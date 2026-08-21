Letadlová loď USS Abraham Lincoln se po devíti měsících u Íránu vrací na základnu

Libor Novák

21. srpna 2026 13:47

USS Abraham Lincoln
USS Abraham Lincoln Foto: Wikimedia Commons

Posádka americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln se po devítiměsíčním nasazení na Blízkém východě vracejí zpět na domovskou základnu v San Diegu. Návrat plavidla pro NBC News potvrdili představitelé armády poté, co byla mise plavidla opakovaně prodlužována z důvodu zapojení do vojenských operací proti Íránu.

Na palubě plavidla s jaderným pohonem slouží přibližně pět tisíc námořníků a příslušníků námořní pěchoty, kteří strávili na moři bez přerušení více než 250 dní. Velitel ústředního velení armády Spojených států CENTCOM admirál Brad Cooper osobně navštívil posádku, aby jí oznámil oficiální ukončení mise. V oblasti Blízkého východu plavidlo nahradila letadlová loď USS George Washington.

Dlouhotrvající nasazení provázely zprávy o zhoršujících se podmínkách na palubě a klesající morálce posádky. Příbuzní námořníků upozorňovali na nedostatek zásob, výpadky teplé vody, nefungující poštovní spojení i případy psychických problémů mezi členy posádky. Na lodi navíc došlo k několika incidentům spadnutí osob do moře, přičemž jednoho námořníka se se záchranářům podařilo zachránit.

Vedení armády i prezident Donald Trump obavy z vážné krize na palubě odmítli. Ministr obrany Pete Hegseth prohlásil, že informace o situaci na lodi byly v médiích překroucené. Samotné námořnictvo uvedlo, že plavidlo vykazovalo v porovnání s ostatními letadlovými loděmi nízký počet případů spojených s psychickými potížemi.

Plavidlo USS Abraham Lincoln vyplulo z domovského přístavu v San Diegu koncem listopadu s původním plánem návratu v květnu. Mise byla prodloužena v důsledku konfliktu s Íránem, který vypukl po společných úderech Spojených států a Izraele na konci února. Standardní délka nasazení letadlových lodí přitom obvykle dosahuje šest až sedm měsíců.

Posádka strávila na moři bez jediného vstupu do přístavu více než dvě stě dní, přičemž k poslední zastávce došlo v prosinci. Podle výpovědí rodinných příslušníků se zásobování lodi částečně zlepšilo až během dubna po vlně stížností. Loď v současnosti pluje směrem do Spojených států a její příjezd do San Diega se očekává v následujících týdnech.

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