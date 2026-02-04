Kyjev chystá strategii „ocelový dikobraz.“ Pokud zůstane proti Rusku opuštěný, aktivuje plán B

Libor Novák

4. února 2026 16:22

Zelenskyj navštívil speciální síly u Bachmutu (29. července 2023).
Zelenskyj navštívil speciální síly u Bachmutu (29. července 2023). Foto: X/Volodymyr Zelenskyj

Kyjev se v obavách z nespolehlivosti západních bezpečnostních záruk připravuje na scénář, ve kterém bude muset čelit ruské hrozbě zcela sám. Strategie pojmenovaná „ocelový dikobraz“ (steel porcupine) představuje ukrajinský plán B pro případ, že sliby spojenců v rámci případné mírové dohody nebudou stačit k odrazení Vladimira Putina od dalšího útoku. 

Podle Aljony Getmančukové, vedoucí ukrajinské mise při NATO, prošla země zásadním přehodnocením priorit: zatímco dříve Kyjev sázel na ochranu od partnerů, dnes vidí jako jedinou skutečnou záruku silnou vlastní armádu a vyspělý obranný průmysl.

Pojem ocelového dikobraza, který poprvé použila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předpokládá přeměnu Ukrajiny v zemi, která bude pro jakéhokoli agresora „nestravitelná“.

Základními pilíři této vize jsou permanentní masivní armáda čítající zhruba 800 000 vojáků, soběstačnost ve výrobě munice a investice do nejmodernějších technologií. Kyjev již nyní pracuje na posílení své raketové kapacity a modernizaci letectva, o čemž svědčí rozjednaná dohoda na nákup 150 švédských stíhaček Saab JAS-39E Gripen.

Realizace tohoto plánu však naráží na vážné strukturální a finanční problémy. Ukrajinské ministerstvo obrany odhaduje náklady na obranu pro rok 2026 na 120 miliard dolarů, přičemž polovinu této částky musí pokrýt zahraniční pomoc a úvěry.

Domácí zbrojní sektor má sice kapacitu vyrábět techniku za 35 miliard dolarů, ale kvůli nedostatku státních financí jsou kapacity využity jen z necelé poloviny. Pro udržitelnou obranu je podle zástupců obranného průmyslu nutné zajistit stabilní výrobu, která odolá dlouhodobému tlaku a nebude závislá pouze na jednorázových technologických průlomech.

Klíčovou roli v budoucí strategii hrají bezpilotní systémy a elektronický boj. V roce 2025 Ukrajina investovala do dronů přes 2 miliardy eur a plánuje jejich výrobu v řádech milionů kusů ročně.

Paralelně s tím vyvíjí vlastní balistické rakety s doletem až 500 kilometrů, které by v případě dalšího ruského útoku mohly zasáhnout strategické cíle hluboko v týlu nepřítele. Strategie „dikobraza“ tak nespočívá pouze v pasivní obraně hranic, ale v budování schopnosti způsobit agresorovi neúnosné škody.

Skepticismus Kyjeva vůči spojencům posilují historické zkušenosti s nenaplněnými sliby z roku 1994 i současná nevyzpytatelná politika Washingtonu pod vedením Donalda Trumpa. I když někteří evropští spojenci zvažují vyslání vlastních jednotek k zajištění příměří, Ukrajina tyto návrhy vnímá pouze jako doplněk ke své vlastní síle.

Prezident Volodymyr Zelenskyj zdůrazňuje, že Ukrajinci se musí stát takovými pány své obrany, aby zůstali trvale nezávislí na vůli svého souseda.

před 4 hodinami

Druhé kolo ukrajinsko-ruských rozhovorů začíná. Podle Rubia vázne mír na jediném bodě

Související

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Ukrajina bude v roce 2027 připravena na vstup do EU, potvrdil Zelenskyj. Putina pozval do Kyjeva

