Kyjev je bez proudu, vody a tepla. Rusko podniklo masivní raketový útok

Libor Novák

10. října 2025 8:31

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině
Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině Foto: State Emergency Service of Ukraine

Přední ukrajinští představitelé oznámili v časných pátečních hodinách, že Rusko podniklo „masivní útok“ zaměřený na energetickou infrastrukturu Ukrajiny, což způsobilo výpadky elektřiny v některých částech hlavního města Kyjeva. 

Zdá se, že Kreml opět nasazuje strategii z minulých let, kdy se snaží připravit Ukrajince o dodávky elektřiny a tepla ještě před nástupem tuhých zimních měsíců. Podle oficiálních zpráv a analýzy CNN začalo Rusko s útoky na ukrajinskou energetiku již koncem září. 

Od té doby jsou útoky téměř každodenní a jejich cílem jsou zařízení pro výrobu energie, včetně distribuce a produkce zemního plynu. Podle Mykoly Kalašnyka, gubernátora Kyjevské oblasti, je ruským cílem „ponechat nás ve tmě, bez vody a tepla“. Dodal, že zhruba 28 tisíc rodin v okresech Boryspil a Brovary je bez proudu. Starosta regionu Poltava, Volodymyr Kogut, uvedl, že postiženo bylo i více než 16 500 domácností a 800 podniků v jeho oblasti.

Ukrajinská ministryně energetiky Svitlana Hrynčuková v pátečním prohlášení potvrdila, že pracovníci přijímají „veškerá nezbytná opatření k minimalizaci negativních důsledků“. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko sdělil, že při pátečním útoku bylo zraněno nejméně dvanáct osob a v důsledku výpadků elektřiny postihly levobřežní část metropole i potíže s dodávkami vody. Kličko později upřesnil, že devět zraněných bylo převezeno do nemocnice, přičemž obyvatelé východních částí města se potýkali s přerušenými dodávkami vody a elektřiny.

Záznamy ukrajinské pohotovostní služby ukazují hasiče v Kyjevě, jak se snaží uhasit rozsáhlý požár na staveništi a pomáhají evakuovat obyvatele do bezpečí. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha uvedl, že při úderu na Záporoží na jihovýchodě země zahynul sedmiletý chlapec a desítky dalších byly zraněny. Mnoho lidí je bez elektřiny v Kyjevě, Charkově, Poltavě, Dnipru, Záporoží a dalších regionech po ruských úderech na civilní energetické objekty.

Ivan Fedorov, oblastní šéf Záporoží, potvrdil, že město čelilo intenzivním nočním útokům, při nichž zemřelo sedmileté dítě a zranění utrpěly další tři osoby. V Dnipropetrovské oblasti byly zraněny čtyři osoby a nad oblastí bylo zachyceno 60 dronů, jak informoval její guvernér Serhij Lysak. Prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu uvedl, že Rusko cílilo na energetickou infrastrukturu v Poltavské, Černihivské a Sumské oblasti přibližně 1 550 údery, z nichž 160 zasáhlo cíl.

Zelenskyj zdůraznil, že země je odhodlána ochránit svůj energetický sektor a protiletadlová obrana úspěšně zmařila některé z možných útoků. „Jsou sestřelovány. A jsou sestřelovány tvrdě,“ prohlásil a dodal, že energetický sektor musí být chráněn. Během minulých Vánoc zůstalo v Charkovské oblasti půl milionu domácností bez vytápění, přičemž teploty dosahovaly tří stupňů Celsia. Podle prezidenta se Rusko záměrně snaží „vytvářet chaos a uplatňovat psychologický tlak“ s cílem zničit energetickou síť země, a to včetně zařízení pro přepravu plynu. 

Starší z princů stejného jména slaví devadesátiny. Karel III. mu vystrojí oslavu

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory. Analýza

Evropa se obává, že je ve válce. Amerika si toho doteď nevšimla

„Nejsme ve válce, ale už ani nejsme v míru.“ Varování, které přednesl německý kancléř Friedrich Merz minulý měsíc, postrádá sice osudovost nářku Sira Edwarda Greye z předvečera první světové války, kdy "lampy zhasínají po celé Evropě." Nicméně signalizuje, že se v dějinách obrací list, doprovázený množstvím narušení vzdušného prostoru v zemích NATO. Za těmito incidenty stojí údajně ruské drony a válečné letouny, stejně jako za hrozivými aktivitami na moři a v kyberprostoru.

Volební štáb Pirátů

Mimořádné osobní důvody. Piráti oznámili první personální změnu mezi poslanci

Nově zvolená poslankyně Šárka Kučerová (Piráti), která kandidovala v Olomouckém kraji, v úterý oznámila rezignaci na mandát. Důvodem jsou mimořádně náročné osobní okolnosti, které jí i přes všechna uvážení neumožňují plně se věnovat práci poslankyně. Mandát tak připadne prvnímu náhradníkovi a místopředsedovi Pirátské strany Martinu Šmídovi.

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Plzeň si poradila s Malmö, Sparta se Shamrockem. Olomouc v Itálii zanechala sympatický dojem

Po Slavii v Lize mistrů se v týdnu na přelomu září a října představili i další tři zbývající čeští účastníci evropských fotbalových pohárů. V Evropské lize se podruhé představila Viktoria Plzeň, která odčinila ztracený zápas na hřiště Ferencvárose. Proti švédskému Malmö pod vedením dočasného trenéra Marka Bakoše doma vyhrála 3:0. Svůj zápas v Konferenční lize s přehledem zvládla i pražská Sparta, která na Letné přejela irský Shamrock Rovers 4:1. Jediný český zástupce, který ve čtvrtek prohrál, byla Olomouc, ovšem je to ta z proher, která se dá označit za prohru se vztyčenou hlavou. Na hřišti Fiorentiny svým stylem nezklamala, nakonec ale prohrála 0:2, kdy první branka padla ve 27. minutě a druhá až v závěrečném nastavení.

