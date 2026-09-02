Po devíti měsících na pevnině. Pět tisíc námořníků z letadlové lodi USS Abraham Lincoln dorazilo do Thajska

Libor Novák

2. září 2026 16:22

USS Abraham Lincoln
USS Abraham Lincoln Foto: Wikimedia Commons

Posádka americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln dorazila do thajského letoviska Pattaya na zasloužený odpočinek po rekordních 270 dnech strávených nepřetržitě na moři. Pět tisíc námořníků vystoupilo na pevninu poprvé po téměř devíti měsících nasazení. Na místě je v úvodu přivítal starosta města společně s policií a místními obyvateli v tradičních oděvech. Příjezd vojáků doprovázela přísná bezpečnostní i organizační opatření.

Vojáci přijížděli k hotelu autobusy v civilním oblečení a dávali najevo úlevu z návratu na pevnou zem. Podle dostupných informací dostala posádka pokyn nehovořit s přítomnými novináři o zprávách popisujících zhoršující se životní podmínky na palubě. Členové posádky se tak omezili pouze na vyjádření, že se těší na spánek, jídlo a brzký návrat domů. Námořníci opouštějí plavidlo postupně v několika oddělených skupinách.

Mezi lidmi čekajícími na příjezd vojáků byla také Shakeira Fairfaxová, která přiletěla ze státu New Jersey. Žena přijela přivítat svou pětadvacetiletou dceru Jadu, která dokončila základní výcvik loni na podzim a na loď byla odvelena o měsíc později. Její nasazení probíhalo během konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem, což načas přerušilo běžnou komunikaci. Matka popsala své pocity z dlouhého odloučení a uvedla, že se nemůže dočkat osobního setkání.

Velitel plavidla Dan Keeler reagoval před novináři na dotazy ohledně zpráv o údajně špatných podmínkách na palubě plavidla. Keeler podle The Guardian připustil, že letadlová loď působí zvenčí jako znečištěné auto na parkovišti. Tvrzení o neúnosné situaci uvnitř lodi však označil za rozpor mezi zpravodajstvím v médiích a reálnou situací na palubě. Podle jeho slov je běžné, že si nováčci stěžují na stravu či ubytování podobně jako studenti po odchodu na vysokou školu.

Kapitán potvrdil, že na lodi bylo dostatek jídla, přestože musel být pozastaven výdej čerstvého ovoce a zeleniny. Posádka musela rovněž obezřetně hospodařit se zásobami mýdla a zubní pasty, aby se dostalo na každého námořníka. Na dotazy ohledně údajných pokusů o sebevraždu na palubě Keeler neodpověděl s odkazem na probíhající vyšetřování. K výrokům amerického prezidenta, podle něhož nebylo 270 dní na moři dostatečně dlouhou dobou, uvedl pouze to, že prezident mluví sám za sebe.

Do Thajska dorazila také posádka doprovodného plavidla USS Higgins. Kuchař z této lodi Ethan Johnson k situaci poznamenal, že po vstupu do armády nikdo nepočítá s podmínkami jako na výletní lodi. Pro americké námořníky platí v Thajsku řada přísných omezení, která zahrnují zákaz vstupu do vybraných čtvrtí po západu slunce. Námořníci mají také zakázáno věnovat se vodním sportům a navštěvovat místní lékárny z důvodu odlišné regulace léků.

Námořní přidělenec amerického velvyslanectví Kristopher Robinson vysvětlil výběr města Pattaya dlouhou historií pohostinnosti vůči americkým vojákům. Zástupci úřadů zdůraznili, že všichni příslušníci námořnictva se musí řídit jak americkými, tak místními zákony. Námořníci využijí pobyt v Thajsku k odpočinku, ochutnávání místního jídla a poznávání tamní kultury.

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