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj znovu potvrdil své přesvědčení, že Ukrajina bude v roce 2027 „technicky“ připravena na vstup do Evropské unie. Navzdory skepsi některých evropských lídrů, kteří považují rychlé přijetí za nereálné, Zelenskyj trvá na tom, že do konce roku 2026 jeho země splní všechny hlavní kroky nezbytné pro členství. Podle něj je jasný časový harmonogram klíčovou součástí bezpečnostních záruk, které Ukrajina po skončení války potřebuje.
Xavier Bettel

Lucembursko bourá ukrajinské sny. Snaha Kyjeva o přijetí do EU v roce 2027 narazila na odpor

Snaha Ukrajiny o rychlé přijetí do Evropské unie v roce 2027 naráží na diplomatický odpor. Lucemburský ministr zahraničí Xavier Bettel, který v minulosti zastával úřad premiéra, vyjádřil značné znepokojení nad opakovanými požadavky prezidenta Volodymyra Zelenského. Bettel zdůraznil, že proces rozšiřování Unie se musí řídit jasně stanovenými pravidly, nikoliv ultimáty, která podle něj nejsou v zájmu samotné Ukrajiny.

Více souvisejících

Ukrajina válka na Ukrajině Armáda Ukrajina

Aktuálně se děje

před 29 minutami

před 1 hodinou

Poslanecká sněmovna

Macinka dál fanaticky bojuje za Turka, opozice si ho maže na chleba

Ministr zahraničí Petr Macinka se nadále nedokáže smířit s tím, že se jeho stranický kolega z hnutí Motoristé Filip Turek nestane ministrem, jak se na tom dnes shodl prezident Petr Pavel a předseda vlády Andrej Babiš (ANO). V Poslanecké sněmovně během jednání o vyslovení nedůvěře vládě opět útočil na prezidenta, zástupci opozice ale následně s ledovým klidem upozornili, že Turek dostal méně preferenčních hlasů než oni a celá věc je uzavřena.

před 1 hodinou

Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025)

Hrad čeká na jiného kandidáta na ministra. Žádný další nebude, vzkázal Turek

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se během společného jednání shodli na nutnosti hledat u klíčových politických témat kompromisní řešení. Hlava státu v této souvislosti vyjádřila přesvědčení, že předseda vlády bude aktivně tlumit případné neshody se svými koaličními partnery a ministry. Cílem je zamezit situacím, které by mohly ohrozit české národní zájmy nebo oslabit postavení České republiky na mezinárodní scéně.

před 2 hodinami

Ruská armáda, ilustrační foto

Ruský dezertér uprchl z fronty na Ukrajině do Německa. Nic mu doma nehrozí, tvrdí úřady a posílají ho zpět

Německé úřady minulý týden zamítly žádost o azyl Georgije Avalianiho, ruského pacifisty, který uprchl z fronty na Ukrajině. Rozhodnutí Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) vyvolalo vlnu znepokojení mezi organizacemi pomáhajícími ruským dezertérům, neboť úřad dospěl k závěru, že Avalianimu v Rusku nehrozí žádné vážné nebezpečí a jeho návrat je bezpečný.

před 3 hodinami

Poslanecká sněmovna jedná o vyslovení nedůvěry vládě. (3.2.2026)

Sněmovna druhý den jedná o vyslovení nedůvěry. Opozice tepe Macinku i Babišův postoj k němu

Poslanecká sněmovna ve středu pokračuje v mimořádném jednání, jehož hlavním bodem je hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Schůzi iniciovaly opoziční kluby pouze dvacet dní poté, co kabinet složený z hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě získal důvěru. Hlavním podnětem k tomuto kroku se stal nevybíravý nátlak ministra zahraničí Petra Macinky na prezidenta Petra Pavla a následná nečinnost premiéra, který se podle opozice od chování svého ministra dostatečně nedistancoval.

před 4 hodinami

Petr Pavel a Andrej Babiš se setkali na Pražském hradě. (4.2.2026) Prohlédněte si galerii

Uzavřeno, Turek ministrem nebude. Ruší se i schůzky ústavních činitelů, oznámil Babiš po jednání s Pavlem

Premiér Andrej Babiš po středečním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě definitivně uzavřel otázku obsazení postu ministra životního prostředí. Podle předsedy vlády se Filip Turek členem kabinetu nestane, protože prezident dal jasně najevo, že jej do této funkce nikdy nejmenuje. Babiš toto rozhodnutí akceptoval s tím, že pro jeho vládu je tato záležitost již minulostí.

