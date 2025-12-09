Prezident Pavel jmenoval nového premiéra. Česko bude nejlepší na celé planetě, prohlásil Babiš

Prezident Petr Pavel v úterý dopoledne na Pražském hradě formálně jmenoval předsedu hnutí ANO, Andreje Babiše, novým předsedou vlády. Vzniknout by měla koaliční vláda složená ze zástupců hnutí ANO, SPD a uskupení Motoristé sobě. Pavel počítá s jmenováním celého kabinetu v průběhu následujících dní.
Prezident Petr Pavel po jmenování Andreje Babiše předsedou vlády prohlásil, že tímto krokem byla naplněna vůle občanů vyjádřená ve volbách. Novému premiérovi důrazně připomněl, že je nutné dokončit řešení jeho střetu zájmů. Ocenil, že Babiš již dříve splnil svou dohodu s ním a veřejně oznámil způsob, jakým plánuje tuto situaci vyřešit.
Pavel zároveň poukázal na současnou komplexní bezpečnostní a ekonomickou situaci a na napjaté mezinárodní prostředí, s nímž bude muset nový kabinet pracovat. Zdůraznil, že vláda bude muset řešit řadu problémů, které nebudou veřejnosti příjemné. Podle prezidenta tyto výzvy budou vyžadovat nejen jasnou vizi, ale také odvahu a nezpochybnění českých vazeb v rámci Evropské unie a Severoatlantické aliance.
Babiš ve svém stručném vyjádření po jmenování slíbil, že bude bojovat za zájmy všech občanů země. Zavázal se, že udělá maximum pro splnění programového prohlášení vlády a pro to, aby se Česká republika stala „nejlepším místem pro život na celé naší planetě“.
Česko tak má od tohoto dne dva premiéry: končícího Petra Fialu (ODS) a designovaného Andreje Babiše. Babiš se stal premiérem zhruba dva měsíce po konání sněmovních voleb, ale zatím nezískal žádné faktické pravomoci.
Ty mu náležejí až po jmenování kompletního složení vlády. Do té doby povede zemi končící kabinet Petra Fialy. Babiš složil do rukou prezidenta slib, který stvrdil podpisem a podáním ruky. Přesný termín jmenování ministrů prezident Pavel oznámí, jakmile od Babiše obdrží oficiální personální návrh na obsazení resortů.
Koaliční strany ANO, SPD a Motoristé sobě v pondělí potvrdily, že trvají na nominaci poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka do čela resortu životního prostředí. Prezident Petr Pavel ovšem vůči Turkovi opakovaně vyjádřil výhrady, které se týkají jeho kauz, a nepovažuje ho za vhodného kandidáta na ministerský post.
Prezident se v uplynulých dvou týdnech postupně setkal se všemi kandidáty na ministry, aby si vyslechl jejich priority. Výjimkou byl právě Turek, který se z pondělní schůzky omluvil ze zdravotních důvodů.
Byl hospitalizován kvůli vyhřezlé ploténce a silné bolesti zad. Jak se jeho zdravotní stav vyvine, bude jasnější po úterním lékařském konziliu. Koaliční partneři však jeho nominaci nadále pevně podporují.
