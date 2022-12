Kyjev nezruší zákaz vycházení ani na Silvestra

Radnice slibuje, že na Nový rok a na pravoslavné Vánoce zapojí girlandy stromečku na Sofijském náměstí - a zkusí to i o jiných večerech, aby se obyvatelé města mohli cítit alespoň trochu svátečně.

"Zákaz vycházení bude nejspíše platit i na Nový rok. Proto žádné velké oslavy v hlavním městě nebudou," řekl Bondarenko. "Během leteckých poplachů se osvětlení stromečků bude vypínat," dodal.

Zákaz nočního vycházení byl na Ukrajině zaveden spolu s vyhlášením válečného stavu po vpádu ruských vojsk z 24. února. Válka si od té doby vyžádala podle odhadů desítky tisíc životů na obou stranách a miliony lidí vyhnala z domovů.

V Kyjevě platí zákaz vycházení od 23:00 do páté hodiny ranní. Obyvatelé metropole ale mají možnost podepsat se pod petici žádající zrušit zákaz vycházení v noci z 31. prosince na 1. ledna. Její autor tvrdí, že na Silvestra se i tak bude hodně lidí vracet domů od přátel či příbuzných.

Stejný zákaz nočního vycházení platí kromě Kyjeva i v dalších částech Ukrajiny, většinou od 23:00 do 05:00. Ve Lvovské či Rivnenské oblasti na západě země, ale i v Dněpropetrovské oblasti na jihu Ukrajiny zákaz vycházení platí od půlnoci do páté ráno, v Černihivské oblasti od 23:00 do čtyř do rána. V Doněcké a Luhanské oblasti, kde se odehrávají nejúpornější boje, platí zákaz vycházejí od 21:00 do 05:00. V Zakarpatské oblasti, která před druhou světovou válkou bývala součástí Československa, zákaz vycházení nemají.

Kvůli válce ale Ukrajinci každopádně přicházejí o tři sváteční dny: pondělí 26. prosince, pondělí 2. ledna a pondělí 9. ledna, dodal list. Uvedené dny by se za mírových dob staly dny pracovního volna jako náhrada za svátky, které připadají na víkendy. Kupříkladu v sobotu 7. ledna budou pravoslavní věřící slavit Vánoce, a proto by nejbližší pondělí bylo volným dnem.