před 4 hodinami

Marco Rubio

Druhé kolo ukrajinsko-ruských rozhovorů začíná. Podle Rubia vázne mír na jediném bodě

V Abú Dhabí dnes začíná druhé kolo rozhovorů mezi vysokými představiteli Ukrajiny a Ruska, které zprostředkovala administrativa Donalda Trumpa. Dvoudenní jednání by mělo kopírovat formát z minulého měsíce, kdy se u jednoho stolu sešli vyjednavači z Washingtonu, Kyjeva a Moskvy. Zatímco americký prezident v posledních týdnech hýří optimismem a tvrdí, že konec čtyřletého konfliktu je na dosah, obě bojující strany tlumí očekávání a vyhlídky na okamžitý průlom zpochybňují.

před 5 hodinami

Počasí

Nebezpečné počasí na větším území. Meteorologové rozšířili výstrahu

S nebezpečím ledovky je v Česku nutné počítat i zítra. Vyplývá to z nového znění výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Meteorologové prodloužili platnost varování do čtvrtečního rána a rozšířili jej o oblasti severní Moravy, Slezska a části severních a severovýchodních Čech. 

před 5 hodinami

Petr Pavel a Andrej Babiš se setkali na Pražském hradě. (4.2.2026) Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Pavel s Babišem schůzku na Hradě nekomentovali, přesunuli se na jednání Bezpečnostní rady

Prezident Petr Pavel se ve středu opětovně zapojil do jednání Bezpečnostní rady státu. Na zasedání dorazil bezprostředně poté, co na Pražském hradě absolvoval ranní schůzku s předsedou vlády Andrejem Babišem. Po skončení tohoto bilaterálního jednání se oba politici přesunuli do Strakovy akademie, aniž by dosavadní průběh rozhovorů jakkoliv komentovali.

před 6 hodinami

Pedro Sánchez

Španělsko chce zakázat sociální sítě mladým, oznámil Sánchez. Tyran, zrádce fašistický totalitář, zuří Musk

Španělsko navrhlo zákaz používání sociálních sítí pro teenagery, čímž se připojilo k rostoucímu odporu evropských zemí vůči těmto technologiím. Premiér Pedro Sánchez oznámil, že vláda připravuje soubor opatření včetně omezení přístupu pro osoby mladší 16 let. Tento krok vyvolal ostrou reakci majitele sítě X Elona Muska, který na adresu španělského lídra nešetřil osobními urážkami.

před 6 hodinami

USS Abraham Lincoln

Americká letadlová loď sestřelila íránský dron, který se k ní blížil „agresivním způsobem“

Americká letadlová loď v úterý sestřelila íránský bezpilotní letoun, který se k plavidlu v Arabském moři přiblížil „agresivním způsobem“. K incidentu došlo jen několik hodin předtím, než dva ozbrojené čluny íránských Revolučních gard v Hormuzském průlivu ohrožovaly tanker plující pod americkou vlajkou. Podle mluvčího americké armády Íránci hrozili, že na loď vstoupí a zabaví ji.

před 7 hodinami

Petr Pavel a Andrej Babiš se setkali na Pražském hradě. (4.2.2026)

Babiš dorazil na Pražský hrad na jednání s Pavlem

Předseda vlády Andrej Babiš dorazil ve středu ráno na Pražský hrad na pozvání prezidenta Petra Pavla. Hlavním tématem schůzky jsou nedávné útoky ministra zahraničí a šéfa Motoristů sobě Petra Macinky směřované k hlavě státu. Macinka se nevybíravým způsobem dožadoval jmenování poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí, což prezident vnímá jako pokus o vydírání.

před 8 hodinami

Sajf al-Islám Kaddáfí

Ozbrojené komando zabilo syna bývalého libyjského vůdce Kaddáfího

Syn bývalého libyjského vůdce Sajf Islám Kaddáfí byl podle dostupných zpráv zastřelen. Smrt třiapadesátiletého muže, který byl dříve považován za otcova nástupce, potvrdil v úterý šéf jeho politického týmu. Tuto informaci následně přinesla Libyjská tisková agentura.