Výstava Tutanchamon - Jeho hrobka a poklady

Tajemství Tutanchamonovy hrobky známe už sto let. Prvenství si připsal Carter

Přesně před 100 lety Howard Carter učinil jeden z největších archeologických objevů všech dob. Vstoupil do Tutanchamonovy hrobky, kde spatřil mumii proslulého faraona i se slavnou zlatou maskou a dalšími poklady, které odtud archeologové vyzvedávali po několik dalších let. Několik lidí, kteří vstoupili do hrobky, později zemřelo za nejasných okolností. Měla je prý zabít faraonova kletba.

Ursula von der Layenová na Summitu skupiny G7 v Hirošimě, Japonsku, 19.–21. května 2023

Pád Evropské komise se nekoná. Ursula von der Leyenová přežila hlasování o nedůvěře s výraznou podporou

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přežila dvě po sobě jdoucí hlasování o nedůvěře. Centristické strany ji jednotně podpořily, čímž její Komise ustála útoky ze strany krajní pravice i krajní levice. Návrhy na vyslovení nedůvěry, které podaly frakce Patrioti pro Evropu a The Left, byly projednávány v pondělí večer a hlasovalo se o nich ve čtvrtek v poledne.

Petr Pavel a Andrej Babiš

Pavel odmítl Babišův nátlak. Jmenuje ho nejdříve v listopadu, trvá na prozápadním směřování Česka

Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě předsedu vítězného hnutí ANO Andreje Babiše. Cílem setkání bylo, aby ho Babiš informoval o postupu vyjednávání o vzniku nové vlády s politickými stranami. Andrej Babiš deklaroval, že má zájem dále jednat se stranami SPD a Motoristé sobě. Další strany zastoupené ve Sněmovně zájem o rozhovory nebo konzultace neprojevily.

Teroristé Hamásu

"Velký den pro Izrael." Co znamená první fáze příměří v Pásmu Gazy?

Prezident USA Donald Trump oznámil, že Izrael a Hamás se dohodly na první fázi jeho mírového plánu pro Gazu, což je považováno za významný krok k trvalému ukončení konfliktu. Oznámení přichází dva roky a dva dny po útoku Hamásu na jižní Izrael ze 7. října 2023, při němž bylo zabito zhruba 1200 lidí a 251 dalších uneseno. Následná izraelská vojenská operace si dle ministerstva zdravotnictví v Gaze vyžádala přes 67 100 obětí.

Štěpán Slovák

Když člověk vstoupí do politiky, musí unést vtipy i rýpnutí, říká jeden z nejmladších zvolených poslanců Slovák

Sedmadvacetiletý Štěpán Slovák (ODS), čtyřka na kandidátce Spolu ve Zlínském kraji, v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, jak plánuje dělat opoziční politiku, ocenil volbu mladých lidí do Sněmovny a také promluvil o obětech, které kandidatuře věnoval. „Občas došly síly, ale nikdy chuť. Věděl jsem, proč to dělám a měl kolem sebe lidi, kteří mi věřili. Zvlášť vděčný jsem své manželce, která v tom se mnou byla od začátku. Bez její podpory, pochopení a trpělivosti by to vůbec nešlo,“ říká jeden z nejmladších politiků zvolených do Poslanecké sněmovny.

Andrej Babiš u soudu v kauze Čapí hnízdo.

Soud poslal do Sněmovny žádost o vydání Babiše k trestnímu stíhání

Městský soud v Praze odeslal ve čtvrtek do Poslanecké sněmovny žádost o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Jedná se o kauzu Čapí hnízdo, která se týká padesátimilionové dotace na výstavbu rekreačního areálu. Soudce Jan Šott, jehož senát má případ na starosti, potvrdil Novinkám odeslání dokumentu v dopoledních hodinách.

Ursula von der Leyenová, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Klíčový den pro von der Leyenovou je tady. Proč jí jdou kritici po krku?

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová čelí v tomto týdnu druhému kolu hlasování o nedůvěře za poslední tři měsíce. Její politická situace je komplikovaná, neboť se musí vypořádat s kritikou z mnoha stran. Potíže jí dělají různorodé skupiny lidí s odlišnými názory, přičemž někteří se ji dokonce snaží politicky zničit.

Izraelská armáda

Průlom, ale ne konec války. Co znamená dohoda mezi Izraelem a Hamásem?

Dohoda o příměří a propuštění rukojmích mezi Izraelem a Hamásem, která byla oznámena po intenzivních vyjednáváních v Egyptě, představuje dlouho očekávaný průlom. Přibližuje obě strany ke skončení dva roky trvající války v Pásmu Gazy. Nicméně i přes tento posun vpřed neexistuje záruka, že skutečný mír nastane.

Andrej Babiš

Babiš přijel za Pavlem. Zítra chce mít rozdělená ministerstva

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš potvrdil, že věří ve splnění svého záměru uzavřít do pátku dohodu o rozdělení ministerských postů v budoucí vládě. Dle jeho slov je již víceméně dohodnuto i obsazení sněmovních výborů. Své vyjádření zveřejnil ve čtvrtek ráno ve videovzkazu na sociálních sítích.

Izrael a Hamás se dohodly na příměří v Pásmu Gazy

Izrael a Hamás se dohodly na první fázi příměří, která má ukončit válku v Gaze Donald Trump oznamuje, že všechna rukojmí budou propuštěna „velmi brzy“ a Izrael stáhne své jednotky na dohodnutou linii

