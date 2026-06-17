Lídři G7 včetně Trumpa se zavázali posílit vojenskou pomoc Ukrajině

Libor Novák

17. června 2026 11:45

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Lídři zemí G7 včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa podpořili společnou deklaraci, v níž se zavázali posílit vojenskou pomoc Ukrajině a zpřísnit sankce proti Rusku. Ve společném prohlášení publikovaném ve středu krátce po půlnoci vyjádřili neochvějnou podporu bránící se zemi při ochraně její svobody, suverenity a územní celistvosti. Účastníci summitu ve francouzském Évian-les-Bains chtějí zvýšit tlak na ruskou válečnou ekonomiku, přičemž se zaměří zejména na ropný a plynárenský sektor.

Samotný text deklarace výslovně zmiňuje Trumpovo jméno celkem třikrát. Uvádí se v něm, že po dosažení dohody o ukončení nepřátelství mezi Spojenými státy a Íránem je nyní snazší zavést další hospodářská opatření proti Moskvě. Podle představitelů G7 nastal správný okamžik pro nové kroky právě díky tomu, že americký prezident vyjednal dohodu, která povede ke znovuotevření strategického Hormuzského průlivu.

V rámci vojenské pomoci se mocnosti zavázaly zvýšit dodávky systémů protivzdušné obrany, dalších obranných komplexů, zachycovacích raket a zbraní s dlouhým doletem. Zvažují také rozšíření licencí, které by Ukrajině umožnily navýšit vlastní armádní produkci. K nečekané shodě mezi Trumpem a ostatními členy G7 došlo v úterý, kdy prezident naznačil připravenost obnovit sankce na ruskou ropu, které Washington předtím pozastavil do poloviny června.

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve svém videozáznamu po slavnostní večeři označil schůzku za strategické procitnutí a zdůraznil, že tato rozhodnutí mají podporu všech členů včetně USA. Dokument zároveň vítá americko-íránské ujednání a podporuje mezinárodní misi pod vedením Velké Británie a Francie, která má chránit plavidla a usnadnit obchod v oblasti Hormuzu.

Vzhledem k situaci v Perském zálivu vyzvali lídři k hledání alternativních tras pro dodávky energií a poukázali na potenciál Kanady dodávat v nadcházejících letech na globální trhy významné dodatečné kapacity. Deklarace se dotkla také Číny, přičemž vyjádřila nesouhlas s jakýmikoli jednostrannými pokusy o změnu statusu quo pomocí síly nebo nátlaku ve Východočínském a Jihočínském moři a v oblasti Tchajwanské úžiny.

Původně přitom Macronova kancelář minulý týden avizovala, že geopolitické diskuse o Ukrajině a Blízkém východě budou kryty pouze prohlášením předsednictva, a nikoli společným komuniké. Státníci se nakonec shodli také na tematických politických deklaracích týkajících se globálních partnerství, boje proti rakovině, koordinace postupu proti ebole, boje proti obchodu s drogami a pašování migrantů. Během středy se očekává schválení dalších dokumentů o kritických minerálech a ochraně dětí v online prostoru.

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