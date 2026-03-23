Kubánská armáda je připravena na případnou americkou agresi, vzkazuje Trumpovi Havana

Náměstek kubánského ministra zahraničí Carlos Fernández de Cossío v neděli důrazně varoval Spojené státy, že armáda jeho ostrovního státu je připravena na případnou americkou agresi. K tomuto prohlášení došlo v době, kdy administrativa prezidenta Trumpa nadále usiluje o změnu režimu v zemi. V napjatém rozhovoru pro stanici NBC Cossío uvedl, že sice nerozumí důvodům pro případný útok, ale armáda se na tuto možnost v těchto dnech aktivně chystá.
Podle náměstka je Kuba historicky připravena mobilizovat celý národ pro případ vojenského napadení. Ačkoliv takový scénář nepovažuje za pravděpodobný, bylo by podle něj naivní se na něj nepřipravovat. Varování z Havany přišlo jen několik dní poté, co se Donald Trump vyjádřil o možnosti ovládnutí či osvobození Kuby. Americký prezident novinářům sdělil, že by pro něj bylo ctí tento úkol splnit, a dodal, že si s ostrovem může dělat, co chce.
Cossío však v neděli zdůraznil, že jakákoliv změna režimu je naprosto vyloučená. Kuba je podle něj suverénní zemí, která má právo na sebeurčení a nehodlá se stát vazalským nebo závislým státem žádné jiné supervelmoci. Ekonomická situace na ostrově se přitom výrazně zhoršila od lednového zajetí venezuelského lídra Nicoláse Madura. Spojené státy totiž přerušily dodávky venezuelské ropy, které jsou pro kubánské hospodářství, dopravu, zdravotnictví i školství klíčové.
Americkou ropnou blokádu označil náměstek za velmi přísnou a obvinil USA, že pomocí donucovacích opatření hrozí i dalším zemím, které by chtěly palivo na ostrov dovážet. Vyjádřil naději, že se suroviny na Kubu nakonec nějakým způsobem dostanou a že současný bojkot nebude trvat věčně. Mezi oběma zeměmi sice probíhají jednání vedená ministrem zahraničí Marcem Rubiem, ale podle Cossía se tyto hovory netýkají politických vězňů ani změny vlády.
Marco Rubio se tento týden nechal slyšet, že se Kuba zhroutí sama od sebe, protože tamní vedení neví, jak zemi opravit. Cossío tyto výroky odmítl a označil je za bizarní. Pokud by se země měla zhroutit sama, nevidí důvod, proč by americká vláda musela vynakládat tolik prostředků a politického kapitálu na ničení cizí ekonomiky. Podle něj tyto snahy Spojených států jen dokazují, že ostrovní stát nemá předpoklady k tomu, aby padl bez vnějšího tlaku.
Související
Aktuálně se děje
Prahu, Paříž či Londýn by mohly zasáhnout íránské rakety, varují Izraelci po nejnovějším dění na Blízkém východě. Jde o reakci na zjištění, že Teherán disponuje arzenálem, který zvládne doletět mnohem dál, než se dosud myslelo.
Zdroj: Lucie Podzimková