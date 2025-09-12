Lukašenko: Bělorusko omilostnilo na žádost Trumpa 52 vězňů

Libor Novák

12. září 2025 12:22

Alexandr Lukašenko
Bělorusko omilostnilo 52 vězňů, z nichž bylo 14 cizinců, na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tuto zprávu oznámil běloruský prezident Alexandr Lukašenko, který za zapojení poděkoval Spojeným státům.

Litva a Polsko potvrdily, že byli propuštěni jejich občané. Humanitární organizace Vjasna uvedla, že mezi propuštěnými je i běloruský opozičník Mikola Statkevič, který byl v roce 2020 odsouzen ke 14 letům vězení.

K propuštění došlo po schůzce amerického úředníka Johna Coala s Alexandrem Lukašenkem v Minsku, kam Coale přicestoval na Trumpův pokyn. Cílem cesty bylo jednat o dalším propouštění vězňů a o regionálních bezpečnostních otázkách.

Mělo jít o gesto dobré vůle, a proto americká administrativa zmírnila některé sankce na běloruskou státní leteckou společnost Belavia. To má firmě umožnit nákup a servis komponentů pro její stávající flotilu, která zahrnuje letouny značky Boeing. Spojené státy navíc uvedly, že by rády znovu otevřely své velvyslanectví v Minsku.

Litevský prezident Gitanas Nausėda vyjádřil hlubokou vděčnost Spojeným státům a osobně prezidentu Trumpovi za propuštění vězňů. Přestože 52 propuštěných je podle něj hodně, stále zůstává v běloruských věznicích více než 1 000 politických vězňů.

Ruská státní média oznámila, že propuštění proběhlo z humanitárních důvodů a že šlo o gesto dobré vůle. Mezi propuštěnými je šest litevských občanů, dva Lotyši, dva Poláci, dva Němci a po jednom občanovi Francie a Spojeného království.

Běloruský opozičník Sergej Tichanovskij, manželexilované opoziční vůdkyně Světlany Tichanovské, byl propuštěn již v červnu tohoto roku, a to po návštěvě vysokého amerického představitele. Bělorusko ale ještě neuvedlo plný seznam propuštěných vězňů. 

V rámci schůzky předal John Coale Lukašenkovi dopis od Donalda Trumpa a první dámy a také manžetové knoflíčky s obrázkem Bílého domu. Lukašenko v úvodním prohlášení poděkoval Trumpovi za jeho úsilí o mír, především v regionu.

Prezident Trump se již v minulosti setkal s Lukašenkem na summitu G7, kde jednali o posílení vztahů mezi Běloruskem a Spojenými státy.

