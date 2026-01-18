Rakouské Alpy se potýkají s tragickou bilancí, kterou si vyžádaly tři ničivé laviny během jediného dne. Celkem osm lidí přišlo o život poté, co se v různých částech země uvolnily masy sněhu. Horská služba i policie potvrzují, že podmínky v horách jsou v současné době extrémně nebezpečné.
K největší tragédii došlo v Salcbursku v oblasti Großarltal, kde lavina na hoře Finsterkopf zasáhla skupinu sedmi skialpinistů. Záchranáři po náročném zásahu nalezli čtyři osoby bez známek života. Zbývající členové výpravy vyvázli se zraněními, přičemž stav některých z nich je vážný.
Smutná zpráva přišla také z okolí Bad Hofgasteinu, kde sněhový proud zasáhl ženu na túře s manželem. I přes rychlou reakci záchranných složek se ji nepodařilo zachránit. Podrobnosti o totožnosti obětí z těchto dvou neštěstí úřady zatím stále prověřují.
Mezi oběťmi jsou bohužel i čeští občané, kteří se vydali do hor ve Štýrsku. V obci Pusterwald zasáhla lavina skupinu sedmi českých lyžařů. Tři z nich pod sněhem zahynuli, zatímco ostatní čtyři členové skupiny vyvázli fyzicky v pořádku. Záchranáři je museli bezpečně vyvést z rizikového terénu.
Odborníci varují, že kombinace staré vrstvy a nového sněhu vytvořila velmi nestabilní podloží. Na mnoha místech napadlo v krátké době až půl metru sněhu, který se snadno utrhne. Do záchranných operací se zapojilo přes dvě stě profesionálů a několik vrtulníků.
Úřady důrazně apelují na všechny milovníky zimních sportů, aby nepřeceňovali své síly a sledovali výstrahy. Situace v rakouských horách zůstává nadále kritická. Pokud plánujete cestu do Alp, je nutné dbát zvýšené opatrnosti a vyhýbat se nebezpečným svahům.
Související
Tragédie v rakouských Alpách. Český chlapec spustil lavinu, zraněním podlehl
Adamczykové tragicky zemřela soupeřka. Švýcarku Hedigerovou strhla lavina
Laviny , Rakousko , záchranáři
Aktuálně se děje
před 17 minutami
Lavina v Alpách smetla skupinu Čechů. Tři na místě zemřeli
před 1 hodinou
Počasí: Do Česka se vrátí silné mrazy, příští týden bude až -15 stupňů
včera
Trump chce rozhodnout o tom, zda může Netflix koupit Warner Bros
včera
Nové vedení nestačí, říká pro EZ po prvním dni sjezdu Černochová. Členům poslala rázný vzkaz
včera
Trump zavede cla proti evropským zemím. Pokud mu neprodají Grónsko, od léta se zvýší
včera
Koalice SPOLU jde k ledu. Kupka ji dál rozvíjet nehodlá
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Zvrat na sjezdu ODS: Červíček se vzdal kandidatury, prvním místopředsedou je Portlík
včera
Česko pošle Ukrajině bojové letouny, slíbil podle tamních médií Pavel v Kyjevě
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Předsedou Pirátů zůstává Hřib. Pozici obhájil hned v prvním kole
včera
Piráti zvolili kompletní předsednictvo. Místopředsedy jsou Šmída i Richterová
včera
ODS hledala dokonalého šéfa. Našla ho? Jak delegáti grilovali Kupku a Ivana
včera
Další bizarní krok Okamury: Z kanceláře nechal odstranit vlajku Evropské unie
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Předsedou ODS se stal Martin Kupka
včera
Zavřené školy, teploty hluboko pod nulou. Ukrajinci čelí jedné z nejnáročnějších zim za poslední desetiletí
včera
ODS se nesmí smířit s udržovacím stylem, prohlásil Kupka. Ivan v projevu nešetřil Fialu, zkritizoval porušování slibů
včera
Fiala mluvil bez obav, že mu nedají hlas. Bilancoval i nastínil, jak vidí novou ODS
včera
Piráti volí nové vedení. Hřib se chce zaměřit na dostupné bydlení a levnější potraviny
včera
Ve Francii se rodí návrh na okamžité vystoupení z NATO
včera
Trump pohrozil uvalením cel na státy, které nesouhlasí s anexí Grónska
včera
Kdo nahradí Fialu a Hřiba? ODS a Piráti si dnes zvolí nové vedení
Pražský hotel Clarion se dnes stane dějištěm 32. kongresu Občanské demokratické strany. Zástupci členské základny z celé republiky se zde sejdou, aby v sobotu a v neděli rozhodli o budoucím kurzu tohoto politického uskupení. Hlavním bodem programu bude personální obměna, při níž delegáti vyberou předsedu i jeho zástupce na další dva roky. Ze stejného důvodu se dnes sejde v jihočeských Prachaticích i Celostátního fórum České pirátské strany, kde delegáti rovněž rozhodnou o novém složení nejužšího vedení.
Zdroj: Libor Novák