Ostuda v Mnichově: Macinka se na MSC střetl s Clintonovou

Sobotní večerní program Mnichovské bezpečnostní konference vyvrcholil prestižní panelovou diskuzí, která se věnovala hlubokému rozkolu uvnitř západní společnosti. Hlavními aktéry ostré názorové výměny se stali ministr zahraničí Petr Macinka a bývalá šéfka americké diplomacie Hillary Clintonová. Tématem nebyla jen bezpečnostní situace, ale především střet mezi konzervativním viděním světa a progresivismem, který podle Macinky v posledních letech ovládl veřejný prostor na Západě.
Rozbuškou debaty se stal postoj administrativy Donalda Trumpa k válce na Ukrajině. Hillary Clintonová nešetřila tvrdými výrazy a označila Trumpovo počínání za hanebné. Podle ní americký prezident zradil základní lidské hodnoty i Severoatlantickou smlouvu, přičemž ze současné situace těží společně s Vladimirem Putinem. Macinka na tuto kritiku reagoval přímočaře a poznamenal, že je zjevné, že Clintonová nemá Trumpa v lásce, což bývalá první dáma potvrdila s tím, že její postoj vychází z obav o budoucnost Spojených států a celého světa.
Český ministr zahraničí se v diskuzi postavil do role obhájce Trumpovy politiky, kterou interpretuje jako logickou reakci na extrémní vývoj v některých politických oblastech. Podle Macinky zašel současný progresivismus příliš daleko od reality běžných lidí, což demonstroval na příkladech klimatického alarmismu, „woke“ ideologie nebo genderové revoluce. Ministr zdůraznil své přesvědčení, že existují pouze dvě pohlaví a zbytek považuje za sociální konstrukt, čímž se jasně vymezil proti aktuálním společenským trendům.
Hillary Clintonová však nenechala tato slova bez odezvy a Macinkovu argumentaci ostře konfrontovala s realitou válečného konfliktu. Viditelně pobouřená se zeptala, zda ministra skutečně trápí otázka pohlaví v momentě, kdy na frontě umírají lidé za svou svobodu. Macinka kontroval tvrzením, že Ukrajina bojuje především za svou vlastní suverenitu a nezávislost, nikoliv nutně za „budoucnost Západu“. Zároveň vyjádřil skepsi vůči tomu, že by část západních politiků pomoc Kyjevu nezneužívala k prosazování vlastních agend.
V otázce ukončení války Macinka uvedl, že věří v úsilí Trumpovy administrativy zastavit krveprolití, protože v USA vidí jediného globálního hráče schopného donutit Rusko k míru. Zatímco Čína podle něj zůstává nečinná, Spojené státy pod vedením Trumpa vnímá jako jedinou reálnou alternativu. Tento pragmatický přístup, s nímž v Mnichově zastupuje novou českou vládu, však narazil na silný odpor nejen u Clintonové, ale i u dalších účastníků panelu.
Debata se dotkla také demokratické legitimity institucí Evropské unie, kde se Macinka střetl se svým polským kolegou Radosławem Sikorskim. Český ministr zpochybnil dostatečnou demokratičnost Evropské komise, což polský ministr rázně odmítl. Shoda nepanovala ani v hodnocení současných politických hrozeb. Když Macinka vyzval ke zdrženlivosti při používání nálepek jako fašismus, Sikorski oponoval, že skuteční fašisté v dnešní Evropě stále existují. Macinka naopak varoval, že nadužívání těchto pojmů společnost jen více polarizuje.
Francouzský prezident Emmanuel Macron vystoupil na Mnichovské bezpečnostní konferenci s vizí zásadní proměny evropské bezpečnosti. Podle jeho slov musí Evropa v reakci na agresivní politiku Ruska navrhnout vlastní bezpečnostní architekturu, která bude nezávislá na vnějších mocnostech. Macron zdůraznil, že stávající rámec, vytvořený v dobách studené války, již neodpovídá současné realitě a potřebám kontinentu.
Zdroj: Libor Novák