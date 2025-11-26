Kreml se zastal Witkoffa. Peskov únik rozhovorů bagatelizuje

Kreml trvá na tom, že na uniklém telefonickém rozhovoru mezi ruským ministrem Jurijem Ušakovem a americkým vyslancem Stevem Witkoffem „není nic strašného“. Mluvčí Dmitrij Peskov prohlásil, že ti, kteří volají po odstoupení Witkoffa, se snaží vykolejit „skromný impuls“ směřující k mírové dohodě.
Peskov uvedl, že existuje mnoho těch, „kteří se nezastaví před ničím, aby tento proces narušili“, a dodal: „I když pomineme, zda je to pravda, nebo ne, není na tom nic strašného.“ Podle něj by se „neměl přeceňovat destruktivní význam těchto úniků“. Rusko zároveň únik hovoru označilo za součást „hybridní informační války“ vedené proti němu. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov uvedl, že se jedná o neakceptovatelné jednání.
Zatímco Moskva brání svého spojence v jednáních, představitelka EU pro zahraniční věci Kaja Kallasová po setkání ministrů zahraničí bloku zdůraznila, že „okamžité a bezpodmínečné příměří musí být prvním krokem k ukončení války“. Kallasová upozornila, že Rusko svou vojenskou mašinérii „nezpomaluje, ale naopak ji posiluje“.
Podle ní existuje pouze „jeden agresor a jedna oběť“ a jediným způsobem, jak tuto situaci změnit, je zvýšení tlaku na Moskvu. Kallasová je optimistická v tom, že k tomu dochází, protože „letní ofenzíva Ruska selhala“ a sankce ze strany USA a EU mají „obrovský dopad“ na ruskou ekonomiku. „Stále se musíme dostat ze situace, kdy Rusko předstírá, že vyjednává, do situace, kdy vyjednávat skutečně potřebuje,“ dodala.
Zatímco se Evropa snaží udržet jednotu v tlaku na Rusko, maďarský premiér Viktor Orbán se má v pátek v Moskvě setkat s Vladimirem Putinem. Bude to jejich první osobní setkání po více než roce. Orbán, který má blízko k Trumpovi i Putinovi, se v říjnu zúčastnil schůzky, kde se zvažoval summit Trump-Putin, ze kterého však Trump nakonec odstoupil.
Mezitím Rusko a Bělorusko upevňují své spojenectví. Putin se dnes setkal s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem v kyrgyzském Biškeku. Spojené státy mezitím jmenovaly vyslance pro Bělorusko, aby usnadnil propouštění politických vězňů v zemi, a usilují o propuštění 100 vězňů.
Ruský náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov potvrdil, že Rusko je sice „připraveno pracovat s materiály, které má“, avšak „nemůže být řeč o jakýchkoli ústupcích nebo vzdání se našeho přístupu ohledně klíčových otázek“. To je v přímém rozporu s tvrzením Donalda Trumpa, že Rusko „dělá ústupky“.
Rjabkov rovněž uvedl, že Rusko vede rozhovory s Čínou ohledně snah o ukončení války. Rusko navíc vnímá, že Ukrajina i přes Trumpovo mírové úsilí stále dostává zbraně a zpravodajské informace z USA.
