Kyjev je bez proudu, vody a tepla. Rusko podniklo masivní raketový útok

Přední ukrajinští představitelé oznámili v časných pátečních hodinách, že Rusko podniklo „masivní útok“ zaměřený na energetickou infrastrukturu Ukrajiny, což způsobilo výpadky elektřiny v některých částech hlavního města Kyjeva.
Zdá se, že Kreml opět nasazuje strategii z minulých let, kdy se snaží připravit Ukrajince o dodávky elektřiny a tepla ještě před nástupem tuhých zimních měsíců. Podle oficiálních zpráv a analýzy CNN začalo Rusko s útoky na ukrajinskou energetiku již koncem září.
Od té doby jsou útoky téměř každodenní a jejich cílem jsou zařízení pro výrobu energie, včetně distribuce a produkce zemního plynu. Podle Mykoly Kalašnyka, gubernátora Kyjevské oblasti, je ruským cílem „ponechat nás ve tmě, bez vody a tepla“. Dodal, že zhruba 28 tisíc rodin v okresech Boryspil a Brovary je bez proudu. Starosta regionu Poltava, Volodymyr Kogut, uvedl, že postiženo bylo i více než 16 500 domácností a 800 podniků v jeho oblasti.
Ukrajinská ministryně energetiky Svitlana Hrynčuková v pátečním prohlášení potvrdila, že pracovníci přijímají „veškerá nezbytná opatření k minimalizaci negativních důsledků“. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko sdělil, že při pátečním útoku bylo zraněno nejméně dvanáct osob a v důsledku výpadků elektřiny postihly levobřežní část metropole i potíže s dodávkami vody. Kličko později upřesnil, že devět zraněných bylo převezeno do nemocnice, přičemž obyvatelé východních částí města se potýkali s přerušenými dodávkami vody a elektřiny.
Záznamy ukrajinské pohotovostní služby ukazují hasiče v Kyjevě, jak se snaží uhasit rozsáhlý požár na staveništi a pomáhají evakuovat obyvatele do bezpečí. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha uvedl, že při úderu na Záporoží na jihovýchodě země zahynul sedmiletý chlapec a desítky dalších byly zraněny. Mnoho lidí je bez elektřiny v Kyjevě, Charkově, Poltavě, Dnipru, Záporoží a dalších regionech po ruských úderech na civilní energetické objekty.
Ivan Fedorov, oblastní šéf Záporoží, potvrdil, že město čelilo intenzivním nočním útokům, při nichž zemřelo sedmileté dítě a zranění utrpěly další tři osoby. V Dnipropetrovské oblasti byly zraněny čtyři osoby a nad oblastí bylo zachyceno 60 dronů, jak informoval její guvernér Serhij Lysak. Prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu uvedl, že Rusko cílilo na energetickou infrastrukturu v Poltavské, Černihivské a Sumské oblasti přibližně 1 550 údery, z nichž 160 zasáhlo cíl.
Zelenskyj zdůraznil, že země je odhodlána ochránit svůj energetický sektor a protiletadlová obrana úspěšně zmařila některé z možných útoků. „Jsou sestřelovány. A jsou sestřelovány tvrdě,“ prohlásil a dodal, že energetický sektor musí být chráněn. Během minulých Vánoc zůstalo v Charkovské oblasti půl milionu domácností bez vytápění, přičemž teploty dosahovaly tří stupňů Celsia. Podle prezidenta se Rusko záměrně snaží „vytvářet chaos a uplatňovat psychologický tlak“ s cílem zničit energetickou síť země, a to včetně zařízení pro přepravu plynu.
