší bude válka a tím déle nebude potřeba nic dodávat,“ uzavřela Sovsun.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvítal kompromisní návrh amerického protějška Donalda Trumpa, aby se válka na Ukrajině zastavila na úrovni nynější frontové linie. Zelenskyj ale vyjádřil přesvědčení, že Moskva s tím nebude souhlasit.
Zdroj: Lucie Podzimková