Soud řeší, co si Trump vlastně může dovolit. Zřejmě mu posílí pravomoci

Libor Novák

9. prosince 2025 8:22

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Nejvyšší soud Spojených států dal v pondělí najevo, že je připraven podpořit snahu Donalda Trumpa efektivně převzít kontrolu nad nezávislými federálními agenturami. Tím by mohl být potenciálně zrušen precedent z roku 1935, který po celá desetiletí chránil tyto subjekty před přímou kontrolou Bílého domu. 

Jádrem celého případu je rozhodnutí prezidenta Trumpa odvolat Rebeccu Kelly Slaughterovou z Federální obchodní komise (FTC), ačkoliv federální zákon vyžaduje, aby prezidenti prokázali závažný důvod pro odvolání vedoucích multikolegiálních rad.

Po dvou a půl hodinách předkládání argumentů se zdálo, že šestičlenný konzervativní blok soudu se přiklání na stranu Trumpa, zatímco tříčlenné liberální křídlo bylo ostře proti. Rozhodnutí v tomto významném případu o dělbě moci se očekává do konce června. Liberální soudci, vedení Soniou Sotomayorovou, vyjádřili obavy, že podpora Trumpova stanoviska by mohla "zničit strukturu vlády" a vzít Kongresu možnost chránit nezávislé vládní agentury.

Konzervativní soudci, včetně Bretta Kavanaugha, naopak zpochybnili, proč by Kongres mohl restrukturalizovat nezávislé agentury tak, aby byly chráněny před odvoláním prezidentem. Soudce Kavanaugh upozornil, že tito vedoucí pracovníci nejsou volení a přesto uplatňují obrovskou moc nad svobodami občanů a miliardovými průmysly. Generální prokurátor D. John Sauer zastupující administrativu prohlásil, že "nebe nespadne" a že vláda se jen posune blíže k odpovědnosti vůči lidem.

Trump žádá soudce, aby zrušili téměř devadesát let staré rozhodnutí "Humphrey's Executor v. US", které potvrdilo pravomoc Kongresu vyžadovat, aby prezident uvedl důvod pro odvolání vedoucích nezávislých agentur. Moderní soud již v minulosti tento precedent opakovaně oslaboval. Soudce Neil Gorsuch popsal precedent jako "špatně odůvodněný" a Sauer ho na začátku svého vystoupení označil za "rozpadající se skořápku se smělou a obzvláště nebezpečnou domněnkou", která působí zmatek u nižších soudů. I předseda soudu Roberts použil výraz "vyschlá skořápka".

Případ "Humphrey's Executor" sahá až do doby prezidenta Franklina D. Roosevelta, který v roce 1933 odvolal komisaře FTC. Rozhodnutí soudu z roku 1935, a následná rozhodnutí, chránila před prezidentskými zásahy asi dvacet čtyři nezávislých agentur, včetně Komise pro jaderný dozor (NRC) a Federální komise pro komunikace (FCC). Sauer soudce výslovně vyzval, aby precedent "Humphrey's Executor" explicitně zrušili.

Zásadní roli v pondělním jednání hrálo také loňské rozhodnutí soudu o imunitě prezidenta před trestním stíháním. Soudce Roberts tehdy uvedl, že prezidentova pravomoc odvolat výkonné úředníky, které jmenoval, nemůže být regulována Kongresem ani přezkoumávána soudy. Gorsuch se během diskuse ohradil proti tvrzení, že by toto pravidlo nepokrývalo agentury jako FTC, které se zabývají občanskoprávními záležitostmi, zatímco Ministerstvo spravedlnosti se zabývá trestními případy.

Během argumentace se řešila také otázka Federálního rezervního systému (Fed), nad kterým se Trump snažil získat větší kontrolu. Soudce Kavanaugh vyjádřil sympatie k obavám Slaughterové, že by Trumpův postoj mohl podkopat nezávislost Fedu, a uvedl, že tyto obavy sdílí. Liberální soudkyně Elena Kaganová dodala, že jakmile se soud vydá touto cestou, "je těžké vědět, kde se zastaví".

Velká část debaty se týkala i pravomoci soudní větve. Trumpova administrativa argumentuje, že soudy nemají pravomoc odvolané úředníky vracet zpět do funkce. Soudce Kavanaugh vyjádřil vážné pochybnosti o takto širokém postoji administrativy. Varoval, že by to mohlo znamenat "obejití" chráněných kategorií nezávislých agentur a mohlo by to vést ke "zničení kategorií", které byly identifikovány jako potenciální výjimky. 

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