před 9 hodinami

včera

Poslanecká sněmovna jedná o vyslovení nedůvěry vládě. (3.2.2026) Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Chování Macinky je „extrémní případ buranství“, tepe vládu opozice před hlasováním o nedůvěře

Pětice opozičních stran se dnes pokouší o první svržení koaliční vlády Andreje Babiše, složené ze zástupců hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě. Přestože schůze k vyslovení nedůvěry začala v ostrém tempu a poslanci si odhlasovali jednání dlouho do noci, očekává se, že kabinet díky své stabilní většině 108 hlasů útok ustojí.

včera

Harvardova univerzita

Rozčílený Trump vyhrotil spor s Harvardovou univerzitou. Chce, aby mu zaplatila miliardu dolarů

Americký prezident Donald Trump vyostřil svůj dlouhodobý spor s Harvardovou univerzitou a nově po škole požaduje vyrovnání ve výši jedné miliardy dolarů. Toto ultimátum přichází po měsících napjatých vyjednávání o obnovení federálního financování, které administrativa loni zmrazila. Trump na své sociální síti Truth Social popřel zprávy médií, že by byl ochoten ze svých finančních nároků slevit, a naopak částku zdvojnásobil.

včera

Prezident Trump

Trump se bojí „prohnilých“ států, ve kterých nevyhrává. Vyzval ke znárodnění voleb

Americký prezident Donald Trump v pondělním rozhovoru pro podcast Dana Bongina otevřeně vyzval republikány, aby přistoupili ke „znárodnění voleb“. Tento apel přichází v době, kdy se jeho administrativa snaží o bezprecedentní revizi volebních pravidel před blížícími se klíčovými volbami do Kongresu. Podle prezidenta by republikáni měli převzít přímou kontrolu nad volebními procesy nejméně v patnácti klíčových oblastech po celých Spojených státech.

včera

NASA zahajuje program Artemis

Vesmírná stanice u Měsíce spojila svět. Teď dostává program Artemis zásadní trhliny

Projekt vesmírné stanice Lunar Gateway, která má obíhat kolem Měsíce, čelí v současné době vážným pochybnostem ohledně své budoucnosti. Tato stanice je klíčovou součástí programu Artemis vedeného agenturou NASA, jehož cílem je návrat lidí na měsíční povrch, vytvoření udržitelné základny a příprava na budoucí cestu k Marsu. Navzdory ambiciózním plánům se však projekt potýká s odklady, rostoucími náklady a hrozbou škrtů v americkém rozpočtu.

včera

Poslanecká sněmovna jedná o vyslovení nedůvěry vládě. (3.2.2026) Prohlédněte si galerii

Koalice nepustí opozici ke slovu, Macinkovým SMSkám se ale záměrně vyhýbá. Sněmovna může jednat i v noci

Jednání o vyslovení nedůvěry kabinetu Andreje Babiše se ve Sněmovně proměnilo v maraton vládních projevů. Ačkoliv pětice opozičních stran schůzi iniciovala s cílem svrhnout vládu, v prvních hodinách se k mikrofonu prakticky nedostaly. Jediným zástupcem opozice, který mohl představit důvody pro svolání schůze, byl předseda ODS Martin Kupka. Od té chvíle však řečniště ovládli držitelé přednostních práv z řad vládní koalice.

Aktualizováno včera

Zbytečná schůze, vykládáte pohádky o hodnotách pro televizní kamery, pustil se Babiš do opozice

Pouhých devatenáct dní poté, co kabinet Andreje Babiše získal důvěru, vyvolala opozice mimořádnou schůzi k jeho odvolání. Hlavním impulsem k pokusu o svržení vlády složené z hnutí ANO, SPD a Motoristů je setrvání ministra zahraničí Petra Macinky ve funkci. Podle opozičních lídrů je nepřípustné, aby v čele diplomacie stál člověk, kterého prezident Petr Pavel obvinil z vydírání.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy