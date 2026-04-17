Kushner a Witkoff jsou amatéři. Situaci v Íránu jen zhoršují, tvrdí zkušení diplomaté

Pokusy Trumpovy administrativy o diplomatický průlom s Íránem čelí ostré kritice ze strany zkušených diplomatů a expertů. Neúspěšná jednání v pákistánském Islámábádu vyvolala obavy, zda jsou hlavní vyjednavači Jared Kushner a Steve Witkoff schopni doručit slibovanou dohodu. Podle kritiků postrádají tito bývalí realitní magnáti nezbytné odborné znalosti a diplomatické zkušenosti, což může vést k prodloužení válečného stavu a destabilizaci světové ekonomiky.
Aaron David Miller, který sloužil jako vyjednavač pro Blízký východ pod šesti americkými ministry zahraničí, udělil Kushnerovi a Witkoffovi za jejich dosavadní výkon v diplomacii známku „nedostatečně“. Miller upozornil, že se jim nepodařilo vytvořit u protistrany pocit naléhavosti, který je pro úspěšné dotažení dohod nezbytný. Podle něj musí administrativa přijít s návrhem, který by Íránu umožnil zachovat si tvář a prohlásit, že v jednáních také něco získal.
Kushner a Witkoff, kteří se před vstupem do politiky věnovali výhradně obchodu s nemovitostmi, svou strategii zakládají na hledání společných zájmů místo „poučování světa o hodnotách“. Kushner dříve prohlásil, že mír se neliší od byznysu a že ke své práci nepotřebuje lekce z historie. Tento přístup však naráží u kariérních diplomatů, kteří zdůrazňují, že mezinárodní konflikty nelze srovnávat s pronájmem kancelářských budov na Manhattanu.
Další významnou překážkou je nedostatek odborných znalostí v oblasti jaderné politiky. Robert Einhorn, bývalý vysoký úředník ministerstva zahraničí, zdůraznil, že jednání o denuklearizaci jsou mnohem složitější než obchodní transakce. Vyžadují totiž detailní pochopení technických aspektů, jako je infrastruktura pro obohacování uranu nebo limity zásob vysoce obohaceného materiálu, což jsou témata, ve kterých se političtí vyjednavači bez expertů neobejdou.
Během nedávných rozhovorů se ukázalo, že hlavním sporným bodem je právě kontrola íránských jaderných kapacit. Zatímco USA požadovaly úplné odstranění vysoce obohaceného uranu ze země, Írán byl ochoten přistoupit pouze na proces jeho postupného oslabování pod mezinárodním dohledem. Rozpory panují také v délce moratoria na obohacování uranu, kde USA navrhovaly dvacet let, zatímco Írán trval na mnohem kratší době.
Zahraniční média uvádějí, že íránští představitelé byli zmateni, když Bílý dům k jednáním opět vyslal dvojici bez jakéhokoli pozadí v jaderné fyzice či bezpečnosti. Údajně musel íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí během předchozích schůzek v Maskatu několikrát vysvětlovat Witkoffovi základní rozdíly mezi jaderným reaktorem a zařízením na obohacování paliva. Bez hlubšího porozumění těmto procesům je podle odborníků dosažení verifikovatelné dohody téměř nemožné.
Kritici také poukazují na to, že poradci prezidenta Trumpa se pravděpodobně bojí říkat mu nepříjemnou pravdu o možných důsledcích jeho rozhodnutí. V předchozím funkčním období Trump vystřídal několik ministrů obrany i poradců pro národní bezpečnost, což podle Millera vytváří atmosféru, kde se úředníci raději vyhýbají konfrontaci, aby prezidenta neuvedli do rozpaků. Od začátku íránské války 28. února se v administrativě údajně nevedla žádná upřímná vnitřní debata o rizicích selhání.
Bílý dům veškerou kritiku odmítá a označuje bývalé diplomaty za lidi, kteří za své kariéry neudělali nic pro omezení íránské hrozby. Mluvčí Anna Kellyová v prohlášení uvedla, že pouze tým prezidenta Trumpa podniká reálné kroky k řešení situace. Vyzdvihla také, že Kushner a Witkoff jsou zkušení tvůrci dohod, kteří mají za sebou úspěchy jako ukončení války mezi Izraelem a Hamásem nebo zřízení Rady pro mír, a jejich výsledky mluví samy za sebe.
Islámábád se uzavírá, úřady vyhlásily volno. Do Pákistánu míří americká a íránská delegace
Začalo další klíčové jednání mezi Spojenými státy, Ukrajinou a Ruskem. Průlom se neočekává
před 20 minutami
Kushner a Witkoff jsou amatéři. Situaci v Íránu jen zhoršují, tvrdí zkušení diplomaté
před 1 hodinou
Britové berou ruské výhrůžky vážně. Čelíme hrozbě přímého ruského útoku, zní z vlády
před 1 hodinou
Ukrajina dosáhla historického milníku. Poprvé dobyla nepřátelské pozice jen pomocí robotů a dronů
před 2 hodinami
Procitli už i pravicoví populisté. Dejte od Trumpa ruce pryč, vzkázala Le Penová
před 3 hodinami
Není to jen aktuální výměna názorů. Spory mezi papežem Lvem a Trumpem sahají daleko do minulosti
před 4 hodinami
Začalo platit příměří s Libanonem, oznámil Trump. Izraelci nechápou, Netanjahua viní ze lži
před 4 hodinami
Zemřel známý herec Jan Potměšil
před 5 hodinami
Počasí: Příští týden se ochladí, do Česka se vrátí noční mrazy
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Ukrajina potřebuje naši pomoc, řekl Rutte v Praze. Uděláme vše pro splnění závazků, slíbil Babiš
včera
Česko světovým lídrům v pátek představí plán na zajištění bezpečnosti v Hormuzském průlivu
včera
Macinka si v reakci na výhrůžky předvolal ruského velvyslance
včera
OBRAZEM: Do Prahy přijel šéf NATO Rutte. Jedná s Babišem o českých závazcích
včera
Politico: Plánem české vlády na zrušení koncesionářských poplatků se bude zabývat Evropská komise
včera
Evropa má zásoby leteckého paliva už jen na šest týdnů. Pak začne uzemňovat letadla
včera
EU musí kvůli zhoršující se globální situaci radikálně zrychlit investice do obrany, shodují se lídři
včera
Svět pustoší hrstka tyranů, války stojí miliardy a lidé trpí. Papež Lev zareagoval na Trumpa nezvykle ostře
včera
Írán si podřezal větev. Neví, kam v Hormuzském průlivu umístil miny, a nemá je jak odstranit
včera
Rusko zveřejnilo „oficiální seznam cílů ruských raket v Evropě.“ Je mezi nimi i Česko
včera
Opozice kvůli chování vlády svolává mimořádnou schůzi Sněmovny. Chystá se na masivní obstrukce
včera
Vláda vyšachovala prezidenta. Pavel na summit NATO nepojede, rozhodla
Česká vláda na svém pondělním zasedání jasně vymezila, kdo bude zemi reprezentovat na klíčovém červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle schváleného usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů se s účastí prezidenta Petra Pavla nepočítá. Vládní speciál má do Turecka dopravit pouze delegaci vedenou premiérem Andrejem Babišem.
Zdroj: Libor Novák