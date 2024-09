Lavrov varoval Spojené státy, aby se nesmály ruským červenám čarám

Lavrov zdůraznil, že USA ztrácejí ze zřetele smysl vzájemného odstrašování, na kterém byla založena bezpečnostní rovnováha mezi Moskvou a Washingtonem již v době studené války.

Reagoval tak na zprávy, že USA jsou blízko dohody o dodávce střel JASSM s plochou dráhou letu na Ukrajinu. Tyto rakety by mohly zasáhnout cíle hluboko v Rusku, což je něco, o co dlouhodobě usiluje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

"Američané už překročili hranice, které si sami stanovili," řekl Lavrov a dodal, že Zelenskyj z toho těží. Dále varoval, že by si Spojené státy neměly zahrávat s ruskými "červenými čarami."

Od invaze na Ukrajinu v roce 2022 ruský prezident Vladimir Putin opakovaně varoval Západ, aby se nepostavil Rusku, které má největší arzenál jaderných zbraní na světě. Nicméně USA a jejich spojenci nadále zvyšují vojenskou pomoc Ukrajině, včetně dodávek tanků a bojových stíhaček F-16.

Někteří západní politici se domnívají, že Putinova vyhrožování jadernými zbraněmi jsou bluf a že Západ by měl Ukrajinu plně podpořit, aby dosáhla vítězství ve válce.

Lavrov upozornil, že Spojené státy možná nevědí, kde přesně jsou hranice jejich vměšování, a jsou na omylu, pokud si myslí, že důsledky eskalace války na Ukrajině pocítí hlavně Evropa. Podle něj mají Američané jakési "genetické přesvědčení", že nikdo se neobrátí proti nim.

Lavrov také připomněl nedávné prohlášení poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Johna Kirbyho, který varoval před "katastrofálními důsledky" eskalace války na evropském kontinentu, což by neprospělo americkým zájmům. Lavrov zároveň zdůraznil, že pokud by došlo ke třetí světové válce, neomezila by se pouze na Evropu.

Kreml dnes navíc oznámil, že Rusko přehodnotí svou jadernou doktrínu, protože Spojené státy a jejich spojenci eskalací války na Ukrajině ohrožují ruskou bezpečnost.