Kyjev chystá strategii „ocelový dikobraz.“ Pokud zůstane proti Rusku opuštěný, aktivuje plán B

Kyjev se v obavách z nespolehlivosti západních bezpečnostních záruk připravuje na scénář, ve kterém bude muset čelit ruské hrozbě zcela sám. Strategie pojmenovaná „ocelový dikobraz“ (steel porcupine) představuje ukrajinský plán B pro případ, že sliby spojenců v rámci případné mírové dohody nebudou stačit k odrazení Vladimira Putina od dalšího útoku.
Podle Aljony Getmančukové, vedoucí ukrajinské mise při NATO, prošla země zásadním přehodnocením priorit: zatímco dříve Kyjev sázel na ochranu od partnerů, dnes vidí jako jedinou skutečnou záruku silnou vlastní armádu a vyspělý obranný průmysl.
Pojem ocelového dikobraza, který poprvé použila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předpokládá přeměnu Ukrajiny v zemi, která bude pro jakéhokoli agresora „nestravitelná“.
Základními pilíři této vize jsou permanentní masivní armáda čítající zhruba 800 000 vojáků, soběstačnost ve výrobě munice a investice do nejmodernějších technologií. Kyjev již nyní pracuje na posílení své raketové kapacity a modernizaci letectva, o čemž svědčí rozjednaná dohoda na nákup 150 švédských stíhaček Saab JAS-39E Gripen.
Realizace tohoto plánu však naráží na vážné strukturální a finanční problémy. Ukrajinské ministerstvo obrany odhaduje náklady na obranu pro rok 2026 na 120 miliard dolarů, přičemž polovinu této částky musí pokrýt zahraniční pomoc a úvěry.
Domácí zbrojní sektor má sice kapacitu vyrábět techniku za 35 miliard dolarů, ale kvůli nedostatku státních financí jsou kapacity využity jen z necelé poloviny. Pro udržitelnou obranu je podle zástupců obranného průmyslu nutné zajistit stabilní výrobu, která odolá dlouhodobému tlaku a nebude závislá pouze na jednorázových technologických průlomech.
Klíčovou roli v budoucí strategii hrají bezpilotní systémy a elektronický boj. V roce 2025 Ukrajina investovala do dronů přes 2 miliardy eur a plánuje jejich výrobu v řádech milionů kusů ročně.
Paralelně s tím vyvíjí vlastní balistické rakety s doletem až 500 kilometrů, které by v případě dalšího ruského útoku mohly zasáhnout strategické cíle hluboko v týlu nepřítele. Strategie „dikobraza“ tak nespočívá pouze v pasivní obraně hranic, ale v budování schopnosti způsobit agresorovi neúnosné škody.
Skepticismus Kyjeva vůči spojencům posilují historické zkušenosti s nenaplněnými sliby z roku 1994 i současná nevyzpytatelná politika Washingtonu pod vedením Donalda Trumpa. I když někteří evropští spojenci zvažují vyslání vlastních jednotek k zajištění příměří, Ukrajina tyto návrhy vnímá pouze jako doplněk ke své vlastní síle.
Prezident Volodymyr Zelenskyj zdůrazňuje, že Ukrajinci se musí stát takovými pány své obrany, aby zůstali trvale nezávislí na vůli svého souseda.
